in der CSU wurden Machtfragen schon immer nach der Logik des Wolfsrudels entschieden, das verschaffte ihnen die besondere Würze. Nachdem Parteichef Horst Seehofer offenbar auf die Spitzenkandidatur für die nächste Landtagswahl verzichtet hat, werden heute die CSU-Gremien darüber debattieren, ob es zu einem Nachfolgekampf kommt - und wer ihn gewinnen könnte: Markus Söder, der nie einen Hehl aus seiner Absicht gemacht hat, Rudelführer anstelle des Rudelführers zu werden. Oder Joachim Herrmann, der große Sanftmütige, bei dessen Reden das Publikum schon entschlummert, noch bevor er mit der Anrede fertig ist.

Die Prognose fällt nicht schwer: Wenn du es in der CSU zum Leitwolf bringen willst, musst du dich auch wie ein Leitwolf benehmen.

Der diskrete Charme der Großen Koalition

Heute berät die SPD, wie sie die Debatte über eine Regierungsbeteiligung fortsetzen will. Von "ergebnisoffenen Gesprächen" ist die Rede; doch in Wahrheit ist die Wiederauflage der Großen Koalition für Kanzlerin Angela Merkel wie für SPD-Chef Martin Schulz die beste Option. Merkel ist strikt gegen eine Minderheitsregierung, bei der sie im ständigen Ringen um Mehrheiten und Kompromisse zermürbt und verschlissen würde. Schulz wiederum hat null Interesse an Neuwahlen, weil er dann Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz drangeben müsste. So besehen ist die Große Koalition für beide das kleinere Übel, oder, um es im Merkel-Jargon zu sagen: alternativlos.

Der endlose Übergang

In die Brexit-Verhandlungen, über die heute das britische Unterhaus debattiert, kommt seit einigen Wochen Bewegung. Beide Seiten nähern sich im Streit um die britische Austritts-Rechnung an; und London ist offenbar bereit, eine sogenannte Übergangsphase zu akzeptieren, in der die europäischen Regeln in Großbritannien weiter gelten, die Regierung aber in Brüssel nicht mitzureden hätte. Ginge es nach der Wirtschaft des Königreichs, würde die Übergangsphase zudem so lange wie nur irgend möglich dauern. "Take back control" so lautete der Slogan der Brexit-Befürworter. Nun stellt sich heraus: Der größte Kontrollverlust ist der Brexit selbst.

Der Häscher und die Bande

Der Mann, der eine der größten Einbrecher-Banden der vergangenen Jahre hochgehen ließ, sammelt Blechreklamen, jagt Wildschweine und besitzt eine alte Borgward Isabella. Bei SPIEGEL Plus können Sie heute lesen, wie ein 59-jähriger Kommissar einen Roma-Clan aus Kroatien überführte, der zeitweise für bis zu einem Fünftel aller Einbrüche in Deutschland verantwortlich gewesen sein soll. Der Mann kennt angeblich viele der vom Balkan stammenden Einbrecher in München mit Vornamen. Aber wenn in seiner Gegenwart jemand das Wort "Zigeuner" benutzt, sagte er, es heiße "Roma".

Verlierer des Tages...

... ist Jean-Claude Juncker. In der Debatte um die Reform der EU will der Kommissionspräsident die Macht der Brüsseler Behörde stärken, wie meine Kollegen Peter Müller und Christian Reiermann im aktuellen SPIEGEL berichten. Heute beraten die europäischen Finanzminister über das Thema, und es ist davon auszugehen, dass sie sich dem Juncker-Plan an entscheidender Stelle entgegenstemmen werden: Neue Kompetenzen sollen nicht bei der Kommission, sondern beim Rettungsschirm ESM angesiedelt werden, den sie selbst kontrollieren. Mehr Europa, so lautet ihr Schlachtruf, und weniger Brüssel.

