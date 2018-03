heute ist der Tag, an dem die Große Koalition wirklich im Parlament ankommt. Die Generaldebatte im Bundestag beginnt mit der traditionellen Regierungserklärung der Kanzlerin, zweieinhalb Tage lang wird debattiert über das, was Union und SPD sich vorgenommen haben. Heute ist der Tag der Außenpolitik, der neue Minister Heiko Maas wird zum ersten Mal erläutern, wie er Deutschland in der Welt verortet. Am Abend ist Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen dran.

Das politische Berlin ist in einer seltsamen Stimmung, da ist einerseits Erleichterung, dass nun endlich regiert werden kann, all die Projekte, die auf Eis lagen, angepackt werden. Personalien sind Dauerthema, überall wird gratuliert und spekuliert, wer wird was, wer wird nichts? Die vielen Neuen bringen eine frische Brise. Andererseits ist da zu wenig Aufbruch, zu viel alter Streit über Islam und Grenzen und ein ständiger Seitenblick auf die AfD.

Macrons Marsch für Europa

Frankreich ist nicht genug. Die Partei von Präsident Emanuel Macron stellt heute in Paris ihre Kampagne für die Europawahl im kommenden Jahr vor. Die Aktion heißt "Großer Marsch für Europa", Macrons Leute wollen, ähnlich wie bei der Präsidentenwahl, von Haustür zu Haustür gehen und mit den Franzosen über Europa diskutieren. Aber das ist nicht alles.

Der umtriebige Franzose will nicht nur Frankreich, sondern ganz Europa in Bewegung versetzen, am liebsten würde er seine Bewegung von Frankreich aus auf Europa ausweiten, und damit bei der Europawahl das Parteiensystem aufmischen. Deshalb plant Macron, sich keiner der bestehenden Parteienbündnisse anzuschließen, stattdessen will er eine "Fraktion progressiver europäischer Kräfte" bilden. Das ist eine Kampfansage an die herkömmlichen Parteien. Soviel ist klar: Macron hat nicht vor, sich von Merkels mauer Reaktion auf seine europäische Vision entmutigen zu lassen.

Wir sind glaubwürdig

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lädt heute zu einer Diskussion zum Thema "Fakt oder Fake? Über einen bedeutenden Unterschied für die Demokratie". Für uns Journalisten ist das natürlich ein großes Thema. Fake News und die Rede von "alternativen Fakten" sind Teil der Diskussion um die Glaubwürdigkeit der Medien, die uns in den vergangenen Jahren beschäftigt hat. Und auch unsere Leser. Als meine Kollegin Isabell Hülsen darüber vor drei Wochen einen großen Artikel im SPIEGEL veröffentlichte, antworteten ihr mehr als 2000 Leser.

Was mich nach einer Zeit des Selbstzweifels und der Selbstkritik optimistisch stimmt: Aktuelle Umfragen zeigen, dass das Vertrauen in die Medien wieder zunimmt. Eine Umfrage von infratest dimap ergab, dass zwei Drittel der Deutschen Rundfunk und Presse für glaubwürdig halten. Das sind 8 Prozent mehr als 2016 und 13 Prozent mehr als 2015.

Verlierer des Tages...

... ist der Internetkonzern Facebook. Schon wieder sind offenbar im großen Stil Daten von Facebook-Nutzern in falsche Hände geraten. Wieder ist das Netzwerk von Akteuren missbraucht worden, die eine eigene politische Agenda verfolgen. Die Nutzerdaten landeten bei Cambridge Analytica, jenem Unternehmen, das sich damit brüstet, die amerikanische Präsidentenwahl und das Brexit-Referendum entscheidend beeinflusst zu haben. Nun formiert sich Widerstand gegen Facebook, die Aktie brach ein, nicht ausgeschlossen, dass die Politik endlich aufwacht und sich gegen die manipulative Macht des Internetgiganten zur Wehr setzt. Denn hinter dem Datenleck steht ja die viel größere Frage: Wie manipulierbar ist unsere Demokratie?

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL-Plus-Empfehlungen für heute

Und zum Schluss noch ein Hinweis

