es geschieht selten, dass ein Politiker öffentlich einen Fehler eingesteht. Und es wäre überraschend gewesen, gerade von Bundesinnenminister Horst Seehofer Selbstkritik zu hören. Dennoch ist bemerkenswert, wie Seehofer sich nach der Unionskrise dieses Sommers, die er maßgeblich mitzuverantworten hat, einfach so vor die Kameras der ARD setzt, wie er das am Sonntagabend tat, und aus den vergangenen Wochen offensichtlich nichts gelernt hat: Seine CSU ist im Verlauf des Streits mit der CDU in Bayern unter 40 Prozent gefallen, die absolute Mehrheit scheint kaum noch erreichbar, AfD und Grüne wurden gestärkt.

Doch obwohl der Streit die CSU offenbar sowohl Gegner als auch Befürworter einer härteren Migrationspolitik gekostet hat, führt Seehofer seine Attacken weiter: Er fordert von Kanzlerin Angela Merkel mehr Engagement bei der bundesweiten Einrichtung von "Ankerzentren", kann bei sich keinen Fehler erkennen und macht schließlich die Medien dafür verantwortlich, dass sie berichtet haben, wie er die Abschiebung von 69 Afghanen mit seinem 69. Geburtstag verknüpfte.

Sein Auftritt lässt ahnen: Wenn Seehofer, wie angekündigt, "Ende August selbst das Twittern" anfängt, wird er damit gewiss sein Mitteilungsbedürfnis befriedigen, die CSU aber nicht näher an die 50-Prozent-Marke bringen.

"Regime change" in Iran

Am Dienstagmorgen treten zahlreiche US-Sanktionen gegen Iran wieder in Kraft. Sie werden nicht nur die katastrophale wirtschaftliche Lage im Land verschärfen, sie sind auch ein Schlag für die Hoffnungen der Europäer, den Iran-Deal noch retten zu können. US-Präsident Donald Trump hat das Nuklearabkommen im Mai einseitig aufgekündigt, die EU kann aber wenig tun, um die Iraner zum Verbleib im Abkommen zu bewegen.

Die EU kann ihre Unternehmen nicht vor US-Sanktionen schützen, am 4. November werden sogar noch härtere US-Sanktionen in Kraft treten, die das Land vom internationalen Ölmarkt abschneiden sollen. Trump droht dem Regime wahlweise mit Krieg und lockt es mit Gesprächen ohne Vorbedingungen.

Was das für Iran bedeutet? Zunächst vor allem eins: Die Bevölkerung wird leiden, der iranische Rial befindet sich bereits im freien Fall. Seit Monaten gibt es im Land Sozialproteste; es ist aber unwahrscheinlich, dass sie zu einem Umsturz führen könnten, wie viele US-Hardliner hoffen. Trumps Wunsch ist ein "regime change", zu befürchten ist: Die US-Politik gegen Iran wird die Region noch instabiler machen.

Drohnenangriff auf Maduro?

Es war ein Blick in eine dystopische Zukunft: ein angeblicher Drohnenangriff auf Venezuelas Präsidenten Nicolás Maduro. Allerdings ist noch immer unklar, was genau passiert ist und wer dahinter steckt. Als Maduro am Samstag vor den Armeespitzen eine Rede hielt, die live im Fernsehen übertragen wurde, explodierten in der Luft offenbar Drohnen - so berichteten es nicht nur die offiziellen Quellen, sondern auch Augenzeugen gegenüber den Nachrichtenagenturen AP und Reuters. Ein professionell ausgeführter Anschlag scheint es nicht gewesen zu sein, aber er zwang Maduro dazu, seine Rede abzubrechen und produzierte Bilder von Hunderten Soldaten, die in alle Richtungen davonrannten. Maduro beschuldigte die USA und das benachbarte Kolumbien, hinter der Aktion zu stecken. Das Land hat unter Maduro einen wirtschaftlichen Kollaps erlitten, die Bilder sind für ihn vor allem peinlich und kratzen weiter an der fragwürdigen Legitimität seiner autoritären Herrschaft.

Total legales Treffen mit Russen

Donald Trump vollzieht in diesen Tagen eine bemerkenswerte Kehrtwende: Stets lautete sein Mantra, dass es im Wahlkampf keine "Kollusion" mit Russland gegeben habe, keine geheimen Absprachen. Doch nun hat er in einem Tweet eingestanden, dass sein Sohn Donald Jr. sich 2016 mit Russen getroffen habe, um Informationen über einen Widersacher zu erhalten, was "total legal" gewesen sei. Ein paar Tage davor hatte er schon getwittert: "Kollusion ist kein Verbrechen."

Wie nervös Trump angesichts der Russlandermittlungen ist, zeigen auch seine immer aggressiveren Tweets gegen Journalisten: Die "Fake News" seien nicht nur "Volksfeinde", sie könnten sogar "Kriege verursachen", schrieb er am Wochenende von seinem Golfclub in Bedminster im Bundesstaat New Jersey aus. Die Radikalisierung des Diskurses in den USA ist erschreckend. Erschreckend ist aber auch, wie schnell man sich an diese Radikalisierung gewöhnen kann.

Gewinner des Tages...

... ist Lula da Silva. Der brasilianische Ex-Präsident wurde von seiner Arbeiterpartei unter großem Jubel zum Präsidentschaftskandidaten gekürt - in Abwesenheit, denn Lula steckt wegen seiner Verwicklung in eine Korruptionsaffäre im Gefängnis. Es ist sehr fraglich, ob er auch wirklich zur Wahl im September antreten kann - falls doch, hätte er große Chancen auf einen Sieg. Lula führt alle Meinungsumfragen an. Falls er am Ende aber nicht antreten darf, ist einer der Favoriten ein Rechtspopulist namens Jair Bolsonaro. Er verharmlost die Militärdiktatur und will die Armee künftig wieder stark an der Regierung beteiligen, rechtfertigt außerdem Folter und die Ermordung von Regimegegnern. Die brasilianischen Medien nennen ihn "Brasiliens Donald Trump".

