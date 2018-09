immer deutlicher zeigt sich in diesen Tagen, dass der Asylstreit, der die Union vor den Sommerferien fast zerrissen hätte, nur mit einem Scheinkompromiss übertüncht wurde. Natürlich wusste CSU-Chef Horst Seehofer, was er sagte, als er die Migration als "Mutter aller Probleme" bezeichnete.

SPD-Chefin Andrea Nahles traf den Nagel auf den Kopf, als sie anmerkte, eigentlich meinte Seehofer, die Bundeskanzlerin sei die Mutter aller Probleme. Seehofer (und mit ihm fast die gesamte CSU-Führung) gibt Merkel die Schuld am Aufstieg der AfD - womit er ja nicht unrecht hat. Was, wenn nicht Merkels Flüchtlingspolitik, hat die Rechtspopulisten in den Bundestag gespült? Nur nutzt es eben nichts, das Offenkundige ständig zu wiederholen, wenn es keine Konsequenzen hat. Die CSU hat einmal mit dem Feuer des Kanzlersturzes gespielt und sich dabei die Finger verbrannt. Wenn sie so weiter macht, entfacht sie einen Brand, der am Ende die Union verzehren wird.

Der Knoten von Idlib

AFP

Es gibt Konferenzen, die in die Geschichte eingehen können. Wenn sich heute die Präsidenten Russlands, des Iran und der Türkei in Teheran treffen, haben sie das Schicksal von rund drei Millionen Menschen in der Hand, die in der letzten verbliebenen syrischen Rebellenhochburg Idlib ausharren. In Idlib bündelt sich ein Knäuel von Interessen: Russlands Präsident Putin will, dass sich der Westen am Wiederaufbau Syriens beteiligt. Der türkische Machthaber Erdogan will verhindern, dass ein unabhängiger Kurdenstaat entsteht. Iran möchte seine Präsenz in Syrien wahren. Gibt es keine Einigung, dann droht laut den Vereinten Nationen die größte humanitäre Katastrophe des 21. Jahrhunderts.

Die Union will mehr Demokratie wagen

DPA

Die Unionsfraktion startet in diesen Tagen ein ungeheuerliches Experiment, es heißt Demokratie. Nach langem Zögern und Zaudern hat sich nun der Finanzexperte Ralph Brinkhaus dazu entschlossen, gegen den amtierenden Fraktionschef Volker Kauder zu kandidieren, er tut dies ohne Segen der Kanzlerin, was dem braven Brinkhaus etwas peinlich ist, so viel Demokratie wollte er eigentlich gar nicht wagen. Aber zwei Fraktionschefs kann Merkel nun einmal nicht gebrauchen, in der Union gibt es schon zwei Parteichefs, und mit Seehofer hat sie, siehe oben, schon genug Ärger.

Verlierer des Tages...

DPA

... ist Björn Höcke. Wahrscheinlich wäre die AfD gut beraten gewesen, den Thüringer AfD-Fraktionschef schon vor Monaten aus der Partei zu werfen. Aber weil sich der Parteivorsitzende Alexander Gauland nicht gegen den rechten Flügel seiner Partei durchsetzen wollte, darf Höcke seine Parolen immer noch verbreiten. Gerade erst ist Höcke mit dem vorbestraften Gewalttäter und Pegida-Anführer Lutz Bachmann durch Chemnitz marschiert, und in seinem neuen Buch schreibt er, Deutschland befinde sich "im letzten Degenerationsstadium" der Demokratie. Nun will der Thüringer Verfassungsschutz einen Prüfvorgang zu dem örtlichen AfD-Landesverband anlegen, es ist eine Vorstufe zur Beobachtung.

