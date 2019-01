fünf Tage nach Bekanntwerden des großen Daten-Leaks wird sich heute Mittag erstmals Horst Seehofer, der verantwortliche Minister, öffentlich zu dem Fall äußern. Die betroffenen Politiker haben inzwischen ihre Konsequenzen gezogen, die Handynummern geändert oder sich für die Zukunft Enthaltsamkeit von den sozialen Medien verordnet.

Besonders drastisch reagierte Grünen-Chef Robert Habeck, dessen privater Facebook-Chat mit der Familie plötzlich im Netz gestanden hatte. Er hat seine Accounts auf Facebook und Twitter gelöscht, eine Maßnahme, die offenbar weniger mit dem Hack zu tun hat, sondern ihn vor allem vor sich selbst schützen soll: Der Grünen-Chef hatte mehrfach mit Äußerungen in den sozialen Medien so danebengelegen, dass er sich hinterher zu Entschuldigungen genötigt sah. Zuletzt hatte Habeck in einem Video sinngemäß gesagt, seine Partei sei dabei, in Thüringen die Demokratie einzuführen. Twitter desorientiere ihn und mache ihn unkonzentriert, entschuldigte sich Habeck später. "Offenbar triggert Twitter in mir etwas an: aggressiver, lauter, polemischer und zugespitzter zu sein."

Das Schlimme ist, dass Habecks Ausrutscher eher wie ein Freud'scher Versprecher scheint; als bringe Twitter den wahren, ungefilterten und auch moralisch-überheblichen Blick eines westdeutschen Grünen auf die Provinz im Osten hervor: unfrei, verschlossen, illiberal und undemokratisch.

In den Weihnachtsferien habe ich das Buch des jungen ostdeutschen Autoren Lukas Rietzschel gelesen. "Mit der Faust in die Welt schlagen", heißt es, und handelt von zwei Brüdern in einem brandenburgischen Kaff. Davon, warum sie rechtsradikal und aggressiv werden. Berlin, die Politik, ist für sie weit weg und fremd, mit Westdeutschland verbinden sie keine Hoffnungen. Es ist einfach der Teil des Landes, in den alle, die es können, abhauen.

Politik als Wunschdenken

Politik ist immer auch ein bisschen Illusionstheater, muss es wohl sein. Vielleicht ist es noch nie in einer Legislaturperiode so früh ständig um die K-Frage gegangen. Kann Annegret Kramp-Karrenbauer Kanzler? Traut sie es sich zu? Kann Robert Habeck Kanzler? Olaf Scholz, an den angesichts von SPD-Umfragewerten bei 15 Prozent eigentlich niemand gedacht hatte, hat nun schon mal klargestellt: Er will. Egal wie.

Ich sehe ja ein, dass Politik nicht ohne ein gewisses Maß an Autosuggestion auskommt, aber ganz ohne Bezug zur Wirklichkeit geht es vielleicht auch nicht. Heute kommen die SPD-Landesgruppen aus NRW, Niedersachsen und Bremen in Osnabrück zu ihrer Jahresauftaktklausur zusammen, das Motto lautet: "Neue Stärke".

Mensch des Tages...

... ist die demokratische US-Politikerin Nancy Pelosi. Gewinnerin? Verliererin? Ich bin da nicht sicher. Als Sprecherin des Repräsentantenhauses ist sie zur Gegenspielerin von US-Präsident Donald Trump geworden. Sie sieht sich als die Frau, die die amerikanische Demokratie gegen Trump verteidigen wird. Gemeinsam mit ihm trat sie vor Weihnachten in einer Pressekonferenz auf und ertrug mit großer Beharrlichkeit Trumps Tiraden, mit denen er ihr immer wieder ins Wort fiel. Sie ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und wich zugleich nicht im mindestens von ihrer Linie ab. Das war groß, das hatte Format.

Andererseits: Die Kongresswahl haben andere für die Demokraten gewonnen. Junge Frauen, Afroamerikaner, Latinas, Progressive, Linke. Pelosi dagegen steht wie kaum eine andere für jenes demokratische Establishment, das Trump erst möglich gemacht hat. Als Sprecherin, warnte schon im Oktober Michael Hirsh im "New York Review of Books", könnte Pelosi die Demokraten spalten. Es wäre Zeit für einen Generationswechsel.

