gesund bleiben, gesund werden, das sind die fundamentalen Wünsche an das Leben, verbunden mit den größten Ängsten, krank werden, krank bleiben. Die Sorge um die Gesundheit macht naturgemäß empfänglich für das Angebot derjenigen, die Heilung versprechen. Die Hoffnung verdrängt dabei mitunter den Verstand. In unserer neuen Titelgeschichte befassen wir uns ausführlich mit der Alternativmedizin, mit den Heilern, Gurus und Scharlatanen, deren Versprechen nicht auf den Wissenschaften beruht, zum Beispiel der Homöopathie.

Unser Ressort Wissenschaft analysiert, welche angeblichen Heilmethoden nur skurril und nutzlos sind und welche schaden können. Dazu gibt es einen ausführlichen Report über das Angebot von Volkshochschulen in diesem Bereich. Mit Staatsgeldern wird hier überraschend viel Hokuspokus gelehrt.

Jeder mit jedem

Hat eigentlich schon jemand vorgeschlagen, dass AfD und Linke eine Koalition bilden könnten? Ich glaube nicht, aber über alle anderen Konstellationen wird spekuliert. Soll die CDU in Ostdeutschland mit der AfD oder mit der Linken koalieren, wenn dies nötig sein sollte, um überhaupt eine Regierung bilden zu können?

Die AfD sitzt rechts von der Mitte, wie traditionell auch die CDU, hat aber zum Teil abstoßende Positionen. Die Linke hat solche Positionen eher nicht, ist aber halt links, anders als traditionell die CDU. Was tun? In der Antwort liegt Sprengstoff für das Parteiensystem der Bundesrepublik. Verbündet sich die CDU mit der Linken, ist das Wort Partei für beide sinnlos geworden, weil es auch Positionierung bedeutet, Abgrenzung. Die gibt es dann kaum noch.

"Partei! Partei! Wer sollte sie nicht nehmen/Die noch die Mutter aller Siege war?", jubelte 1842 Georg Herwegh in einem Gedicht. Damals entwickelte sich der Antagonismus von rechts und links. Aber in Zukunft, so viel ist klar, wird sich Politik anders organisieren als in den Parteien, wie wir sie kennen. Das muss nicht schlecht sein. Im Aufmacher unseres neuen Hefts analysiert das Hauptstadtbüro die Optionen einer CDU, die sich zwischen rechts und links entscheiden muss.

Tisch des Grauens

AFP/ Getty Images Herbert Diess

Der Tisch ist ja häufig ein Ort der angenehmeren Stunden. Er ist der Ort des Gesprächs, des Essens und, für mich, des Schreibens. Am Tisch geht es mir meistens gut (so wie auch in diesem Moment). Umso irritierender finde ich das Wort Schadenstisch. Den gab es bei Volkswagen. Am Schadenstisch mussten die Techniker dem ehemaligen Konzernchef Winterkorn für ihre Fehler geradestehen. Es ging ruppig zu. Winterkorn knallte schon mal ein mangelhaftes Teil auf den Tisch und verletzte dabei einen Mitarbeiter an der Hand. Blut, eine Narbe.

Nun könnte jener Schadenstisch Winterkorn selbst zum Verhängnis werden. Bislang verfolgte VW die Strategie, alle Schuld an der Dieselaffäre auf die mittleren Ränge abzuschieben. Die Chefs sollten sauber dastehen. Das aber ist kaum noch zu halten, wie meine Kollegen aus dem Ressort Wirtschaft recherchiert haben. Im Jahr 2015 soll Winterkorn am Schadenstisch über die Probleme mit den Motoren informiert worden sein, sagen nun Leute aus den mittleren Rängen. Am Tisch stand auch: Herbert Diess, der heute Konzernchef von Volkswagen ist.

Die grüne Null

Maurice Weiss / DER SPIEGEL Gratzel

Der Unternehmer Dirk Gratzel hat ein Schuldgefühl, ein großes, ein sehr großes. Er möchte ökologisch eine Null sein, die Erde nicht belasten, die Atmosphäre nicht belasten. Es ist nicht leicht, so zu leben. Bei null ist Gratzel noch nicht, aber er hat schon einiges erreicht. Mein Kollege Uwe Buse hat ihn eine Weile begleitet und eine faszinierende Reportage über Konsequenz geschrieben. Ein Detail: Gratzel hat einen Hund, und natürlich ist auch ein Hund ökologisch nicht ganz sauber, weil er zum Beispiel Fleisch isst und die landwirtschaftlich-industrielle Produktion von Fleisch viel CO2 ausstößt. Was tut Gratzel? Er schießt Wildschweine und ernährt seinen Hund von deren Fleisch.

Bremer Wirklichkeit

Seit Längerem ist bekannt, dass in der Bremer Außenstelle des Bundesamts für Flüchtlinge und Migration seltsame Dinge passierten. Auffällig viele Flüchtlinge wurden anerkannt, vor allem Jesiden. Als das rauskam, gab es eine Menge Aufruhr, die Chefin des Bundesamts musste gehen. Aber was war wirklich? Unsere Kollegen vom Ressort Deutschland 2 sind dieser Frage über Wochen nachgegangen. Im neuen Heft finden Sie eine Rekonstruktion, die so genau wie noch nie erzählt, was in Bremen passiert ist.

Menschlichkeit

Sven Döring / DER SPIEGEL Salomonovic

"Die letzten Zeugen" - das war mal eine Titelgeschichte im SPIEGEL (und vorher ein Theaterstück von Matthias Hartmann und Doron Rabinovici an der Burg in Wien). Die Idee war, dass die letzten Überlebenden des Holocaust bald sterben werden und dass ihre Geschichten unbedingt erzählt werden müssen, von ihnen selbst.

Wir setzen das nun fort. Takis Würger hat Josef Salomonovic getroffen, 80 Jahre alt, der als kleines Kind in die Vernichtungsmaschine der Nazis geriet, zusammen mit seinen Eltern und seinem Bruder. Der Vater wurde ermordet, aber die Mutter hat es geschafft, sich und ihre beiden Jungs durch das Inferno zu bringen, im Getto von Lodz, in Auschwitz, in Dresden. Gegen Ende des Krieges hat eine Bauernfamilie im Böhmerwald die Geflüchteten beherbergt und damit gerettet. Würger hat Salomonovic zu diesem Bauernhof begleitet und eine große Geschichte über die Menschlichkeit in der Unmenschlichkeit geschrieben.

Herzlich,

Ihr Dirk Kurbjuweit