die Große Koalition hat sich in der Nacht auf ein Rentenpaket verständigt. "Paket", das hört sich erst mal groß an, in Wahrheit fährt auch diese Koalition wegen der dramatischen Alterung der Gesellschaft bei diesem Thema nur auf Sicht. Nun werden einige Wohltaten verteilt. So sollen alle Mütter, deren Kinder vor 1992 geboren wurden, zusätzlich einen halben Rentenpunkt gutgeschrieben bekommen. Zudem soll das Rentenniveau bis zum Jahr 2025 mindestens auf dem heutigen Stand von 48 Prozent gehalten werden, der Beitragssatz soll nicht über 20 Prozent steigen.

Das ist besser als nichts, bedeutet aber auch, dass es eine längere Festschreibung des Rentenniveaus (zum Beispiel bis 2040) vorerst nicht geben wird. Dann hätten sich die Koalitionäre entscheiden müssen: Entweder erhöhen sie die Steuern und Beiträge oder sie verkürzen die Bezugsdauer der Renten. So können wir sicher sein, dass das Thema bald wieder auf der Tagesordnung steht. Das nächste "Rentenpaket" kommt bestimmt - und es wird teuer.

Kanzlerin Merkel besucht Afrika

DPA

Bundeskanzlerin Angela Merkel bricht heute zu einer mehrtägigen Reise nach Afrika auf. Erste Station ist Senegal, danach folgen Ghana und Nigeria. Im Kern geht es hier um das Mega-Thema Migration: Merkel will mit den Regierungschefs in allen drei Ländern darüber sprechen, wie die wirtschaftlichen Perspektiven für junge Menschen verbessert werden können, damit sie sich gar nicht erst auf den Weg in Richtung Europa machen. Sie wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet, die Chancen für mögliche deutsche Investitionen ausloten soll, etwa in den Bereichen Elektrifizierung, Digitalisierung, Infrastruktur, Wasserwirtschaft und erneuerbare Energien.

Die Korea-Show ist zu Ende

DPA/ The Straits Times/ Singapore Government

Der große Nordkorea-Gipfel in Singapur im Juni, bei dem sich US-Präsident Donald Trump als Friedensfürst feierte, entpuppt sich nun endgültig als inhaltsleere Show. Die Verhandlungen über eine Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zwischen den USA und Pjöngjang kommen nicht voran, Diktator Kim Jong Un droht Trump sogar mit einem Abbruch der Gespräche. Und die Amerikaner ihrerseits wollen nun doch wieder (auch größere) Militärmanöver in Südkorea abhalten, eigentlich sollte damit Schluss sein.

Kim Jong Un ist nun eindeutig in der besseren Lage als Trump: Lockern die Chinesen und Russen die Sanktionen, wäre sein Regime stabilisiert. Die US-Diplomatie wäre wieder am Ausgangspunkt der Krise angekommen. Nur mit dem Unterschied, dass Nordkorea dann wahrscheinlich noch mehr Atomraketen hat.

Gewinner des Tages...

DPA

... sind für mich all jene Jugendlichen, die auch diesen Sommer wieder freiwillig in Camps der Aktion Sühnezeichen verbringen. Sie treffen zum Beispiel Holocaust-Überlebende, pflegen Gedenkstätten für NS-Opfer und setzen sich mit den Ursachen von Rassismus und Völkermord auseinander. Sie sind für mich stille Helden, weil sie einen Kontrapunkt setzen zu dem lauten Mob, der sich gerade in Chemnitz austobt. Zwei Wochen bei der Aktion Sühnezeichen würden bestimmt auch vielen anderen Jugendlichen gut tun. Das impft für das ganze Leben - gegen politische Verblödung.



