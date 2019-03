der Vorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) bekommt heute Besuch von einem anderen Vorstand: Die Spitze der Grünen um Annalena Baerbock und Robert Habeck ist bei DGB-Chef Reiner Hoffmann zu Gast. Der symbolische Wert dieser Zusammenkunft ist nicht zu unterschätzen. Wollen die Grünen die SPD als stärkste Kraft links der Mitte ablösen, benötigen sie ein innigeres Verhältnis zu den Gewerkschaften.

Bislang sind die Grünen das sozialpolitische Chamäleon Deutschlands. Während die SPD seit den Agenda-Reformen und der Einführung von Hartz IV rund die Hälfte ihrer Wähler verlor, spricht bis heute kaum jemand darüber, dass auch die Grünen als Regierungspartner diese Einschnitte mittrugen. Das liegt entweder an ihrer Gabe, unsichtbar zu werden, wenn es brenzlig wird. Oder aber an ihrer Wählerschaft, die die Sorgen des Hartz-IV-Milieus aus der sicheren Distanz ihrer Eigentumswohnungen verfolgt.

Inzwischen haben die Grünen ihre Programmatik - ebenfalls fast unbemerkt - stark modifiziert. Noch vor der SPD legten sie einen recht radikalen (und teuren) Plan zur Abschaffung von Hartz IV vor, der bisherige Bezieher deutlich besser stellen soll. Unter anderem will die Partei sämtliche Sanktionen abschaffen, wenn Arbeitslose nicht mit den Jobcentern kooperieren. Das traute sich die SPD nicht. Die Grünen verfügen de facto über ein weitaus linkeres Konzept als die SPD. Aufgrund der irgendwie frisch und modern wirkenden Auftritte ihres Spitzenduos Baerbock/Habeck erscheinen sie vielen Bürgern aber wie der Inbegriff der neuen Mitte. Das Spiel mit der Wahrnehmung haben sie jedenfalls drauf.

Kramp-Karrenbauers Griff ins Klo

DPA

Der heftig kritisierte Auftritt von Annegret Kramp-Karrenbauer als Büttenrednerin bewegt nun auch die Schwulen und Lesben in der Union. Die CDU-Chefin hatte bei ihrem Auftritt vor dem Stockacher Narrengericht gesagt, Toiletten für intergeschlechtliche Menschen seien "für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür - dazwischen - ist diese Toilette."

Der Bundesverband Lesben und Schwule in der Union (LSU) fordert nun eine Entschuldigung von der Chefin und ein klärendes Gespräch. "Political Correctness hin oder her", sagte der Verbandsvorsitzende Alexander Vogt im SWR. "Aber solche Grenzen müssen klar sein. Man macht ja auch über andere Minderheiten keine Witze mehr."

Stefan Gruhner, der in zwei Wochen als Nachfolger von Paul Ziemiak zum Bundesvorsitzenden der Jungen Union gewählt werden will, ist da anderer Meinung. Gruhner ist ebenfalls schwul, findet aber, dass Kramp-Karrenbauer sich nicht entschuldigen muss. Ihn nerve "die übertriebene politische Korrektheit", sagte Gruhner meiner Kollegin Melanie Amann. Kramp-Karrenbauer habe einen Scherz gemacht, beim Karneval. Die Empörung darüber sei nur albern. "Das zu skandalisieren zeugt vor allem von mangelndem Humor."

Kramp-Karrenbauers Griff ins Klo wird das politische Berlin vorerst weiter beschäftigen. Mindestens bis Aschermittwoch.

Guaidós triumphale Rückkehr nach Venezuela

REUTERS

Venezuelas selbst ernannter Interimspräsident Juan Guaidó ist zurück in seiner Heimat. Eineinhalb Wochen war er in diversen Ländern Südamerikas unterwegs, um Unterstützung im Machtkampf mit Machthaber Nicolás Maduro zu sammeln. Weil Guaidó sein Land trotz eines Ausreiseverbots verlassen hatte, war keineswegs sicher, dass ihn Maduros Regime wieder einreisen lassen würde.

"Seine triumphale Rückkehr ist ein klarer Sieg für Guaidó, sie hat seine Position im Land gestärkt", erklärte mir gestern Abend mein Kollege Jens Glüsing, der seit 1991 für den SPIEGEL als Korrespondent aus Lateinamerika berichtet. Aus welchem Grund Maduro seinen Widersacher nicht festnehmen ließ, sei offen. Ist er vielleicht vor den Drohungen der Amerikaner eingeknickt? Oder gab es geheime Absprachen zwischen Maduro und der internationalen Allianz oder gar mit Guaidó selbst?

"Es ist möglich, dass Maduro ihn in den nächsten Stunden oder Tagen festnehmen lässt, doch der Preis dafür ist nach Guaidós Rückkehr gestiegen", so Glüsing. Maduro beherrsche das Spiel des Gebens und Nehmens allerdings auch. "Man sollte aus Guaidós Rückkehr keine voreiligen Schlüsse über den Ausgang des Machtkampfs ziehen. Alles ist offen."

Gewinner des Tages...

DPA

... ist die Freie Hansestadt Bremen. Sie mag von allen 16 Bundesländern die kleinste Fläche und die wenigsten Einwohner haben. Trotzdem ist der sympathischen Hansestadt von nun an alle Aufmerksamkeit der Bundespolitik gewiss. Am 26. Mai wird in Bremen die Bürgerschaft gewählt. Sollte die SPD nach über 70 Jahren an der Regierung die Macht verlieren, könnte das Folgen für Parteichefin Andrea Nahles und womöglich für den Fortbestand der Großen Koalition haben. Weil das so ist, boomt in diesen Tagen der politische Bremen-Tourismus. Gestern absolvierte Außenminister Heiko Maas (SPD) dort gleich drei Termine.

Maas und all die anderen Spitzengenossen, die ihm in den nächsten Wochen folgen, können sich am alternden Esel der Bremer Stadtmusikanten orientieren. "Zieh lieber mit uns", drängte der Esel den alternden Hahn zum Aufbruch nach Bremen. "Etwas Besseres als den Tod findest du überall."

Der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier: Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen. Alle Newsletter

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

Einen heiteren Tag wünscht Ihnen

Ihr Markus Feldenkirchen