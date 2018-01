ein "Weiter so" darf es nicht geben, sagen die Politiker von Union und SPD, wenn sie in diesen Tagen die Sondierungen für eine Neuauflage der Großen Koalition kommentieren. Doch was aus den Gesprächen, die heute in die nächste Runde gehen, bisher nach außen dringt, deutet eher auf das Gegenteil hin: Wie in ihrer jüngsten Regierung wollen die schwarz-roten Verhandler die Renten erhöhen, den Klimaschutz eher auf die lange Bank schieben und, ganz wichtig, die europäische Einigung voranbringen.

Das Neue an der neuen Groß-Koalition besteht offenbar in der beherzten Fortsetzung des Alten, ganz nach dem Muster jener legendären Schokoriegel-Kampagne, in der es hieß: "Raider heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nix."

Sie hält Angela Merkels Flüchtlingspolitik für "grob fahrlässig" und nennt EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker den "Caesar in Brüssel": Wenn Österreichs neue, von der FPÖ berufene Außenministerin Karin Kneissl heute zu ihrer ersten Auslandsreise in die benachbarte Slowakei aufbricht, darf sie auf ein Treffen mit Gesinnungsfreunden hoffen. Wie die Regierungen Polens, Ungarns und Tschechiens lehnt auch die Regierung in Bratislava die europäische Asylpolitik ab. Gut möglich, so wird nun in Berlin, Rom oder Paris geargwöhnt, dass Wiens rechtskonservative Koalition unter "Kerneuropa" etwas ganz und gar Österreichisches versteht: das alte Habsburgerreich.

Heute öffnet eine der weltweit wichtigsten Konsumelektronikmessen ihre Pforten, die CES in Las Vegas. Dort wird präsentiert, was die Welt bisher nicht brauchte. Ein Chip fürs Katzenhalsband, mit dem Minka oder Mikesch die Haustür öffnen können. Ein selbstfahrender Roboterkoffer, der seinem Besitzer auf Schritt und Tritt folgt. Ein Hüft-Airbag, der vor den Gefahren des Treppensteigens schützt. Damit ist auch klar, auf welche Kundschaft die globale Tech-Industrie zielt. Jene zahlungskräftige und kopfstarke Generation 70 plus, die sich durch folgende Eigenschaften auszeichnet: tierlieb, reiselustig - und sturzgefährdet.

Modeketten wie H&M oder Zara reden viel von Nachhaltigkeit oder fördern Recyclingprojekte. Doch das ist kaum mehr als ein PR-Gag, wie meine Kollegen Philip Bethge, Laura Höflinger und Simone Salden in einer faktenreichen Analyse nachweisen, die Sie hier bei SPIEGEL Plus lesen können. Danach ist die Textilindustrie für fast ein Viertel der weltweit versprühten Insektizide verantwortlich, 70 Prozent ihrer Produkte landen auf dem Müll. "Die Branche mit den schönen Hochglanzfotos", heißt es in dem Beitrag, "zählt zu den dreckigsten Welt".

... Michael Wolff. Der New Yorker Boulevardjournalist mag sich für sein Enthüllungsbuch "Fire and Fury" zweifelhafter Recherchemethoden und unautorisierter Zitate bedient haben. Doch zugleich hat er so viel neue, irrwitzige Details über den Irrwitz des Donald Trump zusammengetragen, dass nun selbst die Anhänger des Präsidenten mit ernsthaften Konsequenzen rechnen. Der mächtigste Mann der Welt, der laut Wolff seine Zahnbürste regelmäßig nach Gift absucht, ist einst durch Trash-TV und Klatsch berühmt geworden. Nun stellen sich manche die Frage: Kommt er auch durch Klatsch zu Fall?

