dass in der Sicherheitsrepublik Deutschland etwas gehörig schiefläuft, wenn ein sogenannter Gefährder mit 14 verschiedenen Identitäten unbehelligt durchs Land reisen und sich mehrfach Sozialleistungen erschleichen kann, haben inzwischen alle Beteiligten eingesehen. Bloß schuld daran will keiner sein. Der Bund klagt über die Länder, die seine Gesetze nicht ausführen. Die Länder schimpfen auf den Bund, weil er die falschen Gesetze macht.

Wenn sich heute Innenminister Thomas de Maizière und sein Justizkollege Heiko Maas treffen, um über Reformen im deutschen System der organisierten Desorganisation zu reden, ist mit echten Fortschritten kaum zu rechnen. Schließlich wissen die beiden, was schon der einstige Reichsaußenminister Gustav Stresemann wusste: "Im Schützengraben der Verantwortlichkeit hat man mehr Verluste als in der Etappe der Opposition."

DPA

Die Grünen und der Sex

Heute schließen die Grünen ihre sogenannte Auftaktklausur zum Wahljahr 2017 ab, dessen Beginn Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt gerade in schöner Deutlichkeit als "bescheiden bis beschissen" eingestuft hat. Da wird man ihr kaum widersprechen. Erst warf Parteichefin Simone Peter der Kölner Polizei Rassismus vor, um sich anschließend umständlich davon zu distanzieren. Dann brachte die grüne Abgeordnete Elisabeth Scharfenberg bezahlte Sex-Dienstleistungen für Pflegepatienten ins Gespräch, was wiederum den Tübinger Bürgermeister Boris Palmer veranlasste, über die "weltfremden Spinner" in der eigenen Partei herzuziehen. "Basis ist Boss" lautet das Motto der parteiinternen Kandidaten-Kür für die Bundestagswahl. Treffender für die aktuelle Lage wäre eher der alte Sponti-Spruch: "Anarchie ist machbar, Herr Nachbar".

AFP

Alles Müller oder was

Vor gut einem Jahr hätte sich Volkswagen-Boss Matthias Müller beinahe um Kopf und Kragen geredet, als er bei einem USA-Besuch darzulegen versuchte, der Konzern habe beim Abgasskandal nicht betrogen, sondern nur die Fragen der Behörden falsch verstanden. So etwas soll nicht noch einmal passieren, hat sich der Manager wohl gedacht - und deshalb entschieden, der gerade eröffneten Automesse in Detroit lieber fernzubleiben. Müller ist offenbar entschlossen, den Markennamen des Wolfsburger Autobauers mit neuem Inhalt zu füllen: Ich bin dann mal VW - voll weg.

DPA

Seehofers Logik

Dass Deutschland Deutschland bleiben soll, hat die CSU schon oft beschlossen. Doch weil Horst Seehofer meint, dass man richtige Beschlüsse gar nicht oft genug beschließen kann, wird sein Münchner Kabinett heute ein weiteres Papier mit dem Deutschland-Deutschland-Titel absegnen. Seehofers Gegner halten das für Irrsinn, weil sie glauben, dass die Unions-Wähler den ewigen Streit um Willkommenskultur und Obergrenze leid sind. Seehofers Anhänger dagegen halten es für ein geniales Spiel mit verteilten Rollen, dessen verquere Logik in etwa wie folgt lautet: Seehofer muss Seehofer bleiben, damit Merkel Merkel bleiben kann.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

AP

Gewinner des Tages....

... ist Wladimir Putin. Der frühere Geheimdienst-Agent hat in den vergangenen Monaten bewiesen, dass kaum jemand sein Handwerk so gut versteht wie er. Mit den klassischen Mitteln von Information und Desinformation hat er in Deutschland die Angst vor Flüchtlingen befördert, in Europa ein Bündnis ihm gewogener Parteien aufgebaut, und es zuletzt sogar fertiggebracht, eine Art Perspektivagenten namens Donald Trump ins Weiße Haus zu bugsieren. Früher regierten die Politiker mit Hilfe der Spione. Über Putin wird es einmal heißen: Der Spion, der regierte.

Ich wünsche Ihnen einen erkenntnisreichen Tag,

Ihr Michael Sauga