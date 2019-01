die Venezuela-Krise spitzt sich weiter zu. In den USA machen neue Spekulationen die Runde, US-Präsident Donald Trump könnte schon bald Truppen in Richtung Südamerika entsenden. Grund dafür ist ein Foto des Notizblocks von Trumps Sicherheitsberater John Bolton. Zufall oder nicht, Fotografen konnten im Weißen Haus ein Bild des Zettels machen. Darauf stand handschriftlich: "5000 Soldaten nach Kolumbien." Kolumbien ist ein Nachbarland von Venezuela.

Zwar gilt der Einsatz des US-Militärs unter Experten weiterhin als unwahrscheinlich, ganz auszuschließen ist er aber auch nicht. Auf Nachfrage erklärte das Weißen Haus zu dem Bolton-Zettel, es gelte, was der Präsident gesagt habe: "Alle Optionen sind auf dem Tisch."

Venezuelas Noch-Präsident Nicolás Maduro hat Washington unterdessen Diebstahl vorgeworfen. Der Grund sind die soeben verhängten Sanktionen der Amerikaner gegen den größten Öl-Konzern des Landes. Dieser darf zwar weiterhin auch in den USA sein Öl verkaufen, die Einnahmen dürfen jedoch nicht an die Regierung Maduros fließen, sondern gehen auf Sperrkonten.

US-Justizbehörden klagen Huawei an

REUTERS

In der zunehmenden Rivalität zwischen den USA und China versetzt Washington Peking einen neuen Schlag: Das US-Justizministerium hat bei einer Pressekonferenz eine ganze Liste von Anklagepunkten gegen den chinesischen Telekom-Giganten Huawei präsentiert. Unter anderem werfen die Fahnder dem Konzern vor, vier Großbanken betrogen zu haben, es geht um Verstöße gegen die von den USA verhängten Iran-Sanktionen und um einen Fall von Industriespionage gegen den Konkurrenten T-Mobile.

Einige der Anklagepunkte richten sich auch direkt gegen die in Kanada inhaftierte Huawei-Managerin Meng Wanzhou. Die US-Behörden haben in Kanada ihre Auslieferung beantragt. Das Vorgehen der Amerikaner dürfte in Peking auf wenig Gegenliebe stoßen. Am Mittwoch und Donnerstag sollen in Washington eigentlich die Gespräche zwischen den USA und China über eine Beilegung des aktuellen Handelskonflikts fortgesetzt werden. Diese Treffen dürften nun von den jüngsten Spannungen überschattet werden.

Kramp-Karrenbauer bekommt Besuch aus Bayern

Getty Images

Erinnert sich noch wer an die Krise der Unionsparteien im vergangenen Jahr? Da war zwischenzeitlich sogar von einer Aufkündigung der Fraktionsgemeinschaft die Rede. Nun geben sich CDU und CSU größte Mühe, wie ein Herz und eine Seele zu erscheinen. Der neue CSU-Chef Markus Söder will heute die neue CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer in Berlin besuchen, um gemeinsame Arbeitsschwerpunkte für die kommenden Monate zu besprechen. Zudem wird der gemeinsame Spitzenkandidat der beiden Schwesterparteien für die Europawahl, Manfred Weber, als Gast in der Bundestagsfraktion erwartet.

Die Neuen wollen offenkundig vieles anders machen als die Vorgänger Angela Merkel und Horst Seehofer. Auf jeden Fall ist ihre Beziehung weniger vorbelastet, das hilft. Die große Frage lautet jetzt, wie lange die "Honeymoon"-Phase noch andauert - und ob sie die Europawahl übersteht. Nach großen Niederlagen können Freundschaften in der Politik bekanntlich schnell erkalten.

Schon wieder ein Brexit-Showdown in London

REUTERS

Das britische Unterhaus wird heute möglicherweise erneut wichtige Entscheidungen zum Brexit treffen. Weil der Brexit-Fahrplan von Premierministerin Theresa May gescheitert ist, haben die Parlamentarier es nun in der Hand, eigene Pläne einzubringen. Es gibt etliche Vorschläge, die miteinander um die Mehrheit der Stimmen konkurrieren. Eine Idee lautet zum Beispiel, Mays Regierung per Gesetz dazu zu zwingen, in Brüssel notfalls einen Aufschub des Austritttermins am 29. März zu beantragen. Andere Pläne sehen die Abhaltung einer neuen Volksbefragung vor. Und, und, und. Die Abstimmungen sollen nach 20 Uhr deutscher Zeit beginnen. Danach wissen wir alle mehr. Oder auch nicht.

Laschet lästert

DPA

Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, hat sich einmal mehr als Freund deutlicher Worte präsentiert. Bei einem Vortrag in der Berliner NRW-Landesvertretung sprach er viel über den "sehr ambitiösen" Kohle-Kompromiss und wies unter anderem darauf hin, wie schwierig es sei, erneuerbare Energien zu speichern. Ein Weg seien große Salzbecken, die an den alten Kohle-Standorten entstehen könnten. Laschet wörtlich: "Ein Salzbecken, in dem ein Gigabyte Energie gespeichert werden kann, ist mir lieber, als dass wir 50 Nagelstudios errichten, die keine Wertschöpfung bewirken."

Laut meiner Kollegin Melanie Amann, die dabei war, sprach Laschet auch zum Élysée-Vertrag, der gerade in Aachen geschlossen wurde. Das sei ein sehr wichtiger Erfolg, denn: "Viele Länder, die unsere europäische Grundüberzeugung teilen, gibt es nicht mehr." Ausdrücklich nannte er in diesem Zusammenhang Ungarn und Italien. Und er lobte natürlich den Föderalismus, denn bekanntlich bekomme der Bund nichts richtig gebacken: "Die Bundeswehr kriegt nicht mal ihre Flugzeuge vom Boden, um die Minister zu befördern."

Gewinner des Tages...

Getty Images

... ist US-Präsident Donald Trump. Nachdem die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, seine Rede zur Lage der Nation wegen des Shutdowns erst abgesagt hatte, darf er sie nun doch halten. Als neuer Termin steht der 5. Februar fest. Trump wird sich freuen, denn dieser Auftritt ist gemeinhin eine gute Gelegenheit für den Präsidenten, seine Politik zu präsentieren. Auch kann er da staatsmännische Größe verströmen, sofern er denn dazu in der Lage ist.

Ein paar positive Schlagzeilen hat Trump bitter nötig. Laut einer Umfrage des Senders ABC und der "Washington Post" sagen derzeit nur noch 37 Prozent der Amerikaner, dass sie mit seiner Arbeit zufrieden sind. Im Durchschnitt aller Umfragen der jüngsten Zeit liegt sein Popularitätswert bei 41 Prozent. 53 Prozent der Amerikaner sind demnach mit ihm unzufrieden. Da ist also noch Luft nach oben - aber eben auch nach unten.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag.

Ihr Roland Nelles