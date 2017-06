es mag Sie überraschen, dass heute, an einem Donnerstag, der neue SPIEGEL angekündigt wird. Wir haben nicht erneut den Erscheinungstag verändert, keine Sorge. Wir reagieren auf den Tod von Helmut Kohl. Er starb an einem Freitag, das ist der Tag, an dem unser Heft fertig produziert, aber noch nicht ausgeliefert ist. Wenn an einem Freitag etwas passiert, können wir nicht mehr reagieren und unser Heft erscheint am Samstag ohne dieses wichtige Ereignis. Der Freitag ist daher für uns der schlimmste Tag. Ein Kollege sagte einmal zu mir: Falls sich Kohl am SPIEGEL rächen will, muss er an einem Freitag sterben.

Wir haben wegen Helmut Kohl unseren Erscheinungstag vorgezogen, auf heute. Dies ist auch ein Zeichen des Respekts und der Hochachtung. Wir würden das nicht für viele Politiker tun, nur für die großen. Wir haben den französischen Präsidenten Emmanuel Macron, den deutschen Außenminister Sigmar Gabriel, den ehemaligen Staatspräsidenten der Sowjetunion Michail Gorbatschow und den Schriftsteller Martin Walser gebeten, uns Nachrufe auf Kohl zu schreiben. Sie haben das auf eine sehr anrührende Weise getan, schriftliche Verneigungen.

Wir haben zudem von unseren Kollegen aus der Redaktion großartige Texte bekommen, die gemeinsam Ausdruck eines schwierigen und wechselhaften Verhältnisses des SPIEGEL zu Kohl sind. Während unsere Generation der 50-Jährigen eher wohlwollend auf den Kanzler der Einheit zurückblickt, begründet der um eine Generation ältere Michael Sontheimer, warum Kohl für ihn kein großer Kanzler war. Das zusammen ergibt, finde ich, eine spannende Auseinandersetzung mit Kohl.

Video: SPIEGEL-Redakteur Jan Fleischhauer erzählt vom Freund-Feind-Schema Helmut Kohls

Aber der SPIEGEL wäre nicht der SPIEGEL, würden wir in der Besinnung verharren. Die Kollegen in Berlin fanden schnell Hinweise, dass die Witwe Maike Kohl-Richter seltsame Pläne für den Staatsakt zu Ehren Helmut Kohls hatte. Angela Merkel sollte dort nicht reden, dafür aber der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán, ausgerechnet der Mann, der sein Land autoritär regiert und deshalb große Probleme mit der europäischen Kommission und dem Parlament hat. Man konnte ihr das offenbar ausreden, aber nun ist endgültig klar, dass es einen langen Kampf um Kohls Erbe geben wird, auch zwischen der Witwe und seinen Söhnen. Und damit geht auch die wechselvolle Geschichte des SPIEGEL mit Helmut Kohl weiter.

Mehr Geld, mehr Urlaub

Manchmal wird die Welt auch besser. Zum Beispiel derzeit für Arbeitnehmer. Weil die Wirtschaft seit Jahren boomt und die Unternehmen dringend ihre Stellen besetzen müssen, können die Kandidaten angenehme Bedingungen aushandeln, gute Gehälter oder zusätzlichen Urlaub. Eine Geschichte, die schöne Perspektiven eröffnet, im neuen SPIEGEL.

Schriller Rassismus

Schon die Geste ist eine Provokation. Milo Yiannopoulos lutscht an einem Lolli und schaut dabei versonnen ins Nirgendwo. Das Foto zeigen wir als Aufmacher einer Reportage mit dem Titel "Im Geiste des Gorillas". Yiannopoulos ist einer der Protagonisten von Alt-Right, der alternativen Rechten in den USA. Philipp Oehmke, unser Korrespondent in New York, hat einige Zeit mit diesen Leuten verbracht, schrillen Meinungsmachern, die dem Rassismus eine coole Fassade geben wollen. Aber Rassismus ist immer vor allem widerlich.

Die jüngsten Meldungen

Verlierer des Tages

Der Zug ist brandneu, ICE 4, was nicht heißt, dass er pünktlicher sein wird als seine Vorgänger, aber mit ein paar technischen Verbesserungen war schon zu rechnen. Dachte ich. Bis ich den Testbericht meines Kollegen Sven Böll las. Der Zug zittert, Räder und Schienen passen schlecht zusammen. Nicht dass die Räder eckig sind, das nun nicht, aber irgendwie sorgen sie für Vibrationen. Als hätte ein Topfhersteller jahrelang einen Topf mit Deckel entwickelt, um später festzustellen, dass der Deckel nicht auf den Topf passt. Nur dass ein Topfhersteller wahrscheinlich weniger Ingenieure hat als der Hersteller des ICE und die Deutsche Bahn. Vielleicht sollten sie die "Adler" aus dem Museum holen, die erste deutsche Dampflok im Linienbetrieb, von 1835. Dann könnte die Bahn auch mal mein Gewinner des Tages sein.

Video: SPIEGEL-Redakteur Sven Böll beschreibt die Probleme der neuesten ICE-Generation

Herzlich,

Ihr Dirk Kurbjuweit