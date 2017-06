der Bundestag wird heute den Abzug der Bundeswehr vom türkischen Luftwaffenstützpunkt Incirlik beschließen. Was politisch und militärisch Probleme schafft, könnte sich für die betroffenen Soldaten als Vorteil erweisen.

Schließlich ist der neue Dienstort mit einem sechs Meter tiefen Pool ausgestattet, im nahegelegenen Restaurant gibt es Rippchen, und auch Alkohol kann aufgetrieben werden, wie die "Zeit" recherchierte. Es scheint, als hätte die Bundeswehr vor ihrem Umzug Buddha studiert: "Ganz gleich, wie beschwerlich das Gestern war, stets kannst du im Heute von Neuem beginnen."

Neues Mantra für May?

In London steht heute die sogenannte Queens Speech auf der Tagesordnung, die traditionelle Thronrede, in der Königin Elizabeth II. das Programm der neuen Regierung verliest. Das Problem ist nur, dass es in Großbritannien derzeit weder eine neue Regierung noch ein Programm gibt, schon gar nicht zur Schicksalsfrage, wie das Land den Austritt aus der Europäischen Union organisieren will. "Brexit heißt Brexit" lautete des Mantra von Premierministerin Theresa May. Gut möglich, dass sie ihren Standardsatz nach dem desaströsen Ergebnis der jüngsten Unterhauswahlen bald durch eine neue Formel ersetzen muss: "Rücktritt heißt Rücktritt".

Wanka oder Schavan

Erst die Festrede zu zehn Jahren Forschungsrat, dann der Empfang für "Jugend forscht", schließlich die Verleihung des Unternehmerpreises "Wir für Anerkennung": Bildungsministerin Johanna Wanka hat heute jede Menge Termine, nur merken wird es wahrscheinlich wieder keiner, weil sie sich wie kaum eine andere Bundesministerin auf die Kunst versteht, so unbekannt wie nur irgend möglich zu bleiben. Sie sitze nun mal lieber in der Staatsbibliothek als im Fernsehstudio, heißt es entschuldigend in ihrem Ministerium. Worin also besteht der Unterschied zwischen Wanka und ihrer Amtsvorgängerin Annette Schavan, die wegen des Vorwurfs zurücktrat, bei ihrer Doktorarbeit abgeschrieben zu haben? Die eine konnte nicht zitieren, wurde aber zitiert. Bei der anderen ist es umgekehrt.

Das Atom und die Zufallsbürger

Bis zum Jahr 2031 will die Bundesregierung einen neuen Standort für ein Atommüll-Endlager finden, und die Münchner Studentin Jorina Suckow soll ihr dabei helfen. Sie ist als sogenannte Zufallsbürgerin ausgewählt, um die zuständigen Experten bei der Suche zu beraten. Historisch ist Suckows Einsatz auf jeden Fall, schreibt mein Kollege Michael Fröhlingsdorf (Lesen Sie hier den SPIEGEL-PLUS-Artikel). Eine solche Form von Bürgerbeteiligung habe es hierzulande "noch nie gegeben".

Gewinner des Tages...

... ist Paul Volcker. Der frühere Notenbankchef der USA ist zuletzt durch seine hellsichtige Kritik an jenen Finanzinnovationen aufgefallen, die vor zehn Jahren beinahe eine neue Weltwirtschaftskrise ausgelöst hätten: Credit Default Swaps, Derivate, verbriefte Kredite. Seine Bewunderung galt dagegen jenen stählernen Computerterminals, die heute vor fünfzig Jahren das erste Mal in Enfield bei London in Betrieb genommen wurden. Sein Satz wurde zum geflügelten Wort. "Die letzte echte Innovation der Banken", so befand Volcker, "war der Geldautomat".

