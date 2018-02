in der vergangenen Woche hatte ich Urlaub und konnte Deutschland wieder einmal aus der Distanz betrachten, fern der inneren Logik des Berliner Machtbetriebs. Die Lage am Montag beginnt daher ausnahmsweise als Gemütslage: Entsetzen, Verwirrung, Abscheu, Furcht.

Ok, Deutschland hat viereinhalb Monate nach der Bundestagswahl einen möglichen Koalitionsvertrag, immerhin das, dafür versinkt aber eine der designierten Regierungsparteien im Chaos. Alles tritt jetzt überdeutlich zutage: Hilflosigkeit und Überforderung der Beteiligten, ihr Egoismus, das Postengeschacher. Da ist der scheidende SPD-Chef, der innerhalb eines Jahres vom Heilsbringer zum Fluch seiner Partei geworden ist. Was er berührt, scheitert. Dann ein geschäftsführender Außenminister, der seine Sache eigentlich gut macht, jetzt aber im Kampf um seinen Posten jeden Anstand aufgegeben hat - die Tochter! Haare im Gesicht! - zum Fremdschämen. Und schließlich eine geschäftsführende Kanzlerin, die im Ringen um ein würdiges Ende ihrer Kanzlerschaft ihre Würde zu verlieren droht, weil sie um wirklich jeden Preis noch einmal an die Macht kommen muss, um sie irgendwann selbstbestimmt abgeben zu können. Nach den neuen Regeln der Politik, nach denen nicht das Erwartbare und Vernünftige, sondern das Unvernünftige und Chaotische geschieht, müsste das Ganze eigentlich am Mitgliederentscheid der SPD scheitern.

Was geschieht da? Und wieso wirkt das alles so inadäquat? Warum zerlegt sich die deutsche Politik ausgerechnet unter den Bedingungen größter Prosperität? Gerade jetzt, da Europa und die Welt die deutsche Stimme und deutschen Einsatz brauchen. Und Deutschland gerade in diesem Europa und in dieser Welt mitgestalten müsste. Ich glaube nicht, dass man die deutsche Regierungsbildungskrise als rein nationale, innenpolitische Entwicklung verstehen kann. Hier wirkt die Krise des demokratischen Parteiensystems, die Deutschland auf ganz eigene Weise eingeholt hat. Die USA, Frankreich, England und jetzt Deutschland - fast möchte man mit Tolstoi sagen: Alle glücklichen Demokratien ähnelten einander, jede unglückliche Demokratie ist auf ihre Weise unglücklich.

Lex AfD

Darf die AfD einen Vertreter in den Stiftungsrat des Konzentrationslagers Bergen-Belsen entsenden? Darf eine Partei, die Antisemiten in ihren Reihen duldet, mitentscheiden über das Gedenken an diesem Ort? Bisher sieht das Stiftungsgesetz in Niedersachsen vor, dass jede Fraktion des Landtags einen Vertreter in den Rat entsendet, neuerdings also auch die Rechtspopulisten. Doch das wollen die anderen Parteien nun verhindern. Die übrigen Fraktionen im niedersächsischen Landtag planen eine Gesetzesänderung, eine Lex AfD. Das wäre falsch. Auch wenn das Entsetzen und der Protest der Überlebenden von Bergen-Belsen verständlich sind, es bringt nichts, die AfD einfach auszuschließen. Und wer weiß: Vielleicht führt die Beschäftigung mit den Verbrechen von damals ja doch zur Einsicht.

Verlierer des Tages...

... ist heute die Ukraine. Vor drei Jahren wurde in der weißrussischen Hauptstadt das Minsker Abkommen ausgehandelt, in einer nächtlichen Dauersitzung unter Führung von Kanzlerin Angela Merkel. Es sollte den Weg zu einem Ende des Bürgerkriegs im Osten der Ukraine ebnen. Doch bis heute ist nicht einmal Punkt 1 des Abkommens umgesetzt: der Waffenstillstand. Mit dem Minsker Abkommen ist es inzwischen ähnlich wie mit der Zwei-Staaten-Lösung im Nahen Osten: Keiner glaubt mehr daran, dass es umgesetzt wird, aber alle halten daran fest, weil einfach niemandem etwas Besseres einfällt.

