der Islam gehört nicht zu Deutschland, hat Horst Seehofer einst gesagt und damit viele Muslime in der Republik verärgert. Vor der heutigen Islam-Konferenz nun stimmt der Innenminister eine andere Tonlage an.

In einem Gastbeitrag für die FAZ schwärmt er von einem "Islam in, aus und für Deutschland". Möglicherweise, so lässt sich der Formulierung entnehmen, gibt es also doch einen Islam, der zu Deutschland gehört. Und so fragt man sich: Hat der Mann seine Meinung geändert? Handelt es sich um einen speziellen Fall von bajuwarischer Dialektik? Oder ist es wieder nur - der alte Drehofer?

DIE LAGE - der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier: Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen. Alle Newsletter

Die Trump-Baisse

AP

Als Donald Trump kurz nach seiner Amtseinführung die Steuern senkte, setzten die Börsen zum Höhenflug an. Vor dem heutigen Handelstag dagegen ist die Stimmung mies, nachdem der US-Präsident jüngst mit neuen Zöllen gegen China gedroht und den US-Autokonzern General Motors wüst beschimpft hat. Vorstandschefin Mary Barra müsse unbedingt die geplanten Werksschließungen und Entlassungen stoppen, drohte er, sonst bekomme sie "ein Problem". Früher nannten die Börsianer Trump "Vater des Booms", jetzt ist er nur noch "der Spielverderber".

Wien warnt Moskau

HAYOUNG JEON/EPA-EFE/REX

Wer wissen will, ob für die jüngste Eskalation im Krim-Konflikt eher Russland oder die Ukraine verantwortlich ist, sollte sich in Wien erkundigen. Ausgerechnet die österreichische Regierung, die sich bislang stets besonders moskaufreundlich gegeben hatte, brachte neue Sanktionen ins Spiel. Heute trifft Russlands Außenminister Sergej Lawrow seinen schweizerischen Amtskollegen in Genf, doch den Sound gibt längst die Wiener Außenministerin Karin Kneissl vor, auf deren Hochzeit der russische Präsident im Sommer noch tanzte. Der Konflikt habe das Potenzial, gefährlicher zu werden, sagte sie. Deshalb müssten weitere Maßnahmen "geprüft" werden.

Kohleausstieg mit Gundermann

DPA

Wenige Tage vor der Klimakonferenz in Kattowitz wird heute vielerorts darüber nachgedacht, wie den Menschen ein Ausstieg aus der Braunkohle schmackhaft gemacht werden kann: in Brüssel, wo die EU-Kommission eine Strategie zum Thema vorstellt; in Berlin, wo der zuständige Umweltausschuss tagt. Vielleicht sollten die Experten dabei nicht nur das Finanzielle in den Blick nehmen, sondern zugleich bedenken, dass die vermeintlich so unwirtlichen Tagebaue vielen auch Heimat waren. Zum Beispiel dem früh verstorbenen DDR-Liedermacher und Baggerfahrer Gerhard Gundermann, über den kürzlich ein eindrucksvoller Film in den Kinos lief. "Ich war'n Bergmann, langsam geh ich durchs Revier", heißt es in einem seiner Songs, "die Frau will wegziehen, aber ich bin angebunden hier".

Verlierer des Tages...

DPA

... ist Olaf Scholz. Er muss viel Spott ertragen, seit Einbrecher neulich in das Haus einstiegen, in dem seine Wohnung liegt. Und das, obwohl die schmucke Villa in bester Potsdamer Wohnlage rund um die Uhr von der brandenburgischen Polizei bewacht wird. Heute diskutiert der Bundesfinanzminister mit seinen Länderkollegen die geplante Reform der Grundsteuer, die vor allem teure Immobilien und Wohnungen in Innenstadtlagen belasten soll. Kein Wunder, dass sich das politische Berlin nun die Frage stellt: Will Scholz potenziellen Nachahmungstätern signalisieren, dass in seiner Wohnung bald nichts mehr zu holen ist?

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag.

Ihr Michael Sauga