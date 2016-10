Die Lage am Dienstag Liebe Leserin, lieber Leser,

nach langem Streit darf heute eine Delegation von Bundestagsabgeordneten den Luftwaffen-Stützpunkt im türkischen Incirlik besuchen. Über Monate hatte die Regierung in Ankara deutschen Parlamentariern den Zugang zu der Basis verweigert, von der aus Bundeswehr-Tornados zu Aufklärungsflügen über Syrien starten. Aus dem Grund machten die Türken keinen Hehl: Sie waren zornig, weil der Bundestag in einer Resolution den Völkermord an den Armeniern verurteilt hatte. Als der SPIEGEL vor vier Wochen schrieb, dass sich die Bundesregierung von der Resolution distanzieren werde, um den Streit zu schlichten, war vor allem einer empört: der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert. Von einer Distanzierung könne keine Rede sein, sagte er - um gleich im Anschluss zu versichern, dass die Erklärung des Parlaments keine rechtlich bindende Wirkung habe. Das sei aber schon immer die Auffassung der Regierung gewesen. Nur: Warum sagt er es dann ungefragt? Und: Warum dürfen die Abgeordneten jetzt reisen, wenn sich die Bundesregierung doch keinen Millimeter bewegt hat? Aber wer will am frühen Morgen schon so kleinliche Fragen stellen! Denken wir positiv. Ich glaube inzwischen, dass unsere Regierung ein politisches Wunder vollbracht hat. Ehrlich.

DPA

Merkels Freiheit

Gestern hat die Kanzlerin die Einheitsfeierlichkeiten in Dresden besucht, und wie so oft, wenn sie in Ostdeutschland Station macht, wurde sie wüst beschimpft. "Volksverräterin" skandierte ein wütender Mob. Die obligatorischen "Merkel-muss-weg"-Plakate reckten sich in den Himmel. Stefan Berg hat im neuen SPIEGEL einen bemerkenswerten Essay über das verkorkste Verhältnis der Ostdeutschen zur Kanzlerin geschrieben (den Text können Sie hier lesen). Er sieht es als Ergebnis einer narzisstischen Kränkung: Viele ehemalige DDR-Bürger würden es Merkel nicht verzeihen, dass sie den Flüchtlingen mehr Empathie entgegenbringt als ihren Landsleuten. Man kann Merkel manches vorwerfen, aber nie hat sie sich anstecken lassen von jener speziell ostdeutschen Sehnsucht, unter sich bleiben zu wollen. Die DDR war für Merkel ein miefiger Kleinbürgerkäfig. Sie hat nur Verachtung übrig für jene, die die neu gewonnene Freiheit dazu nutzen, ihr Ressentiment herauszuschreien. Auf diese Art von Befindlichkeit will die Kanzlerin keine Rücksicht nehmen. Diese Freiheit nimmt sie sich.

DPA

Die Achse der Extreme

Dass die Politik derzeit ein eher unübersichtliches Geschäft ist, zeigte sich in einem Interview, das an diesem Wochenende in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" erschien. Die Kollegen hatten die schöne Idee, Sahra Wagenknecht von der Linkspartei und AfD-Chefin Frauke Petry zu einem, nun ja, Streitgespräch zusammenzuführen. Aber schnell zeigte sich, dass die beiden Frauen sich politisch näherstehen als man annehmen möchte. Beide sehen Merkels Flüchtlingspolitik kritisch, beide würden sich lieber heute als morgen vom Euro verabschieden, und beide können sich ganz schnell darauf einigen, dass Freihandelsabkommen wie Ceta oder TTIP ganz grundsätzlich von Übel sind. Zwar hat Wagenknecht die Frage einer Koalition mit der AfD brüsk zurückgewiesen. Aber das muss nicht viel heißen. Wagenknecht hat auf ihrem langen Marsch in die Mitte der deutschen Talkshow-Republik schon viele Positionen geräumt. Und wenn es mit der AfD am Ende nicht reicht: Peter Gauweiler von der CSU ist inzwischen so weit nach rechts (oder nach links?) gerückt, dass er sich der Achse der Extreme sicher gerne anschließen würde.

Hier die Nachrichten der Nacht:

DPA

Verlierer des Tages

ist Heiko Maas. Es gibt Politiker, die sich um die Sache kümmern. Und solche, die vor allem ihr Image umtreibt. Zu letzterer Kategorie zählt unser Justizminister. Wann immer der Rechtsextremismus in Deutschland seine hässliche Fratze zeigt, ist Maas mit mahnenden Worte zur Stelle, wogegen natürlich nichts zu sagen ist. Aber was nutzt das, wenn keine Taten folgen? In Maas' Aufgabenbereich fällt die Frage, wie soziale Netzwerke wie Facebook mit Hasskommentaren umgehen sollen. Sofort löschen wäre die vernünftigste Antwort. Nun hat mein Kollege Jan Fleischhauer in einer wochenlangen Recherche herausgefunden, mit welch unglaublicher Ignoranz Facebook Nutzer abtropfen lässt, die sich darüber beschweren, dass im Netz zum Mord gegen sie aufgerufen wird. Und wie wenig sich das Unternehmen darum schert, wenn auf seinen Seiten ganz unverhohlen der Holocaust geleugnet wird - was in Deutschland strafbar ist (den Text können Sie hier lesen). Bisher hat es Maas mit ein paar Appellen an Facebook bewenden lassen. Er wirkt im Moment wie ein Justizminister, der viel redet, aber das Selbstverständliche unterlässt: dem Recht zum Durchbruch zu verhelfen.

Einen guten Start in die Woche wünscht,

René Pfister