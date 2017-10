was ist für Sie wertvoller: Zeit oder Geld? Immer mehr Menschen sagen offenbar: Zeit. Sie würden lieber etwas weniger arbeiten, selbst wenn sie dafür auf Geld verzichten müssen. Nun hat das Thema den Arbeitskampf erreicht.

Heute stellt IG-Metall-Chef Jörg Hofmann in Frankfurt die Forderungen seiner Gewerkschaft für die neue Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie vor, wichtigster Punkt: die 28-Stunden-Woche. Aber nicht, wie damals in den Achtzigerjahren, bei vollem Lohnausgleich. Die Gewerkschaft will, dass Arbeitnehmer ihre Arbeitszeit für maximal zwei Jahre reduzieren, dabei auf Lohn verzichten und danach auf Vollzeit zurückzukehren können. Trotzdem sind die Arbeitgeber vehement dagegen, sie warnen schon vor einem "unbeherrschbaren Prozess". Verständlich: Die 28-Stunden-Woche nach Wahl könnte ein erster Schritt zu einer grundsätzlichen Flexibilisierung von Arbeitszeit sein. Und das wäre nicht weniger als eine Revolution der Arbeit. Eine überfällige.

Noch einmal Frankfurt

DPA

Merkel und Macron eröffnen heute die Buchmesse, Frankreich ist Gastland, der französische Präsident wird zudem bei einer Veranstaltung an der Goethe-Universität eine "Debatte über die Zukunft Europas" führen. Es sind eine angeschlagene Kanzlerin und ein bedrängter Präsident, die sich da mit Zukünftigem und Schöngeistigem befassen. Merkel kämpft im niedersächsischen Landtagswahlkampf um ihr Standing in der Union, und in Frankreich trommeln heute die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zum Streik gegen Macrons Politik.

Wird Katalonien heute seine Unabhängigkeit erklären?

DPA

Ab sechs Uhr abends tagt das Regionalparlament, Regierungschef Carles Puigdemont wird eine Rede zur "aktuellen politischen Lage" halten. Sollte er die Unabhängigkeit erklären, hat Madrid schon damit gedroht, die Autonomie von Katalonien auszusetzen und die Region von Madrid aus zu regieren, sprich: Puigdemont zu feuern. Die Eskalation schreitet also voran, oder, wie eine katalanische Zeitung kommentierte: "Es ist wie auf der Titanic, wo das Orchester bis zum Untergang spielt."

Gleichberechtigung vor Gericht

Vor einiger Zeit hat sich ein Leser der Lage mal bei mir beschwert, dass ich - als Frau - die Lage immer mit "Liebe Leserin, lieber Leser" beginne, die Frauen also stets zuerst nenne. Er fand das ungerecht. Wenn Männer die Frauen voranstellen, müssten umgekehrt die Frauen doch die Männer voranstellen, meinte er. Ich habe ihm geantwortet, dass ich das gerne eines Tages tun werde, aber erst, wenn es in den Chefsesseln der Redaktionen genauso viele Frauen gibt wie Männer. Solange Frauen nicht wirklich gleichberechtigt sind, müssen wir ja nicht damit anfangen, dass wir die paar Privilegien von Frauen abschaffen.

Über eine ähnliche Frage entscheidet heute das Landesverfassungsgericht in Mecklenburg-Vorpommern. Ein Beamter hatte geklagt, weil nur Frauen Gleichstellungsbeauftragte werden können und wählen dürfen. Er sieht darin eine Benachteiligung von Männern. Zu Recht, natürlich. Und trotzdem: Erst wenn es keine Beauftragte für die Gleichstellung von Frauen mehr braucht, braucht sie keine Frau mehr zu sein.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Gewinner des Tages...

DPA

... sind die Niederländer. Die Parlamentswahl bei unseren Nachbarn liegt erst sieben Monate zurück - und schon hat Mark Rutte eine Regierung zusammengezimmert. Sie stellt heute ihr Programm vor.

Ich wünsche Ihnen einen Tag voll mit Schöngeistigem und Gleichberechtigung,

Herzlich,

Ihre Christiane Hoffmann