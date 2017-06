für den verstorbenen Helmut Kohl, so wurde gestern bekannt, wird es keinen nationalen, sondern einen europäischen Staatsakt geben. Angeblich, um den großen Einiger des Kontinents zu ehren, wie Kanzlerin Angela Merkel heute ihrer Fraktion erläutern wird.

Oder ist da noch ein anderer Grund? Schließlich gibt es im Kohl-Lager manche, die dem Merkel-Satz, ihr Vorgänger sei "der richtige Mann zur richtigen Zeit gewesen", eine andere Gleichung entgegensetzen: "Merkel: die falsche Frau am falschen Platz."

REUTERS

James Dean und die Gender-Frage

Wie heißt nochmal die Organisation, in der Frauen nicht vorkommen und zwei echte Kerle das Sagen haben? Richtig, FDP. Der eine, Christian Lindner, lässt sich gern als James-Dean-Wiedergänger im Unterhemd fotografieren. Der andere, Wolfgang Kubicki, pflegt politische Gegner mit schnellen Schüssen aus seiner Sprüche-Kanone zu erledigen ("Taubernuss"). Worüber die beiden Mannsbilder weniger gern reden sind jüngste Prognosen, nach denen im künftigen Bundestag wohl nur auf jedem fünften FDP-Sitz eine Frau Platz nehmen wird. Richtig ist, dass Lindner heute vor Industrievertretern in Berlin referiert, überwiegend Männer, versteht sich. Falsch ist, dass er dabei eine Werbekampagne im Stil großer Elektromärkte ankündigen wird: "FDP - Frauen dürfen Pause."

Hilflose Helfer

Heute ist Weltflüchtlingstag, und so werden die Mitglieder der Bundesregierung heute keine Gelegenheit auslassen, um ihr Mantra von der "Bekämpfung der Fluchtursachen" zu wiederholen. Damit sich nicht Millionen Menschen aus Afrika nach Europa auf den Weg machen, so lautet ihre Losung, müssten die Industrieländer ihre Entwicklungshilfe erhöhen und einen Marshallplan für die Armutsregionen südlich der Sahara auflegen. Dabei ignorieren die Berliner Minister allerdings die Erkenntnis einer wachsenden Zahl von Fachleuten, nach der die Gelder ihre Ziele oft verfehlen und eher korrupten Eliten in den Städten zugutekommen als bedürftigen Bauern auf dem Land. "Entwicklungshilfe wirkt negativ", sagt etwa US-Nobelpreisträger Angus Deaton. Merke: Nicht alles, was für ein gutes Gewissen sorgt, ist gute Politik.

AP

Harald Schmidts Europa-Frühstück

Wie soll es weitergehen in Europa, fragen sich heute die Vertreter der 27 verbleibenden EU-Staaten in Straßburg, nachdem gestern die Verhandlungen über den Brexit begonnen haben. Die Antwort können sie der aktuellen Ausgabe von SPIEGEL DAILY entnehmen, in der Harald Schmidt erklärt, wo Europas Zukunft zu finden ist: In einem Münchner Frühstücksraum nämlich, wo ihm zwischen grölenden Holländern und dem ebenfalls anwesenden ungarischen Ministerpräsidenten Victor Orbán die visionäre Zeile aus der Operette "Gräfin Mariza" in den Sinn kam: "Komm mit nach Varazdin, solange noch die Rosen blühn."

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

DPA

Verlierer des Tages...

... ist Thomas de Maizière. Der Bundesinnenminister wird auf dem heutigen "Zukunftskongress Staat und Verwaltung" in Berlin einmal mehr die "digitale Agenda" der Bundesregierung rühmen. Doch die Realität sieht anders aus. Während im kleinen Estland jeder Bürger eine Vielzahl von Behörden-Angelegenheiten online erledigen kann, führt in Deutschland nicht einmal jede vierte Verwaltungsstelle eine elektronische Akte. Eine Mehrzahl der Behördenleiter stuft Regierungsinitiativen wie den elektronischen Personalausweis sogar als "kaum oder wenig wirksam" ein. Der Innenminister gibt Ländern und Kommunen die Schuld. Die Bürger dagegen wissen, dass die Defizite wohl eher mit einer alten Angler-Weisheit zu erklären sind: "Der Fisch stinkt vom Kopf."

Ich wünsche Ihnen einen ertragreichen Tag, herzlich

Ihr Michael Sauga