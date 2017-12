es ist wieder soweit. Ein neues Jahr beginnt, und diesmal wird alles anders, wirklich, ganz bestimmt. Schluss mit dem Rauchen, bessere Ernährung, mehr Bewegung, weniger Stress. Und schon leben Sie 17 Jahre länger. Also bis zu 17 Jahre länger. Das zeigt eine Studie, die Jörg Blech für die Titelgeschichte dieser Woche ausgewertet hat.

Meditieren erleuchtet den Geist und stärkt den Körper

Wer sich an ein paar Regeln hält, an einen Masterplan für ein besseres Leben, kann einiges herausholen. Und was könnte man in 17 Jahren nicht alles machen. Zum Beispiel 17 Jahrgänge mehr den SPIEGEL lesen. Das neue Heft liegt ab heute am Kiosk.

Im Video: SPIEGEL-Redakteur Jörg Blech beim Einkauf auf dem Wochenmarkt



Staatliche Pädophilenförderung



Zwei Männer wurden als Kinder sexuell missbraucht, womöglich im Auftrag des Staates, nicht irgendeines Staates, sondern der Bundesrepublik, genauer: der Stadt Berlin. Und das war nicht in dunklen Zeiten, das passierte bis in die Neunzigerjahre hinein. Das klingt unmöglich, unglaublich, aber es war so. Meine Kollegin Ann-Kathrin Müller hat diese unfassbare Geschichte recherchiert. Sie hat zwei Männer getroffen, die bereit waren, von ihrem Leid zu erzählen. Akten untermauern ihre Aussagen. Die beiden waren Heimkinder und wurden offenbar von einem Jugendamt bewusst an einen Pädophilen vermittelt. Weil der sich liebevoll um sie kümmern würde. Was sie dann erlebten, war die Hölle. Noch immer warten sie auf eine Entschädigung.

Die spielen nur

Russlands Präsident Wladimir Putin

Die imitierte Demokratie, das ist der Leitbegriff, den unser Russlandkorrespondent Christian Esch für eine Analyse der Zustände in Russland verwendet. Ob nun die kommenden Wahlen, in denen Putin keinen echten Gegenkandidaten haben wird, ob das Scheinparlament Duma - in Russland wird mit großem Aufwand Demokratie inszeniert und imitiert. Das alles dient nur dazu, die Herrschaft des modernen Zaren Putin zu untermauern. Eine echte Demokratie hingegen erkennt man daran, dass Herrschaft ständig hinterfragt wird.

Frankensteins Erben

Vor 200 Jahren verbrachte Mary Shelley einige Zeit mit Freunden in einem Haus in Genf. Draußen war es meistens düster, nach einem Vulkanausbruch zeigte sich die Sonne nur selten. Auch die Gedanken verdunkelten sich, und in dieser Stimmung erfand Shelley zwei unvergessliche Romanfiguren: den Wissenschaftler Viktor Frankenstein aus Ingolstadt und das Ungeheuer, das er erschuf. Es wird nicht mehr so lange dauern, bis die Wissenschaft tatsächlich neue Wesen schaffen kann, Chimären zum Beispiel, die auch Gene von Tieren in sich tragen. Johann Grolle, unser Wissenschaftskorrespondent in Nordamerika, erinnert an Shelleys Buch und beschreibt den Stand der Forschung auf diesem Gebiet. Umfassendes Gruseln ist hiermit versprochen.

Gut, besser, überhitzt

Deutschland geht es gut. Was nicht heißt, dass es jedem Deutschen gut geht. Aber die Wirtschaftszahlen für 2017 können sich sehen lassen, und 2018 wird es eher noch besser werden. Doch schon taucht die Frage auf, ob es Deutschland dann vielleicht zu gut gehen wird, für eine Weile, bis der Absturz kommt. Christian Reiermann analysiert im neuen Heft, ob der Wirtschaft eine Überhitzung droht. Die Experten, soviel sei verraten, sind sich nicht einig. War das jemals anders? Und was soll nun die Politik tun?

Auf der Achterbahn

Eike Batista in Rio de Janeiro 2011

Eike Batista hatte es geschafft. Er war Milliardär, Platz sieben auf der Forbes-Liste der reichsten Menschen. Der Sohn einer deutschen Mutter war in Brasilien nach ganz oben gestürmt. Er verkehrte mit Spitzenpolitikern, heiratete eine Sambakönigin, ließ sich Haare für 30.000 Dollar implantieren. Dann stürzte er ab und sagte über sich: "Eike ist jetzt wieder Mittelschicht." Marian Blasberg, Korrespondent in Brasilien, konnte Batista dabei begleiten, wie er versucht hat, wieder auf die Forbes-Liste zu gelangen, indem er die Zahnpasta neu erfand. Leider kam etwas dazwischen. Batista wurde verhaftet. Blasberg hat eine wunderbare Reportage über ein Leben auf der Achterbahn geschrieben.

