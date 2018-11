noch schneller als die Blätter von den Bäumen fällt in Berlin derzeit das Spitzenpersonal in Koalition und Regierung: Erst die Abwahl von Fraktionschef Volker Kauder, dann der angekündigte Rückzug Angela Merkels vom CDU-Vorsitz, und nun soll Hans-Georg Maaßen, über den sich die Große Koalition so leidenschaftlich zerstritten hat, womöglich doch in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden. Wie mein Kollege Florian Gathmann recherchiert hat, soll Maaßen in einer Rede behauptet haben, "linksradikale Kräfte" in der Regierung hätten versucht, ihn als Vehikel zu benutzen, um die Koalition platzen zu lassen.

Wenn man so will, ist Maaßen der Vater aller Probleme. Hätte die Große Koalition den Verfassungsschutzpräsidenten gleich vor die Tür gesetzt, wäre ihr viel Ärger erspart geblieben. Es ist schwer zu sagen, welchen Anteil die Causa Maaßen am Absturz von Union und SPD bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen hatte. Aber ganz gewiss nahmen die Bürger den Eindruck mit in die Wahlkabine, dass die Koalition nicht einmal mehr fähig ist, einen Spitzenbeamten in die Schranken zu weisen, der seinen Posten dazu missbraucht, Verschwörungstheorien in die Welt zu setzen.

Seehofers Debakel

REUTERS

Vor allem für Horst Seehofer ist der Fall Hans-Georg Maaßen ein Desaster. Der Innenminister hatte vor allem aus Angst vor dem Zorn des rechten Lagers davor zurückgeschreckt, Maaßen zu entlassen. Am Ende stand er als ein Minister da, dem alle Maßstäbe verloren gegangen sind und der bereit war, wegen eines illoyalen Beamten das Schicksal einer Regierung aufs Spiel zu setzen. So gesehen hat sich Seehofer mit seinem langen Festhalten an Maaßen sein eigenes politisches Grab geschaufelt. Gestern kündigte der Parteichef an, dass er sich Mitte November über seine politische Zukunft äußern wird. In der CSU gibt es kaum noch Zweifel daran, dass sie hinter Seehofer liegt.

Die Saga von "Damn ManCity"

Die jüngste Titelgeschichte des SPIEGEL über die verkommene Fußballwelt war noch gar nicht auf dem Markt, als andere Medien sie bereits aufgriffen. Die "New York Times" hatte Wind davon bekommen, die "Bild" berichtete vorab. Als der SPIEGEL dann am vergangenen Freitag 18 Uhr digital erschien und SPIEGEL ONLINE die ersten Meldungen daraus veröffentlichte, sorgten die Artikel über die detaillierten Pläne des FC Bayern München von 2016, Bundesliga und Champions League womöglich zu verlassen und eine Super League mitzugründen, weltweit für Aufsehen. Auch Gianni Infantinos fragwürdiges Verhalten bei der Uefa und der Fifa wurde weit über fußballinteressierte Kreise hinaus diskutiert. Hier finden Sie einen Überblick.

SPIEGEL-Redakteur Rafael Buschmann fasste die Recherchen so zusammen: "Im Fußball wird mehr gelogen, als auf jeder Beerdigung." Das dürfte auch für den britischen Klub Manchester City zutreffen, der noch vor wenigen Jahren ein Underdog in der Premier League war und finanziell kaum über die Runden kam. Bis 2008 der Scheich von Abu Dhabi den Verein übernahm. Seither kann Manchester Spitzenspieler für dreistellige Millionensummen zusammenkaufen, der Verein verpflichtete mit Pep Guardiola den wohl besten Trainer der Welt.

All das klingt wie Stoff für ein Drehbuch, wie der Plot für eine Netflix-Serie. Genau das dachten meine Kollegen auch: Ab 13 Uhr können Sie auf SPIEGEL+ die Saga von "Damn ManCity" nachlesen. In vier Episoden erzählen wir den wundersamen Aufstieg des Klubs - und was die Football-Leaks-Dokumente über die dunklen Seiten des Vereins verraten.

Gewinner des Tages...

Getty Images

... sind die Freien Wähler. Lange als etwas tumbe Schrumpfvariante der CSU verlacht, ziehen sie nun mit drei Ministern in die bayerische Landesregierung ein. Heute wird Parteichef Hubert Aiwanger zusammen mit Markus Söder den Koalitionsvertrag unterschreiben. Die Freien Wähler sind das Ergebnis der Arroganz einer CSU, die zwar viel von ihrem "Wurzelwerk" redet, aber dann im Zweifel doch nicht darauf hört, was den Wählern im ländlichen Bayern auf den Nägeln brennt. Der Absturz der CSU hatte viele Gründe, aber einen entscheidenden Hieb versetzten ihr die Freien Wähler, die mit 11,6 Prozent in den Landtag einzogen und dann mit dem entsprechenden Selbstbewusstsein die Koalitionsgespräche mit der CSU führten.

Zum Glück seien in den Tagen der Verhandlungen keine Details an die Öffentlichkeit gesickert, sagte Aiwanger, der als Superminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie in die Staatsregierung einrücken wird. "Ich glaube, dem Söder wären ansonsten Prügel angedroht worden."

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

