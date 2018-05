heute vor 70 Jahren ist der Staat Israel gegründet worden. Mazel tov! Die Geburt einer jüdischen Nation nach dem Schrecken des von Deutschen verübten Holocaust war damals, im Jahr 1948, eine frohe Botschaft - und sie ist es auch heute noch. Die Entwicklung des israelischen Staates in dieser von Konflikten geplagten Region ist ein kleines Wunder. Allerdings, und das darf heute auch nicht vergessen werden, steht Israel selbst im Zentrum eines Konflikts, der durch seine Gründung mit ausgelöst wurde. Dessen Lösung wird am heutigen Tag leider nicht erleichtert.

An diesem 14. Mai wird auch die US-Botschaft offiziell von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt, die USA erkennen Jerusalem offiziell als Hauptstadt Israels an. Donald Trump hat damit einmal mehr außenpolitisches Chaos angerichtet. Auch die Palästinenser sehen Jerusalem als Hauptstadt eines noch zu gründenden Staates. Der Status von Jerusalem sollte deshalb erst am Ende von Friedensverhandlungen stehen und die ohnehin geringen Aussichten auf eine Lösung hat Trump nun weiter verschlechtert. Man kann die Jerusalem-Entscheidung deshalb rückblickend als Vorboten des Rückzugs aus dem Iran-Deal sehen. Es ist nun mal Trumps Spezialität, in hochdiffizilen Situationen brachial zu handeln und damit neue Probleme zu schaffen.

Die Verlegung besteht zunächst nur darin, dass am bisherigen Konsulatsgebäude in Jerusalem ein Schild angebracht wird, auf dem "Botschaft" steht - die Mitarbeiter bleiben fast alle weiter in Tel Aviv. "Ein Schilderwechsel, der die Welt bewegt", schreibt unser Israel-Korrespondent Alexander Osang. Lesen Sie seinen Text hier.

Die Sache mit dem Bäcker

DPA

Kennen Sie das? Sie stehen in der Schlange beim Bäcker und überlegen sich argwöhnisch, ob die Leute vor und hinter Ihnen womöglich illegale Einwanderer sind oder Dreck am Stecken haben? Nein? Ich kenne das auch nicht. FDP-Chef Christian Lindner allerdings, dessen Partei seit dem Jamaika-Verzicht in den Umfragen immer weiter abrutscht, scheint das Gefühl für weit verbreitet zu halten. Wenn sich einer beim Bäcker "mit gebrochenem Deutsch ein Brötchen" bestelle, dann wüssten die Leute in der Schlange ja nicht, "ob das der hoch qualifizierte Entwickler Künstlicher Intelligenz aus Indien ist oder eigentlich ein sich bei uns illegal aufhaltender, höchstens geduldeter Ausländer", sagte er in seiner Parteitagsrede am Samstag. Deshalb brauche es eine gut organisierte Einwanderungspolitik, damit die Leute den Fremden nicht "schief anschauen und Angst vor ihm haben". Es klingt, als halte es Lindner für normal, Menschen unter Generalverdacht zu stellen, die gebrochen Deutsch sprechen - und das in einem Land, in dem seit langem Millionen legaler Einwanderer leben. Das scheint mir das Gegenteil von liberal zu sein. (Disclaimer: Ich bin als Schweizer selbst legaler Einwanderer, mein Deutsch ist aber nicht gebrochen, sondern höchstens ein wenig südlich gefärbt.)

Die Bundeswehr und die EU-Außenpolitik

DPA

Bundeskanzlerin Angela Merkel wird sich heute mit dem desolaten Zustand des deutschen Militärs befassen müssen. Sie besucht zusammen mit Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen die Bundeswehrtagung - ein Treffen der Bundeswehrführung und der politisch Verantwortlichen, das nur alle zwei Jahre stattfindet. Es wird dabei um den geplanten Umbau der Bundeswehr gehen; sie soll sich künftig neben Auslandseinsätzen auch wieder stärker der Landesverteidigung widmen.

Es geht aber auch um die paradoxe Situation, in der die deutsche Politik sich gerade befindet: Einerseits war die Entscheidung Donald Trumps, sich aus dem Iran-Deal zurückzuziehen, ein Weckruf. Sie hat erneut gezeigt, dass die USA leider kein verlässlicher Partner mehr sind und dass die EU eine verlässliche, eigene Außen- und Sicherheitspolitik braucht. Andererseits gibt es dabei ein großes Problem: Wenn Europa das will, müsste es in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen, das ist es aber nicht und wird es so bald auch nicht sein. Die meisten Deutschen sind nicht bereit, mehr Geld für die Bundeswehr auszugeben - obwohl es der Truppe an Flugzeugen fehlt, die fliegen und an U-Booten, die tauchen können.

Vergangene Woche sagte Merkel: "Es ist nicht mehr so, dass die Vereinigten Staaten von Amerika uns einfach schützen werden." Und: "Europa muss sein Schicksal selbst in die Hand nehmen". Die große Frage ist nun, was daraus folgt.

Verlierer des Tages...

DPA

... ist der HSV. Ich gestehe, ich interessiere mich nicht besonders für Fußball, und - obwohl ich in Hamburg wohne - bisher auch nicht für den HSV. Trotzdem: Natürlich ist der Abstieg des HSV in die zweite Bundesliga sehr traurig, auch wenn er die Folge jahrelanger Misswirtschaft ist. Vielleicht hat der Abstieg aber auch sein Gutes und der HSV kann das Chaos der vergangenen Jahre in der zweiten Liga hinter sich lassen. Sogar ich drücke dem Klub jetzt die Daumen, dass er nächstes Jahr wieder aufsteigt.

DIE LAGE - der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier: Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen. Alle Newsletter

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL-Plus-Empfehlungen für heute

Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche.

Herzlich,

Ihr Mathieu von Rohr