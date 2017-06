die Kunst des Dementis besteht darin, etwas zu dementieren, was nie behauptet wurde. So gesehen darf die Erklärung, mit der die Kohl-Familie dieser Tage den SPIEGEL-Bericht über die geplante europäische Trauerfeier für den verstorbenen Altkanzler zurückwies, als Meisterstück gelten: In der Familie habe es zu keinem Zeitpunkt Bedenken gegen eine Rede Angela Merkels gegeben, ließ sich der Anwalt der Familie mitteilen.

Das mag man glauben oder nicht - in seiner Vorab-Meldung am Mittwoch hatte der SPIEGEL das allerdings auch nicht geschrieben. Gemeldet wurde, dass die Witwe Kohls in Gesprächen mit Regierungsvertretern zunächst vorgeschlagen hatte, bei der Feier in Straßburg keine deutschen, sondern nur ausländische Redner vorzusehen, darunter Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orbán. Es gilt die alte Pressesprecher-Regel: Trau keinem Dementi, bei dem du die Fakten nicht selbst verdreht hast.

Bermuda an der Förde?

Im schleswig-holsteinischen Neumünster tagt heute die Landes-CDU, um die geplante Regierungsallianz mit den Grünen und der FDP zu besiegeln. Es wäre die zweite schwarz-gelb-grüne Koalition auf Landesebene nach dem Saarland, wo der Drei-Farben-Pakt allerdings ziemlich kläglich scheiterte. Nach endlosem Streit und zahllosen Affären vor allem in der liberalen Landtagsfraktion platzte das Bündnis, und die FDP erhielt bei den anschließenden Wahlen gerade noch 1,2 Prozent der Stimmen. Merke: Der Weg nach Jamaika kann auch ins Bermuda-Dreieck führen.

Sandmann, lieber Sandmann

Frank-Walter Steinmeier war noch nie ein Politiker, der für seinen hohen Unterhaltungswert bekannt war. In seinem neuen Amt als Bundespräsident aber ist von ihm bislang derart wenig zu hören, dass "seine geräuschlose Art zum Problem werden" könnte, wie mein Kollege Marc Hujer im neuen SPIEGEL schreibt. Heute hat Steinmeier bei einer Reise durch den Osten Brandenburgs die Chance, etwas zu sagen, das im Gedächtnis bleibt. Sonst wird es wohl nicht mehr lange dauern, bis Spötter dem Präsidenten, der seine Bürger einzuschläfern versteht wie kein zweiter, einen neuen Ehrentitel verleihen: erster Sandmann des Staates.

Herr Schulz sucht den Hype

Glaubt man den Umfragen, steht die SPD wieder dort, wo sie sich vor dem sogenannten Martin-Schulz-Hype befand: bei höchstens 25 Prozent, vielleicht sogar darunter. Auf dem Parteitag an diesem Wochenende muss der SPD-Chef wieder für Zuversicht sorgen, und zumindest bei vielen jener Mitglieder, die nach seiner Nominierung neu in die Partei eingetreten sind, darf er mit Unterstützung rechnen. So legen es zumindest die Telefoninterviews mit einigen von ihnen nahe, die in der neuen Ausgabe des SPIEGEL-ONLINE-Podcasts "Stimmenfang" zu hören sind. Oder, um es mit dem linken Philosophen Ernst Bloch zu sagen: Das Prinzip Hoffnung stirbt zuletzt.

Gewinner des Tages sind...

... Emmanuel Macron und Arnold Schwarzenegger. Wenn sich der neue Superstar der europäischen Politik und der frühere Gouverneur des US-Bundesstaates Kalifornien heute in Paris treffen, ist unschwer zu erraten, dass sich ihr unerklärtes Bündnis nicht zuletzt gegen Donald Trump richtet. Zumal beide bewiesen haben, dass sie es auch körperlich mit dem US-Präsidenten aufnehmen können: der eine als Terminator, der andere als zupackender Händeschüttler. Wahrscheinlich werden in Hollywood bereits Drehbücher für das neue Traumpaar geschrieben, denkbarer Titel: "Zwei Himmelhunde schicken ihn zur Hölle".

