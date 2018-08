was sich in der italienischen Stadt Genua abspielte, ist kaum zu fassen: "Ich bin mit dem Auto ins Leere geflogen", erzählte ein Mann den Rettungskräften, "keine Ahnung, warum ich noch lebe." Nicht alle hatten so viel Glück, als gestern am späten Vormittag eine Autobahnbrücke in Genua zusammenstürzte.

Bis jetzt zählten die italienischen Behörden mindestens 25 Tote, genaue Angaben gibt es bisher nicht. Noch ist auch unklar, was die Morandi-Brücke, wie die Genueser sie nennen, kollabieren ließ. Der italienische Verkehrsminister Danilo Toninelli äußerte den Verdacht, dass die Brücke nicht richtig gewartet wurde, aber mehr als eine Mutmaßung ist das offenbar nicht. Fest steht aber, dass nun nicht nur in Italien, sondern auch in Deutschland eine Debatte beginnen wird, ob nicht viel zu wenig Geld in den Erhalt der Verkehrs-Infrastruktur gesteckt wird.

The Art of Dämlichkeit

AFP

Donald Trump, der selbsterklärte größte Dealmaker aller Zeiten, ist gerade dabei, es sich mit allen zu verderben, mit denen er doch eigentlich ins Geschäft kommen will. Gerade hat er wieder ein Stückchen an der Eskalationsschraube mit dem sogenannten Nato-Partner Türkei gedreht - und die Lieferung von 100 F-35-Kampfjets in das Land gestoppt.

Nun kann man lange darüber streiten, ob es richtig ist, einem Land wie der Türkei Waffen zu liefern (in Deutschland sind wegen dieser Frage beinahe schon Regierungen zerbrochen). Nur hat Trumps Türkeipolitik bisher nur Verheerungen angerichtet: Sie schickte die Lira auf rasante Talfahrt, gefährdet die Nato und lässt den türkischen Präsidenten Erdogan darüber nachdenken, ob Moskau nicht doch der bessere Partner für ihn sei. Wenn man einen Kurs belegen will, wie man mit seiner Politik maximalen Schaden anrichtet: Im Weißen Haus sind immer Plätze frei.

Als in Deutschland die Immobilienblase platzte

DPA

Wer sich gerade eine Wohnung in Berlin oder in einer anderen deutschen Großstadt gekauft hat, der sollte, um seine Nerven zu schonen, vielleicht lieber nicht die Geschichte meines Kollegen Nils Klawitter lesen. Denn er hat aufgeschrieben, dass in Berlin, wo gerade der Immobilienmarkt heiß läuft, schon einmal eine Blase geplatzt ist. Klawitter erzählt die Geschichte des Heinrich Quistorp, der im Berliner Westend groß in das Baugeschäft einstieg - so groß, dass sogar König Wilhelm I. die Projekte besuchte. Quistorp wollte immer höher hinaus, am Ende gründete er sogar eine eigene Bank - deren Bankrott dann im Oktober 1873 der erste Dominostein jenes Börsencrashs war, der als "Gründerkrise" in die Geschichte einging.

Gewinner des Tages...

DPA

... ist Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow. Während die CDU noch so tut, als könne sie vor der Realität einfach die Augen verschließen, macht der Linken-Politiker klar, dass er - falls nötig - natürlich ein Bündnis mit den Christdemokraten eingehen würde. "Es ist höchste Zeit, die ideologischen Scheuklappen abzulegen", sagte Ramelow und meinte damit die CDU, deren Chefin doch immer so für ihren Pragmatismus gelobt wird. Angela Merkel aber hat mit einem "Machtwort" Bündnisse mit der Linkspartei ausgeschlossen, ganz so, also könne sie die demoskopische Realität in Ostdeutschland mit ein paar Kanzlersätzen verscheuchen. Ramelow ist da weiter. In seiner persönlichen Sammlungsbewegung ist auch Platz für Christdemokraten.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag.

Ihr René Pfister