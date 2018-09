nach Tagen des Chaos und des Streits, nach unzähligen Telefonaten und Krisensitzungen, nach drei Spitzentreffen im Kanzleramt ist nun endlich die Lösung für eine Personalie gefunden, die normalerweise ein Minister mit seiner Paraphe erledigt: Hans-Georg Maaßen wird seinen Posten als Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz verlieren und ins Innenministerium einrücken - nicht als Staatssekretär, wie es Horst Seehofer ursprünglich geplant hatte, sondern als "Sonderberater für europäische und internationale Aufgaben" im Range eines Abteilungsleiters.

Maaßen wird also nicht befördert, was die SPD als ihren Erfolg verbuchen kann, aber auch nicht in den einstweiligen Ruhestand versetzt, was die CSU unbedingt verhindern wollte. Was bleibt, ist Lächerlichkeit: Schon zum zweiten Mal innerhalb von sechs Monaten wäre die Regierung fast an einem Problem zerbrochen, das sie selbst erschaffen hat. Wie sollen die Bürger einer Koalition vertrauen, sie sich so hingebungsvoll zum Narren macht?

Der alte Affe Angst

DPA

Natürlich ist es erst einmal eine gute Nachricht, dass die Koalition nicht wegen des Chefs einer "nachrangigen Behörde", wie es Angela Merkel so schön formuliert hat, zu Bruch gegangen ist. Profitiert hätte nur die AfD, die bei ihrem Einzug in den Bundestag versprochen hatte, die etablierten Parteien zu jagen. Dies ist ihr in den vergangenen drei Wochen gelungen: Mit ein bisschen gutem Willen hätte es möglich sein müssen, den Fall Maaßen geräuschlos aus der Welt zu schaffen und sich dann wieder den Dingen zuzuwenden, die wirklich wichtig sind.

Aber dann ließ sich eine geschwächte Parteichefin Andrea Nahles von einem Juso-Chef treiben, der offenkundig immer noch daran arbeitet, die Große Koalition in die Luft zu sprengen. Und Seehofer hatte, auch aus Angst vor der AfD in Bayern, nicht die Kraft, einen Behördenchef zu entlassen, der seine ganz eigene politische Agenda verfolgt. Dazwischen eine Kanzlerin, deren Richtlinienkompetenz nur noch auf dem Papier existiert.

Woodstock der Politik

Getty Images

Was wir erleben, ist das Woodstock der Politik - nur ohne Liebe. Autoritäten haben ausgedient, man schlittert durch den Matsch (und bewirft sich damit). Die Furcht vor dem Untergang hat die Partner noch einmal zur Besinnung gebracht, das ist die gute Nachricht. Doch wie lange hält das?

Kaum war die Einigung gestern Abend verkündet, ging der Streit über die Frage los, ob man die nun gefundene Lösung nicht schon früher hätte haben können. Seehofer sagt ja, die SPD nein. Das lässt nichts Gutes hoffen.

Wie soll es nun weitergehen? In den vergangenen Wochen ist viel darüber gestritten worden, wie umzugehen sei mit der AfD, die immer stärker wird und im Osten schon zu einer neuen Volkspartei heranwächst. Hat die Merkel-CDU den rechten Rand vernachlässigt? Muss sich die Rhetorik der Demokraten ändern, wenn die Sprache der Rechten immer schriller wird? Man kann diese Fragen lange diskutieren, aber sicher ist eines: Wenn die Union und SPD aus lauter Angst nicht mehr die Kraft finden, ihre Arbeit in der Regierung zu verrichten, hat die AfD schon gewonnen.

Gewinnerin des Tages...

AFP

... ist Annegret Kramp-Karrenbauer. In den Irrungen und Wirrungen des Maaßen-Streits behielt die CDU-Generalsekretärin noch am ehesten die Übersicht. Klarer als ihre Chefin sah Kramp-Karrenbauer, wie wenig es die CDU-Anhänger verstehen, dass man einem Behördenchef einerseits Fehler vorwerfen und ihn andererseits befördern kann. Dies kann nur begreifen, wer schon sehr lange in der Parallellogik der Politik denkt. Kramp-Karrenbauer jedenfalls machte keine Anstalten, die Beförderung von Maaßen zu verteidigen. In einem Brief an die CDU-Mitglieder schrieb sie, sie könne es nachvollziehen, wenn es nun "Kopfschütten und Unverständnis" gebe. Seither haben viele in der Union das Gefühl, Kramp-Karrenbauer habe damit begonnen, sich von Merkel zu emanzipieren. Aber das ist in diesen Tagen auch sehr leicht: Es reicht schon, die Dinge beim Namen zu nennen.

