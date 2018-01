bei den laufenden Sondierungsgesprächen von Union und SPD haben sich die Teilnehmer zu absoluter Geheimhaltung verpflichtet. Keine Interviews, keine Zwischenstände, und wer doch einmal etwas durchsickern lässt - wie der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet - wird mit dem derzeit schlimmsten aller politischen Vergleiche belegt: "Wie bei Jamaika."

Angeblich soll das Schweigegelübde die Gesprächsatmosphäre verbessern, doch der wahre Grund ist ein anderer. Wenn vorher nichts bekannt wird, können die Parteigremien die Ergebnisse hinterher nicht kritisieren. Eine "wohlgeordnete Struktur" nennt das Landwirtschaftsminister Christian Schmidt. Treffender wäre wohl: eine Struktur der Überrumpelung.

Das Bildnis des Christian L.

AFP

Von "Schande" sprachen deutsche Wirtschaftsvertreter, nachdem Christian Lindner im vergangenen November die Jamaika-Gespräche platzen ließ. Jetzt kann der FDP-Chef versuchen, seine Kritiker mit den Ergebnissen einer Studie zu den Attraktivitätswerten deutscher Politiker zu besänftigen, die heute in Düsseldorf vorgestellt wird. Danach ist Lindner der schönste männliche Bundespolitiker, mit deutlichem Vorsprung etwa vor Martin Schulz oder Cem Özdemir. Wie heißt es im "Faust"? "Schönheit bändigt allen Zorn."

Drei Fragen für Kim

DPA

Nachdem sich der Friedensgipfel in Panmunjom auf die Entsendung nordkoreanischer Sportler zu den Olympischen Winterspielen im Süden geeinigt hat, steht das Regime des kommunistischen Diktators Kim Jong Un heute vor einer Reihe schwieriger Fragen: Erstens, welche Athleten sollen teilnehmen? Zweitens, welche Funktionäre dürfen mitfahren? Und drittens, wer von ihnen wurde noch nicht hingerichtet?

Die Parolen des Sigmar G.

DPA

Sigmar Gabriel zeigt gern, wie belesen er ist. Mal führt der Außenminister philosophische Gespräche mit dem Kölner Schriftsteller Navid Kermani, mal schreibt er Aufsätze über die Vordenker der Postmoderne. Jetzt demonstriert er, dass er auch seinen Orwell gelesen hat. Deutschland sei nicht "Nettozahler, sondern Nettogewinner der EU", sagt er in der Debatte um mehr deutsches Geld für den EU-Haushalt, die heute in Brüssel fortgesetzt wird. In Orwells "1984" lauteten die Parolen am sogenannten Wahrheitsministerium: "Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke."

Gewinner des Tages...

... sind Benjamin Bruckschwaiger und Kerstin D. Korolenko. Der Münchner, im Hauptberuf Produkttrainer bei Bosch-Siemens-Hausgeräte (BSH), und die Immobilien-Entwicklerin aus Riga gehören zu den ersten Teilnehmern der neuen SPIEGEL AKADEMIE, die Anfang Januar an den Start gegangen ist. Menschen wie Bruckschwaiger oder Korolenko können sich dort neben ihrem Job innerhalb von sechs Monaten die Fähigkeiten aneignen, die es braucht, um in der digitalisierten Arbeitswelt zu bestehen. Auf Hochschulniveau. Aktuell werden drei verschiedene staatlich anerkannte Zertifikatskurse angeboten, schon bald kommen weitere dazu. Näheres dazu finden Sie hier. Man könnte auch sagen: SPIEGEL-Akademiker wissen mehr.

DIE LAGE - der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier: Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen. Alle Newsletter

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL-Plus-Empfehlungen für heute

In wünsche Ihnen einen erkenntnisreichen Tag,

Ihr Michael Sauga