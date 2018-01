heute gehen die Koalitions-Sondierungen in Berlin in ihre letzte Runde, und es ist damit zu rechnen, dass auf einen langen Tag eine lange Nacht folgen wird. Nicht nur, weil noch viele Fragen offen sind. Sondern auch, weil Union und SPD offenbar um neue Wege der Zusammenarbeit ringen.

Eine der Ideen: Das Kanzleramt darf im Kabinett nicht mehr so viel koordinieren wie bisher, und die Ministerien erhalten mehr Spielraum, sich gegeneinander zu positionieren. Das wäre mal wirklich etwas Neues - die Regierung erledigt die Oppositionsarbeit gleich mit.

Die Alternativlose

DPA

Man nennt sie die "Königin der Kühle". Die ostdeutsche Politikerin hat die meisten männlichen Alphatiere ihrer Partei überlebt und schon so gut wie jede inhaltliche Position vertreten, um an der Macht zu bleiben. Die Rede ist von... Katrin Göring-Eckardt, der ewigen Frontfrau der Grünen. Heute wird die gebürtige Thüringerin die Klausursitzung der Bundestagsfraktion in Berlin eröffnen, die sie auch künftig führen wird. Fazit: Über einen Sturz von Kanzlerin Angela Merkel wird inzwischen selbst in der CDU spekuliert. Göring-Eckardt dagegen gilt in den eigenen Reihen als - alternativlos.

Der Reisediplomat

AFP

Nach den Protesten in Iran wird heute der Außenminister des Landes, Mohammed Dschawad Sarif, in Brüssel erwartet. Dort will er im Gesprächen mit europäischen Amtskollegen neue Wirtschaftssanktionen der EU gegen sein Land verhindern, wie sie US-Präsident Donald Trump bereits fordert. Strafen, so wird er argumentieren, würden eher den Hardlinern als den Demonstranten nutzen. Wie heißt es in einem alten persischen Sprichwort: "Das Beste, was man von Reisen nach Hause bringt, ist die heile Haut."

Das Neue ist das Alte

Getty Images

In der Musikindustrie erlebt die Schallplatte ein Comeback. Nun hat der analoge Retro-Trend auch die Fotobranche erfasst, wie mein Kollege Hilmar Schmundt in einem Beitrag über die Wiederauferstehung der Sofortbildkamera schreibt, den Sie hier bei SPIEGEL Plus lesen können. Für die junge Generation, so wird ein deutscher Kamera-Unternehmer zitiert, seien die analogen Rollfilm-Apparate eben "nichts Altes, sondern etwas Neues".

Verlierer des Tages...

DPA

... ist Horst Seehofer. Der CSU-Chef, der heute in Berlin über eine Neuauflage der Großen Koalition verhandelt, hat schon bei der Bundestagswahl eine historische Niederlage eingefahren. Nun kommt seine Partei auch im sogenannten Bayerntrend auf nur noch 40 Prozent Zustimmung. Das ist der niedrigste Wert, seit die Umfrage erhoben wird. Fazit: Die Obergrenze hat Seehofer in der Union nicht durchsetzen können. Nun testet er die Untergrenze.

