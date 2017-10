bislang galt Angela Merkel als Expertin im Umgang mit den Autokraten dieser Welt. Nun aber zeigt sich, dass ihr Amtsvorgänger in dieser Kunst mindestens genauso beschlagen ist. Erst bezirzte Altkanzler Gerhard Schröder seinen Duzfreund Wladimir Putin, ihm einen hochdotierten Managerposten in einem zwielichtigen Staatskonzern zu verschaffen. Dann gelang es ihm im Gespräch mit dem türkischen Alleinherrscher Recep Tayyip Erdogan, den deutschen Menschenrechtler Peter Steudtner freizubekommen.

Angesichts dieser Erfolge, so lautet nun die Frage in der Bundesregierung: Würde es nicht Sinn ergeben, Schröder mal zu Trump zu schicken?

Das letzte Interview

DPA

Michel Houellebecq, für nicht wenige der hellsichtigste Chronist der Gegenwart, will nicht mehr reden, jedenfalls nicht in Interviews. Zuvor aber hat er ein letztes Mal ein SPIEGEL-Gespräch geführt, das sie heute auf SPIEGEL Plus nachlesen können. Wie immer kommen die Franzosen darin schlecht und die Deutschen gut weg, und wie immer provoziert der Schriftsteller mit Thesen, die - sagen wir mal so - einen gewissen Überraschungseffekt bieten. Zum Beispiel dieser: "Ich bin übrigens der Meinung, dass die Integration der Muslime sehr viel besser gelingen würde, wenn der Katholizismus Staatsreligion wäre."

Der erste Grüne

DPA

Jürgen Trittin gab immer gern den bösen Buben der deutschen Politik. Der linke Flügelmann der Grünen provoziert mit Vorliebe die mächtigen Bosse der Auto- und Stromindustrie und pflegt eine intensive Feindschaft mit seinem konservativen Parteifreund Winfried Kretschmann. Nun hat sich Trittin neue Gegner gesucht. Mit seinen kritischen Bemerkungen zur schwarzen Null brachte Trittin bei den jüngsten Jamaika-Gesprächen nicht nur die Abgesandten von Union und FDP gegen sich auf, sondern auch den eigenen Schwarz-Grün-Flügel. Heute zieht die Partei eine Bilanz der ersten Verhandlungswoche, und es spricht einiges dafür, dass Trittins Gegner dabei den neuen Spottnamen streuen, den sie ihm gegeben haben: "Unsere grüne Null."

Das letzte Flugzeug

Getty Images

Heute hebt die letzte Maschine der insolventen Fluglinie Air Berlin ab - und es deutet viel darauf hin, dass ab morgen die Preise steigen. Das befürchtet nicht nur die zuständige EU-Kommissarin Margrethe Vestager. Das zeigen auch erste Analysen von Reiseverbänden. Weil die Lufthansa-Tochter Eurowings nun auf vielen Strecken der einzige Anbieter ist, sind die Tickets mitunter doppelt so teuer wie zuvor. Merke: Der Konkurs ist der Feind des Kunden.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Gewinner des Tages...

DPA

... ist Wladimir Iljitsch Lenin. Der Gründer der Sowjetunion war ein Kontrollfreak und Choleriker. Er hat nicht nur die Oktober-Revolution angeführt, deren 100. Jubiläum der SPIEGEL diese Woche einen großen Report widmet (ab 18 Uhr im E-Paper). Er hat auch jenes Motto geprägt, mit dem sich bis heute viele Politiker selbst in den westlichen Demokratien identifizieren können: "Erst müssen wir die Macht haben - dann entscheiden wir, was wir damit anfangen."

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in ein erholsames Wochenende.

Herzlich,

Ihr Michael Sauga