heute zur Mittagszeit will Martin Schulz über die Gespräche bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier berichten. Dort saß er gestern Abend zweieinhalb Stunden lang mit Angela Merkel und Horst Seehofer und redete über die Möglichkeit einer Großen Koalition. Danach wurde geschwiegen, kein Satz für die Medien, stilles Davonrauschen, schwarze Limousinen in der Nacht. Man hörte nur, dass es wohl weitere Gespräche geben soll. Auch die anderen Teilnehmer werden sich heute wohl äußern.

Wenn Lindner denkt...

AFP

Die kürzeste Rede aller Zeiten hält heute FDP-Chef Christian Lindner auf einem Kongress der Alfred-Herrhausen-Gesellschaft in Berlin. Thema: "Denk ich an Deutschland". Nach ungefähr zehn Sekunden müsste er damit fertig sein, gemessen an seinem Verhalten bei den Jamaika-Verhandlungen. Es könnte allerdings eine ausgedehnte Rede zum Thema "Denk ich an mich" folgen.

Arme SPD

DPA

Das Drama der SPD begreift am besten, wer sich die Liste der Parteivorsitzenden der SPD seit Willy Brandt und die Gründe ihres Ausscheidens anschaut:

Brandt trat 1987 ab, weil ihm die Partei übelnahm, dass er eine parteilose Pressesprecherin ernannt hatte

Hans-Jochen Vogel, 1991, Altersgründe

Björn Engholm, 1993, hatte seine Glaubwürdigkeit im Zuge der Barschel-Affäre verloren

Rudolf Scharping, 1995, wurde von Oskar Lafontaine aus dem Amt gefegt

Oskar Lafontaine, 1999, ärgerte sich über Bundeskanzler Schröder

Gerhard Schröder, 2004, verschliss sich im Kampf mit innerparteilichen Gegnern der Agenda 2010

Franz Müntefering I., 2005, brachte seinen Kandidaten für das Amt des Generalsekretärs nicht durch

Matthias Platzeck, 2006, gesundheitliche Probleme

Kurt Beck, 2008, ärgerte sich über Intrigen in der Parteispitze

Franz Müntefering II., 2009, gab nach einer schweren Wahlschlappe auf

Sigmar Gabriel, 2017, hatte schlechte Umfragen und wurde von Martin Schulz aus dem Amt gedrängt

Martin Schulz, ?

In dieser Zeit hatte die CDU drei Vorsitzende, Helmut Kohl, Wolfgang Schäuble, Angela Merkel.

Papst trifft X

REUTERS

Der Papst ist heute in Bangladesch und trifft dort Rohingya, die aus Burma geflohen sind. Dort war der Papst zu Beginn der Woche und hat das Wort Rohingya nicht in den Mund nehmen wollen, weil seine Gastgeber von der Regierung die Existenz einer Volksgruppe Rohingya leugnen. Dem hat er sich gefügt. Heute also trifft er Leute, die es in gewisser Weise nicht gibt. Ein solches Wunder ist natürlich nur einem Papst möglich.

Oh, wie schön wäre Panama

Heute fallen ab 16 Uhr Entscheidungen, die erheblichen Einfluss darauf haben, ob das Jahr 2018 gelingen kann oder nicht. Im Kreml werden die Gruppen der Vorrunde für die Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland ausgelost. Die Voraussetzungen für ein gutes Jahr wären zum Beispiel mit dieser Konstellation geschaffen: Deutschland, Schweiz, Senegal, Panama.

Gewinner des Tages...

... sind heute ganz massiv die Guten. In Stockholm wird an diesem Tag der Alternative Nobelpreis verliehen, an die Menschenrechtsaktivisten Robert Bilott, Colin Gonsalves, Khadija Ismayilova und Yetnebersh Nigussie. In Kassel wird der Whistleblower-Preis verliehen, an Martin Porwoll, Maria-Elisabeth Klein und Can Dündar.

