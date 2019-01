Die Lage am Mittwoch

kehrt der Kalte Krieg zurück? Anfang Februar läuft die Frist ab, die der amerikanische Präsident Donald Trump Russland gesetzt hat, um zu den Bestimmungen des INF-Vertrages zurückzukehren. Das Abkommen aus dem Jahr 1987 verbietet landgestützte atomare Mittelstreckenraketen mit einer Reichweite von 500 bis 5000 Kilometer. Kaum noch jemand glaubt, dass der Vertrag zu retten ist, weil nicht nur Trump, sondern auch etliche andere Nato-Staaten zu der Überzeugung gelangt sind, dass Moskau neue Atomraketen gebaut hat.

Heute nun reist Außenminister Heiko Maas nach Washington, dort trifft er seinen amerikanischen Kollegen Mike Pompeo. Die Frage ist nur, was der Bundesaußenminister mit seiner Pendeldiplomatie (vergangenen Freitag war Maas in Moskau) erreichen will. Bisher besteht seine Politik im Wesentlichen aus Kalendersprüchen. "Frieden und Sicherheit schaffen wir nicht gegeneinander, sondern miteinander", sagte Maas kürzlich im SPIEGEL-Gespräch.

Man kann zwar wie er der Meinung sein, dass eine atomare Aufrüstungsspirale nicht die Lösung sein kann. Doch sollte Maas dann schon wissen, was die Alternative ist. "Letztlich wollen doch alle eine Welt ohne Nuklearwaffen", behauptet Maas in atemberaubender Verkennung der Realität. Im Moment wirkt er wie ein Minister, der glaubt, Trump und Putin mit Naivität beeindrucken zu können.

Merkel, Kanzlerin des Unterlassens

Kanzlerin Angela Merkel spricht heute auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos als die Vertreterin eines Landes, das Anlass zur Sorge gibt. IWF-Chefin Christine Lagarde hatte zu Beginn des Gipfels in den Schweizer Alpen die Wachstumsprognose für Deutschland nach unten korrigiert, von 1,9 auf 1,3 Prozent im Jahr 2019. Die Schwäche der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt ist mit ein Grund dafür, warum sich nun auch die globalen Konjunkturaussichten eintrüben.

Noch ist Deutschland weit davon entfernt, wieder zu jenem kranken Mann Europas zu werden, das es vor den Agenda-Reformen war. Merkel hat in ihren 13 Amtsjahren von der Arbeit ihres Vorgängers Gerhard Schröder profitiert, ohne sie fortzusetzen. Sie hat Deutschland nicht reformiert, sondern Geld verteilt. Zu Schröders Bilanz als Kanzler gehört eine Politik, die er gegen alle Widerstände durchgesetzt hat. Zu Merkels werden die Versäumnisse gehören, die ihrer Angst vor dem Wähler geschuldet sind.

Mit Parteibuch ins Richteramt

Man kann es für einen Ausweis demokratischer Reife halten, mit welcher Geräuschlosigkeit der CDU-Bundestagsabgeordnete Stephan Harbarth Ende vergangenen Jahres zum Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichts gewählt wurde. Dennoch bleibt die Frage, ob es klug war, einen aktiven Politiker auf den Posten zu heben - noch dazu einen, der für viel Geld Konzerne wie Daimler beraten hat, wie meine Kollegen Melanie Amann und Dietmar Hipp herausgefunden haben.

Schon früher standen ehemalige Politiker an der Spitze des höchsten deutschen Gerichts. Aber in etlichen Ländern Europas wird gerade die Unabhängigkeit der Justiz untergraben. Es wird nicht leichter für die Bundesregierung, dies nach der Personalie Harbarth zu kritisieren. Polens Außenminister Jacek Czaputowicz jedenfalls ließ es sich nicht nehmen, auf die "Doppelstandards" in der deutschen Argumentation hinzuweisen.

Verlierer des Tages...

ist Friedrich Merz. In jüngerer Zeit hat sich kaum ein deutscher Politiker derart schnell entzaubert wie der Mann, der Anfang Dezember um ein Haar zum neuen CDU-Vorsitzenden gewählt worden ist. In seinem Ergebnis auf dem Parteitag drückte sich auch die Sehnsucht nach einer neuen CDU aus, die nicht wie ein Zwitter aus SPD und Grünen daherkommt; nach einer Partei, die sich traut, wieder konservative Wähler anzusprechen. Merz war der perfekte Mann, um diese Sehnsucht zu bedienen, und der Vertrauensvorschuss, der ihm gewährt wurde, war enorm: Über zehn Jahre lang hatte sich Merz nicht um das Wachstum der CDU gekümmert, sondern und das des eigenen Kontostandes, und dennoch wählten ihn 48 Prozent der Delegierten. Merz hätte nur mit dem Finger schnippen müssen, und er wäre ins CDU-Präsidium gewählt worden.

Aber an Gremienarbeit scheint er nicht interessiert zu sein, zumindest, so lange sie nicht bezahlt ist. Und den Parteifreunden im Osten mag er im Wahlkampf auch nicht helfen, wie er nun mitteilte. Dafür wird er wieder Aufsichtsratschef des Vermögensverwalters Blackrock. Erst das Land, dann die Partei, dann die Person - so lautet der Dreiklang, den Politiker gerne bemühen. Bei Merz lautet er: "Ich, ich, ich."

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

