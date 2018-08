Angela Merkel befindet sich gerade in jener seltsamen Phase zwischen Ferien und Regierungsarbeit, die jedes Jahr auf ihren Sommerurlaub folgt. In Berlin ist der Betrieb noch nicht in Gang gekommen. Also hat sie Zeit für Termine wie heute in Sachsen, wo sie erst ein Maschinenbauunternehmen besucht und anschließend ein Fest der sächsischen Landtagsfraktion. Ein Besuch bei Freunden, könnte man meinen, aber in kaum einem anderen Landesverband ist die Kanzlerin so umstritten.

Einst holte die Sachsen-CDU satte Mehrheiten, aber dann ist die AfD so stark geworden, dass sie bei der Bundestagswahl die Union überholte. Viele geben Merkel die Schuld an der Misere, in kaum einem anderen CDU-Landesverband ist die "Merkel muss weg"-Fraktion stärker. Dass sie sich nun einen ganzen Tag für den Freistaat nimmt, muss man wohl vor allem als Wahlkampf in eigener Sache verstehen.

Salvini, der Horrorclown

In der Liga der absurden Äußerungen spielt der italienische Innenminister Matteo Salvini immer gerne ganz oben mit. Aber was er nun zum Unglück in Genua gesagt hat, ist an Perfidie kaum zu überbieten. Noch ist völlig unklar, warum die Brücke über der italienischen Stadt einstürzte, aber für den Politiker der rechtsradikalen Lega steht der Schuldige schon fest: die EU und die Regeln für den Euro. "Wenn äußere Zwänge uns davon abhalten, in sichere Straßen und Schulen zu investieren, dann müssen wir wirklich hinterfragen, ob es Sinn macht, diese Regeln zu befolgen", sagte Salvini. "Es kann keinen Kompromiss zwischen Budgetgrenzen und der Sicherheit der Italiener geben."

Wahrscheinlich kommt Salvini noch auf die Idee, Kommissionschef Jean-Claude Juncker zu verklagen. Die Italiener hatten immer schon eine Vorliebe für politische Clowns. Ihr Horrorclown heißt nun Salvini.

Der Mann mit dem Handysack

Auch in der Redaktion reden wir uns gerade die Köpfe heiß, ob Handys in Schulen verboten werden sollen oder nicht. Meine Meinung dazu ist eindeutig: Ginge es nach mir, würde vor jeder deutschen Schule ein freundlicher aber strenger Herr mit einem Sack stehen, der alle Smartphones einsammelt. Als wir gestern in der Leitartikelrunde diskutierten, redete ich mich so in Fahrt, dass am Ende das Wort "Scheißhandy" fiel; es kam aus meinen Mund.

Ich halte das Handy für eine Zerstreuungsmaschine ersten Ranges, und jeder, der Kinder hat, kennt die Kämpfe um das letzte YouTube-Video, das unbedingt noch geguckt werden muss. Aber als mein Ärger verraucht war, dachte ich an meinen diesjährigen Urlaub zurück und an jenen Abend, als mir Freunde zeigten, wie man sich von einer App den Sternenhimmel erklären lassen kann. Wir standen auf einer Terrasse über dem Mittelmeer, und mit einem Blick konnten wir sehen, wie der Saturn seine Bahnen zieht, der Mars und die Venus. Es erschlossen sich Sternbilder, die ich vorher nie als solche erkannt hatte, es war, ich kann es nicht anders sagen, ein magischer Moment mit dem Scheißhandy.

Gewinnerin des Tages

Sie hat sich immer genommen, was sie wollte: Sean Penn als Ehemann, einen Fitnesstrainer als Vater ihres Kindes, Warren Beatty als Geliebten. Sie engagierte sich die Produzenten, die sie brauchte, um sich voranzubringen, wohl keine Frau in der Musikbranche hat sich so oft neu erfunden, sie war Backfisch, Sünderin, Sexsymbol und dann eine Frau, die Gesetze der Branche einfach ignoriert. Wenn Mick Jagger einfach immer weiter auf der Bühne steht, wenn Männer so tun, als sei für sie die ewige Jugend reserviert, warum kann sie, Madonna, das nicht auch? "Cause the boy with the cold hard cash is always Mister Right", sang sie 1984 in "Material Girl". Heute wird Madonna 60 Jahre alt und ist womöglich die unabhängigste Frau der Welt.

