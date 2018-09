heute soll sich das Schicksal von Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen entscheiden und damit vielleicht auch das Horst Seehofers und der Koalition - bei einem Treffen der drei Vorsitzenden von CDU, CSU und SPD im Kanzleramt. Zuletzt sprach ziemlich viel dafür, dass Maaßen heute abtreten muss, aber es gibt in dieser Angelegenheit sehr viele Variablen. Die "Welt" meldete gestern, Merkel habe sich entschieden, dass Maaßen gehen müsse. Ob das wirklich so ist, wird sich zeigen. Ebenso, ob Innenminister Horst Seehofer (der an Maaßen zuletzt festhielt) eine solche Entscheidung umsetzen würde - oder sich womöglich weigern könnte. In diesem Fall stünde Merkel vor der Entscheidung, ob sie Seehofer entlassen will und die Koalition aufs Spiel setzt.

Zu hoffen ist in jedem Fall, dass heute tatsächlich ein Tag der Entscheidungen ist, denn die schwelende Maaßen-Affäre hat die Regierung schon lange genug paralysiert. Der Geheimdienstchef ist in der Zwischenzeit zu einer Art Märtyrer in spe für viele Merkel-Gegner und Anhänger der AfD geworden. Längst hat sich in diesen Kreisen das Narrativ verbreitet, dass Maaßen gefeuert werde, weil er Merkel widersprochen habe (und nicht aus dem tatsächlichen Grund: dass man als Geheimdienstchef keine Verschwörungstheorien verbreiten darf). Es gibt deshalb mittlerweile eigentlich nur schlechte Optionen. Aber dem Land wäre gedient, wenn diese bizarre und schlecht gemanagte Krise ein Ende hätte.

Hoffnung für drei Millionen Zivilisten

ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/POOL/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Für die drei Millionen Zivilisten, die in der syrischen Provinz Idlib eingeschlossen sind, ist es eine gute Nachricht: Die große Endschlacht zwischen den Unterstützern von Machthaber Assad und den Rebellen in Idlib ist vorerst abgesagt oder zumindest verschoben. Der russische Präsident Wladimir Putin und der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan haben bei ihrem Treffen in Sotschi zur allgemeinen Überraschung eine Einigung gefunden: Russland und die Türkei richten an der Front bis zum 15. Oktober eine 15 bis 20 Kilometer breite "demilitarisierte" Pufferzone ein, die Regimekräfte und Rebellen trennen soll.

Die Türkei verpflichtet sich im Gegenzug, die mit al-Qaida verbündeten Extremisten der Gruppe Tahrir al-Scham (früher: al-Nusra) von den moderateren Kräften zu trennen. Dabei kann ziemlich viel schiefgehen, zum Beispiel ist nicht gesagt, dass die Extremisten ohne Widerstand mitmachen, und es ist auch nicht gesagt, dass sich Assad an das Abkommen hält. Dennoch ist es mehr, als man vom Treffen der beiden Präsidenten erwarten konnte - und es verhindert zumindest vorerst, dass Hunderttausende oder gar Millionen Menschen in die Flucht getrieben werden. Mehr dazu lesen Sie hier.

Trumps neue Milliardenzölle

REUTERS

Donald Trump treibt sein brandgefährliches Spiel mit der Weltwirtschaft weiter - die Finanzmärkte werden heute wohl entsprechend reagieren: Trump hat neue Zölle auf rund die Hälfte aller Importe aus China in die USA erlassen. Sie sollen 10 Prozent betragen und am 1. Januar sogar auf 25 Prozent steigen. Die Zölle gelten für Produkte im Wert von 200 Milliarden Dollar, darunter sind etwa Elektronik, Möbel, Reifen oder Fahrräder.

Zölle sind im Prinzip nichts anderes als eine Steuer für die einheimischen Konsumenten, deshalb bezahlen die Rechnung zunächst die Amerikaner selbst, weil die Preise mancher Produkte steigen. Die Frage ist nun, welche Gegenmaßnahmen die Chinesen ergreifen und wie weit Trump gehen will. Er hat für den Fall von Vergeltungsmaßnahmen bereits mit weiteren Zöllen gedroht, insgesamt auf Importe von bis zu einer halben Billion Dollar - und zwar bis China einwilligt, seinen Handelsüberschuss mit den USA zu verringern. Bisher hat Trumps Taktik nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Die Importe aus China in die USA sind, obwohl Trump bereits Zölle erlassen hat, dieses Jahr weiter gestiegen.

Zu Besuch bei Kim Jong Un

KIM HEE-CHUL/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Der südkoreanische Präsident Moon Jae In ist mit einer 200-köpfigen Delegation nach Pjöngjang zu Diktator Kim Jong Un gereist. Es ist bereits das dritte Mal in diesem Jahr, dass die beiden Staatschefs sich treffen. Die Erwartungen an das Treffen sind diesmal aber eher gering. Zwar wird Moon von Vertretern großer Konzerne wie Samsung und Hyundai sowie von südkoreanischen Popstars begleitet - was zeigt, dass es auch um wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen gehen soll. Südkoreas Präsident Moon will auch den formellen Kriegszustand zwischen den beiden Ländern beenden, er sagte, er wolle "einen unumkehrbaren, permanenten Frieden, der sich nicht durch internationale Politik erschüttern lässt".

Im entscheidenden Punkt allerdings, dem Streit um Nordkoreas Atomwaffen, ist eine Annäherung nach der Euphorie im Frühjahr unwahrscheinlich. Beim Treffen Kims mit Donald Trump in Singapur hatte der Nordkoreaner zwar schon eingewilligt, atomar abzurüsten. Doch es handelte sich in erster Linie um eine große Show für die beiden Männer, verbindliche Vereinbarungen wurden nicht getroffen. Die US-Geheimdienste werfen dem Norden vor, sein Programm unverändert weiter zu betreiben. Vor einer Woche verlautete aus dem Weißen Haus, Trump wolle Kim ein zweites Mal treffen.

Verlierer des Tages...

REUTERS

... ist die Enthüllungsplattform WikiLeaks, die selbst zum Opfer eines Leaks geworden ist: Hashtag #Wikileaksleaks sozusagen. Das passiert der Transparenzplattform zwar nicht zum ersten Mal, aber laut Nachrichtenagentur AP, die in den Besitz der Dokumente gelangte, handelt es sich um das bisher größte Leak, es umfasst zehntausende Dokumente. Darunter ist auch ein Schreiben aus dem Jahr 2010, in dem Julian Assange - nachdem ein schwedischer Haftbefehl wegen sexueller Vergehen gegen ihn ergangen war - einem Freund offenbar eine Vollmacht ausstellte, um bei der russischen Botschaft ein Visum für ihn zu beantragen. Wollte Assange (im Foto) also wie später Edward Snowden in Russland Zuflucht suchen? Dazu kam es allerdings nicht mehr, denn am selben Tag erging ein britischer Haftbefehl gegen Assange, womit eine Ausreise nach Russland ohnehin unmöglich geworden wäre. WikiLeaks behauptet nun in einem Tweet, Assange habe nie vorgehabt, nach Russland auszureisen und das Dokument sei eine Fälschung. Ist das nicht alles ziemlich ironisch?

Ich wünsche Ihnen einen schönen Spätsommertag!

Herzlich,

Ihr Mathieu von Rohr