was treibt Horst Seehofer an? Was ist das Problem dieses Mannes? In einem halben Jahr hat der Bundesinnenminister zwei Regierungskrisen ausgelöst. Die zweite, die rund um Hans-Georg Maaßen, ist noch nicht ausgestanden, könnte noch zum Bruch der Koalition führen. Aber Seehofer hält am Verfassungsschutzpräsidenten fest, obwohl der von einem mutmaßlich gefälschten Video schwadronierte, die Beweise jedoch schuldig blieb.

Maaßen ist nicht mehr tragbar, aber Seehofer trägt ihn. Das Problem Maaßen ist deshalb ein Problem Seehofer. In der Titelgeschichte des neuen SPIEGEL analysieren wir ausführlich, warum der Innenminister tut, was er tut. Meine Kollegen aus dem Hauptstadtbüro und aus Bayern zeichnen das Bild eines Mannes, der in Berlin einsam ist, der unter gesundheitlichen Problemen leidet, bis hin zum Burnout, und sich in sein Ministerium zurückgezogen hat wie in eine Burg. Seehofer ist ein Mann, der aus persönlichen Krisen Regierungskrisen macht. "Der Gefährder" lautet unsere Titelzeile, denn Horst Seehofer ist eine ständige Gefahr für den Koalitionsfrieden, für die Stimmung im Land und auch für sich selbst.

Im Video: Was will Horst Seehofer?

Video FILIP SINGER / EPA-EFE / REX / Shutterstock

Mietervertreibung

Der Vermieter ist ja häufig eine der weniger beliebten Sozialfiguren. Bei mir zum Beispiel wurde vor einiger Zeit auf der Terrasse eine Sichtblende aus Blech angebracht, aus rohem, silbrigem Stahl, der frisch aus dem Hochofen zu kommen schien. Nach ein paar Wochen fragte ich höflich an, wann denn die Sichtblende ihre Verkleidung bekäme. Die Antwort traf immerhin sofort ein: Dies sei Kunst, es gebe keine Verkleidung. Nun ist ja der ignoranteste Satz gegenüber Kunst: Das kann ich auch. In diesem Fall würde ich sagen: Das kann jeder Stahlarbeiter bei ThyssenKrupp.

Oliver Tjaden / DER SPIEGEL Buch

Was ich eigentlich sagen wollte: In diesem Heft haben wir ein Gespräch mit Deutschlands größtem Vermieter, Rolf Buch, dem Chef der Immobilienfirma Vonovia. Es geht vor allem um die hohen Mietpreise, um Modernisierungen, mit denen Mieter vertrieben werden. Immerhin fällt der Satz: "Wir haben Fehler gemacht."

In den Tod pflegen

Das Leben nach dem Tod ist vor allem dann schwierig, wenn der Gestorbene und der Lebende nicht identisch sind. Ein geliebter Mensch fehlt, aber das Leben muss weitergehen. Wir erzählen in diesem Heft Geschichten von Hinterbliebenen der Opfer von Niels Högel, dem Krankenhauspfleger, der mutmaßlich hundert oder mehr Menschen auf dem Gewissen hat. Er spritzte Patienten Mittel, die ihr Leben bedrohten, damit er sich damit auszeichnen konnte, sie zu reanimieren. Das gelang oft nicht.

REUTERS Angeklagter Högel

Einige dieser Hinterbliebenen machen sich nun schwere Vorwürfe. Wären sie doch rund um die Uhr bei ihren Angehörigen im Krankenhaus geblieben, hätten sie besser aufgepasst. Natürlich tragen sie keine Schuld, denn wer rechnet schon damit, dass ein Pfleger, ein Mann, der das Leben schützen soll, darauf aus ist, Leben zu gefährden, und dabei in Kauf nimmt, Leben zu vernichten? Umso mehr hoffen die Hinterbliebenen nun, dass Högel in einem neuerlichen Prozess die gerechte Strafe bekommt.

Reiz der Sittsamkeit?

Die Mode für westliche Frauen treibt spätestens seit den Sechzigerjahren ein Spiel mit der Gleichzeitigkeit von Verhüllung und Enthüllung, zum Beispiel beim Bikini und beim Minirock. Die Mode für islamische Frauen ist diesen Weg nicht gegangen, aber natürlich gibt es auch in dieser Welt eine Mode, gibt es Haute Couture. Eine Ausstellung, die bald nach Frankfurt kommt, zeigt die interessantesten Stücke dieser Welt. Sie wird umstritten sein, wie Ulrike Knöfel im neuen Heft analysiert. Geht es um den Reiz der Sittsamkeit? Geht es um Unterdrückung, um Freiheitsentzug durch Verhüllung?

Sebastian Kim/ San Francisco de Young Museum Model mit Designer-Entwurf

Zufälligerweise haben wir in diesem Heft zwei Geschichten, bei denen sich Kolleginnen nach islamischer Sitte kleiden mussten, um arbeiten zu können. Das gilt für Christiane Hoffmann, die bei ihrem Gespräch mit dem iranischen Außenminister die Andeutung eines Schleiers trug. Fiona Ehlers verhüllte sich bei ihren Recherchen im Bürgerkriegsland Jemen mitunter komplett, bis auf einen Augenschlitz, um von den Kämpfern nicht als westliche Reporterin identifiziert werden zu können. Man könnte das auch verdeckte Recherche nennen.

Im Video: Jemen - Im Niqab an die Front

Formel Leise

Als ich 13 Jahre alt war und mit meinem Vater am Nürburgring stand, trug ich einen gewaltigen Ohrenschutz. Die Rennwagen der Formel 1 waren damals so laut, dass es weh tat. Doch plötzlich wurde es still. Fünf Minuten, zehn Minuten. Ich nahm den Ohrenschutz ab, es kamen keine Autos mehr, nicht der bis dahin führende McLaren von Jochen Mass, nicht der Copersucar meines Lieblings Emerson Fittipaldi. Leere auf der Strecke, Stille. Nach langer, langer Zeit rollte ein Abschleppwagen mit einem fürchterlich zugerichteten Wrack vorbei. Das war der Ferrari von Niki Lauda. Ich weinte, weil ich dachte, er sei tot. Es war sein schlimmer Unfall von 1976, zum Glück hat er ihn trotz schwerer Verbrennungen überlebt.

Matteo Ciambelli/ sipa press/ action press Formel-E-Rennen in Rom

Wenn man sich heute ein Rennen der Formel E anschaut, braucht man keinen Ohrenschutz mehr. Die Autos surren nur noch. Das ist einerseits angenehm und andererseits ein Problem für Motorsportfans. Irgendwie ist das nicht das Wahre. Aber die Formel 1 ist es auch nicht mehr, seitdem die Autos so teuer geworden sind, dass nur noch Ferrari, Mercedes und Red Bull gewinnen können. Die Rennen sind langweilig. Mein Kollege Alfred Weinzierl hat sich ausführlich in der Motorsportszene umgeschaut und analysiert die Probleme in der Übergangszeit von Formel 1 auf Formel E in einem großen Report.

Ihr Dirk Kurbjuweit