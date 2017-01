nach drei Monaten Urwahl-Werbetour verkünden die Grünen heute ihr Spitzenkandidaten-Duo. Dann steht fest, welcher Mann an der Seite von Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt - sie ist die einzige Frau im Rennen - die Partei in den Bundestagswahlkampf führen darf. Für Dauer-Parteichef Cem Özdemir geht es um viel. Gewinnt er, bekäme er nach Jahren bockigen Widerstands aus den eigenen Reihen endlich eine Beförderung.

Das Problem: Knapp 60 Prozent der 61.000 Mitglieder haben abgestimmt. Und ausgerechnet im Landesverband von Özdemirs Hauptkonkurrenten Robert Habeck, Schleswig-Holstein, soll die Beteiligung am größten gewesen sein. Sogar ein Sieg von Vermögensteuer-Fan Anton Hofreiter ist nicht ausgeschlossen. Wird's wieder nichts mit der Beförderung für Özdemir?

Regierung berät über Brexit

Großbritanniens Regierungschefin Theresa May hat in ihrer Grundsatzrede den "harten" Brexit aus der EU angekündigt. Um die Austrittsverhandlungen vorzubereiten, gibt es in der Großen Koalition eigens einen neuen Ausschuss. Der tagt heute nach der Kabinettssitzung zum ersten Mal. Geleitet wird das Gremium von Kanzlerin Angela Merkel, ihr Vertreter ist Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel. Die Bundesregierung ist für das Brexit-Durcheinander also gut gerüstet. Oder anders gesagt: Sie tut zumindest schon mal so.

Gauck zieht Bilanz

"Wie soll es denn nun aussehen, dieses Land, zu dem unsere Kinder und Enkel einmal sagen sollen 'unser Land'?" Fast fünf Jahre ist es her, dass Bundespräsident Joachim Gauck diese Frage nach seiner Vereidigung im Bundestag formulierte. Nun hat er seine Antrittsrede auf Wiedervorlage genommen: Am Mittwochvormittag will das scheidende Staatsoberhaupt eine Bilanz ziehen. Gauck hatte sich in seiner Rede vor fünf Jahren ein Deutschland ausgemalt mit weniger Angst, weniger gefühlter und tatsächlicher Bedrohung, weniger Wut. Ist es das geworden? Na ja.

Gewinner des Tages...

... ist Antonio Tajani. Der Mann hat Glück. Im vierten und letzten Wahlgang ist der Italiener doch noch zum neuen Präsidenten des Europa-Parlaments gewählt worden. Viele Brüssel-Experten glauben, dass Tajani nicht das Format für den Job hat und einfach nur ein Grüßaugust wird. Angekreidet wird ihm auch seine Nähe zum Rechtspopulisten Silvio Berlusconi. Der Abgeordnete Martin Sonneborn von der Satiriker-Gruppe "Die Partei" bleibt trotzdem optimistisch. Er freue sich jetzt auf "Bunga-Bunga-Partys" in der Parlaments-Bar, so Sonneborn.

