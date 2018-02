wir SPIEGEL-Leute sind ja stolz auf unsere investigative Kraft. Aber welcher Regisseur es nun war, der sich ausgedacht hat, das altbekannte Theaterstück "Die Bundestagswahl" in allen Akten so komplett anders zu inszenieren als gewohnt, das haben wir noch nicht herausgefunden. Der erste Akt war der Wahlkampf. War er diesmal ein Kampf? Nein. Er war eine einvernehmliche Vorbereitung der Großen auf das Ewiggleiche. Nach dem zweiten Akt, der Wahl, brach der Streit plötzlich aus. Der Streit zog sich über den dritten Akt, die Verhandlungen, und zwar so lange, bis das Publikum ermüdet war und dann nach dem vierten Akt, der am Mittwochmorgen begann, durch einen Paukenschlag und eine abermalige Wende wach war wie nie zuvor.

Solche Inszenierungsansätze nennt man Regietheater. Das altbekannte Stück wird zertrümmert. Es ist eine avantgardistische Kunstform, die den Nachteil hat, dass das Publikum über weite Strecken nicht versteht, was da eigentlich aufgeführt wird. Wenn Regietheater aber gut gemacht ist, gibt es eben doch den Moment der Erkenntnis. Der Zuschauer sieht, was ihm das altbekannte Stück über die modernen Zeiten sagt.

DPA Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der SPD-Vorsitzende Martin Schulz

Die Erkenntnis aus der Neuinszenierung von "Die Bundestagswahl"? Streit gehört zur Demokratie und ihrer Fortentwicklung unbedingt dazu. Streit wegzudrücken ist schädlich. Beim Streit können alle mitmachen, auch die Zuschauer, weil sie in ihrer Verschiedenheit eben auch verschiedene Identifikationsfiguren auf der Bühne angeboten bekommen. Der jetzige Koalitionsvertrag im vorläufigen Finale des Stückes bildet ab, dass der nachgeholte Streit zwischen CDU/CSU und SPD auf der Sachebene bei Weitem nicht in allen, aber doch in einigen Punkten zu ordentlichen Ergebnissen geführt hat und dass die Verhandler die Bürger und somit ihr Publikum dabei im Blick behalten haben: Investitionen in Bildung, in Pflege, in Familien.

Streit aber hat seine Zeit. Vor einer Wahl damit anzufangen, ist besser als nach der Wahl. Streit zum falschen Zeitpunkt führt zu Streit ohne Ende. Und davon hat, wie gerade zu sehen ist, keiner etwas.

Wie der Koalitionsvertrag zustande kam und wie seine erheblichen inhaltlichen und personellen Folgen zu deuten sind, das erzählen meine Berliner Kollegen in einem umfangreichen Titelkomplex - ein Lesevergnügen übrigens mit herrlichen Details: Ursula von der Leyen zog sich in der schlaflosen Verhandlungsnacht von Dienstag auf Mittwoch die Jacke über den Kopf, um wenigstens für ein paar Momente die Augen zu schließen. Und wie es dann hin- und herging, Tür auf, Tür zu, Auftritt Seehofer, Abtritt Nahles, Auftritt Kanzlerin, Abtritt Schulz. Großes Theater.

DPA Koalitionsverhandlungen von CDU, CSU und SPD in der CDU-Parteizentrale

Der Moment am Ende des vorerst letzten Aktes, nach dem sich der Vorhang geschlossen und wieder geöffnet hatte, die Wahlgewinnerin Merkel als Verliererin dastand und die Wahlverlierer der SPD für diesen einen Augenblick als Gewinner, der war derartig spektakulär, dass unser Künstler fürs Titelbild Nishant Choksi in einen Schaffensrausch geriet. Wir wollten ihn nicht abhalten. Er durfte gleich vier Titelbilder gestalten.

Sie, liebe Käuferin, lieber Käufer, dürfen sich am Kiosk aussuchen, welches der vier Ihnen am besten gefällt. Liebe Abonnentin, lieber Abonnent, lassen Sie sich überraschen, welches der vier Ihnen zugestellt wird.

Kanzlerin ohne Kleider

Auf einem der Titelbilder ist die Kanzlerin nackt zu sehen. Sie hat ihr letztes Hemd an Nahles, Schulz und Scholz gegeben. Die Zeichnung trifft den Moment am Mittwochmorgen genau, aber wir haben uns dennoch gefragt: Dürfen wir das? Die Kanzlerin nackt? Die politische Karikatur ist eine Kunstform. Kunst sollte in der Tat das Allermeiste dürfen. Wenn das Bild der nackten Kanzlerin eine sexuelle Konnotation gehabt hätte, hätten wir es dennoch nicht gebracht. Hat es aber nicht. Es geht hier um die Entblößung im Politischen.

Kunst und Begehren

Im Video: Autor Sebastian Hammelehle erklärt, warum Kunst separat betrachtet werden sollte

Der weibliche Körper und dessen Entblößung ist seit #MeToo wieder Thema. Auch deswegen sind wir besonders aufmerksam. Bei der Debatte um den weiblichen Körper in der Kunst aber geht es um den männlichen Blick, um Begehren, und zwar um eines, das mit Abwertung einhergeht. In Manchester wurde ein Bild mit nackten Nymphen abgehängt, in Berlin soll ein Gedicht von einer Wand verschwinden - bedroht die Debatte um die sexualisierte Gewalt die Freiheit der Kunst? Der Kulturaufmacher im neuen Heft geht auf sieben Seiten dieser Frage nach.

Duncan Elliott/ DER SPIEGEL "Hylas und die Nymphen" in Manchester

Auf diese Geschichte war ich besonders gespannt. Das Kulturressort hat seit dem Aufkommen des Weinstein-Skandals die #MeToo-Bewegung engagiert begleitet, ich kenne aber meine Kollegen dort besonders gut und wusste, dass sie auf die Freiheit der Kunst gar nichts kommen lassen. Meinen Kollegen gelang ein Glanzstück: Sie verteidigen die richtigen Anliegen von #MeToo und zugleich die Freiheit der Kunst.

Verlierer...

...der Macht gibt es in diesen Tagen so viele, dass allein die Aufzählung reicht, um zu sehen, dass Macht immer nur für den Moment gilt: Merkel, Schulz und dann in unserer Branche, womit keiner gerechnet hat, unser Ex-SPIEGEL-Kollege Gabor Steingart, der zuletzt Herausgeber des "Handelsblatts" war und diesen Posten jäh verlor. Meine Medien-Kollegen hatten das vorgestern als Erste gemeldet. Im Heft nun die Geschichte dazu: "Sturz eines Ikarus". Anlass für den Rausschmiss soll übrigens ein "Morning Briefing" gewesen sein, was mich dazu führt, meinen Brief an Sie, liebe Leserin, lieber Leser, hier für heute mit artigem Gruß abzuschließen.

Vorher noch rasch einige Empfehlungen, was sie im neuen Heft lesen können:

