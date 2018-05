für Horst Seehofer wird es kein einfacher Tag: Der CSU-Chef ist nach der Bundestagswahl auch deshalb nach Berlin gezogen, weil er glaubte, das Durcheinander in der deutschen Flüchtlingspolitik eigenhändig aufräumen zu müssen. Kaum im Amt, hat der Innenminister einen Vorgang am Hals, der nicht gerade geeignet ist, das Vertrauen der Bürger in den Rechtsstaat zu festigen.

In der Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) wurden über die Jahre offenbar zu Unrecht Hunderte Asylbescheide vergeben. Wie meine Kollegen im neuen SPIEGEL aufdeckten, beschränkt sich die Affäre inzwischen nicht mehr auf Bremen. Auch in der Außenstelle Bingen nahm man es mit der Prüfung der Asylgründe nicht so genau. Heute nun stellt sich Seehofer dem Innenausschuss des Bundestags und mit ihm Jutta Cordt, die Präsidentin des Bamf. "Wenn Frau Cordt nicht die vielen offenen Fragen der Abgeordneten beantworten kann, wird sie nicht mehr zu halten sein", sagt Wolf Wiedmann-Schmidt, der seit Wochen für den SPIEGEL in der Sache recherchiert.

Die Freiheit der Autobosse

AFP

Die deutsche Autoindustrie erinnert derzeit an einen verhätschelten Sohn, der jede Großzügigkeit der Eltern nur zum Anlass nimmt, noch frecher aufzutreten. Mitte Mai hat Kanzlerin Merkel in ihrer Regierungserklärung zum wiederholten Mal erklärt, dass sie die deutschen Autobauer nicht zu teuren Nachrüstungen verpflichten will - schließlich bräuchten die das Geld, um sich auf die Ära nach dem Verbrennungsmotor vorzubereiten.

Es ist schon lange Merkels Geheimnis, warum Konzerne, die trotz des Dieselskandals Rekordgewinne einfahren, nicht für den Schaden aufkommen sollen, den sie durch ihre Betrügereien verursacht haben. Das Ergebnis aber ist offenkundig: Die Konzernlenker glauben, auch weiter der Regierung auf der Nase herumtanzen zu können. Das zeigt sich im Großen am Beispiel Mercedes, wo offenbar auch Schummelsoftware verbaut wurde, obwohl doch der Konzern immer beteuert hatte, die Diesel aus dem Hause Daimler seien sauber. Und es zeigt sich im Kleinen: Als Merkel in der vergangenen Woche mit großer Delegation durch China reiste, war es ausgerechnet Herbert Diess, der den ganzen Betrieb aufhielt: 20 Minuten musste Merkels Maschine auf dem Rollfeld des Pekinger Flughafens warten, bis sich der VW-Boss einfand. Das Motto "Just in time" gilt bei VW offensichtlich nur für Zulieferer.

Die letzte Bastion gegen den Wahnsinn

DPA

Immer, wenn der Verstand aussetzt, schlägt in der Politik die Stunde des Experten. In Italien soll es nun also Carlo Cottarelli richten, der lange Jahre als Direktor des Internationen Währungsfonds gedient hat. So will es zumindest Staatspräsident Sergio Mattarella, der in Rom wie die letzte Bastion gegen die Mächte des Wahnsinns wirkt. Mattarella hat verhindert, dass mit Paolo Savona ein Mann Finanzminister wird, der im Euro den Versuch Deutschlands erblickt, den Kontinent zu knechten. Allein die Erwähnung des Namens Savona hat die Zinsen für italienische Staatsanleihen in die Höhe getrieben. Cottarelli soll nun die Finanzmärkte beruhigen und das Geld der italienischen Sparer retten.

Aber im Moment wirkt Italien wie ein Land, das die Lust am eigenen Verderben entdeckt. Die rechte Lega und die Fünf-Sterne-Bewegung wollen nicht nur Cottarelli stoppen, sondern im aufziehenden Wahlkampf auch Stimmung gegen Frankreich und Deutschland machen, jene Länder also, deren Steuerzahler einspringen müssen, sollten die politischen Geisterfahrer in Rom das Land an die Wand fahren.

Gewinner des Tages...

REUTERS

... ist Emmanuel Macron. Heute empfängt der französische Präsident in Paris den libyschen Regierungschef Fajis al-Sarradsch - und dessen Gegenspieler General Chalifa Haftar, der über weite Teile des ölreichen Ost-Libyens herrscht. Die Rivalität der beiden Männer sorgt seit Jahren dafür, dass das nordafrikanische Land keinen Frieden und keine Ordnung findet. Dafür gedeiht das Schleusergeschäft umso prächtiger. Angela Merkel hat oft genug erklärt, dass nur ein stabiles Libyen in der Lage sein wird, die Flüchtlingsroute über das Mittelmeer zu blockieren. Aber im Gegensatz zur Kanzlerin redet Macron nicht nur davon, dass Europa sein Schicksal in die eigenen Hände nehmen muss. Er tut es auch.

DIE LAGE - der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier: Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen. Alle Newsletter

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

Und die SPIEGEL+-Highlights von gestern

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag,

Ihr René Pfister