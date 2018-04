heute debattiert der Bundestag zum 70. Jahrestag der Staatsgründung von Israel. Meine beiden Teenager-Töchter sagen, dass der Holocaust für sie nichts mit Israel zu tun hat, sondern nur mit Deutschland. Dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Holocaust und der Gründung Israels, kommt in der Schule nicht groß vor. Meine Töchter sagen, dass sie mit dem Holocaust aufgewachsen sind und er deshalb irgendwie normal für sie ist, obwohl sie das Wort "normal" im Zusammenhang mit dem Holocaust seltsam finden.

Als sie noch ziemlich klein waren, besuchten wir einmal den Obersalzberg, wo Hitler einst wohnte. Dort gibt es ein Museum, in dem es auch um den Holocaust geht. Am Eingang stand ein gigantisches Foto, das einen Berg von Leichen im KZ zeigte. Ich erinnere mich, wie ich mich vor den Leichenberg stellte und aufplusterte, um möglichst groß und dick zu sein, damit meine kleinen Töchter das schreckliche Bild nicht sähen.

Vor einiger Zeit hat die Jüngere, 15, mich gefragt, ob sie mit ihrer Freundin nach Auschwitz fahren könnte. Sie war dann erstaunt, wie weit es dorthin ist, der Ort ist so präsent für sie, dass sie dachte, er könne nicht weit von Berlin entfernt sein. Ich habe sie gefragt, ob sie keine Angst hätte vor dem, was sie dort sehen wird. Sie sagte, Angst sei schlecht, denn Angst führe zu Verdrängung.

Nachdem ich gestern in der Lage über die Männerfreundschaft zwischen Trump und Macron geschrieben hatte, habe ich einige Zuschriften von Lesern bekommen. Auch in der Redaktion haben wir darüber diskutiert, wie man die Bilder der händchenhaltenden und tätschelnden Präsidenten interpretieren soll. Es hat ja nicht viel gefehlt, und es wäre zum kapitalistischen Bruderkuss gekommen! Aber es war auch irgendwie ein Ringen, wer, im wahrsten Sinne des Wortes, die Oberhand hat. Als Trump Macron die Schuppen vom Kragen kratzte - "he is perfect" - hatte das ja etwas Übergriffiges, es war nie klar, wer da wen vorführte. Ob sich Macrons Ranschmeiße gelohnt hat, werden wir am 12. Mai wissen, wenn Trump über das Atomabkommen mit Iran entscheidet.

Es gibt einen Bereich, in dem die deutsch-französische Achse tatsächlich funktioniert, das ist die Verteidigung. Deutschland und Frankreich werden bei der Rüstung in Zukunft wieder enger zusammenarbeiten. Heute stellen sich Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und ihre französische Amtskollegin Florence Parly auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung in Berlin (ILA) hinter ein Mega-Projekt, das die Flugzeugbauer Airbus und Dassault gerade vereinbart haben: Sie werden einen neuen europäischen Kampfjet entwickeln. Er soll den Eurofighter ersetzen. Berlin und Paris haben sich damit gegen ein amerikanisches Kampfflugzeug entschieden, ganz nach Merkels Diktum, wonach Europa von den USA unabhängiger werden muss.

Nur am Rande: Die ILA findet in Berlin Schönefeld statt, dort, wo vor sechseinhalb Jahren der Flughafen Berlin Brandenburg hätte eröffnet werden sollen und in zweieinhalb Jahren eröffnet werden wird. Vielleicht.

... ist der Echo-Musikpreis. Er wurde abgeschafft.

