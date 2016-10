Die Lage am Samstag Liebe Leserin, lieber Leser,

manche Wochen haben ihren Satz. Diesen einen, das ganze Geschehen bündelnden Satz, der alles sagt, weil er ganz einfach wahr ist und gegen alle Gegenargumente besteht. Wer den Satz am Donnerstag zuerst sagte, weiß ich nicht, denn der Satz tauchte nahezu zeitgleich in Berlin, Leipzig, Hamburg auf. Diese rhetorische Frage, dieser Satz nämlich: Wie konnte irgendjemand bei einem mutmaßlichen Selbstmordattentäter auf die Idee kommen, er sei nicht suizidgefährdet?

Schon klar, Psychologinnen und Gutachter und Ermittler und alle JVA-Mitarbeiter leisten Heikles und Wichtiges, und all das Richtige, das sie jahrelang tun, nehmen wir als selbstverständlich zur Kenntnis; und dann unterläuft leider irgendwem der womöglich einzige Fehler eines langen Berufslebens, und wir alle sehen empört hin. Aber der Satz der Woche bleibt: Wie konnte eigentlich irgendjemand bei dem mutmaßlichen Selbstmordattentäter Jaber Albakr auf die Idee kommen, er sei nicht suizidgefährdet?

privat Jaber Albakr

Der neue SPIEGEL-Titel "Der Terrorist" erzählt die Geschichte eines Justizversagens. Unser Korrespondent Steffen Winter hat sich über die Jahre ein Netzwerk aufgebaut, das nur die besten Korrespondenten haben, und als Albakr festgenommen wurde, erhielt Winter ebenso einen Anruf wie wenig später, als Albakr sich erhängt hatte. Der Bruder Albakrs berichtete uns am Telefon, dass Jaber, einst ein sanftmütiger Student, sich erst in Deutschland radikalisiert habe. Warum? Wie ist der sogenannte Islamische Staat in unseren Städten organisiert? Wo findet und auf welche Weise führt er seine Anhänger, seine Schläfer, all diese verlorenen jungen Männer wie Jaber Albakr?

Nein, es ist nicht übertrieben, diesen Mann den wichtigsten Häftling der Bundesrepublik zu nennen, denn er hätte der wichtigste Informant oder Zeuge werden können. Darum macht der Satz dieser Woche so ratlos.

Und zugleich erzählen wir die Geschichte dreier Helden, jener Syrer nämlich, die meinem Kollegen Maximilian Popp und dem SPIEGEL-TV-Reporter Andreas Lünser berichteten, wie sie Albakr fesselten und der Polizei übergaben. Das kommende SPIEGEL-TV-Magazin, am Sonntag um 22.50 Uhr bei RTL, kann ich Ihnen heute schon empfehlen.

SPIEGEL TV

Vor den Ereignissen von Chemnitz hatten wir einen anderen Titel geplant, das Stück ist aber natürlich im Heft. Volker Weidermann hat, zusammen mit Kolleginnen und Kollegen des Kultur-Ressorts, einen Kanon verfasst, der, das liegt in der Natur dieser Sache, auch eine Zeitreise ist: die 50 wichtigsten Romane der Gegenwart. Welche Bücher spiegeln unsere Welt, und wie verändern sie diese Welt?

Weidermanns Reise beginnt 1989. Die Mauer fällt, die "Satanischen Verse" brennen, und gegen Salman Rushdie wird die Fatwa verhängt. "Die eine große, welterstarrende Geschichte endet mit dem Mauerfall - und die neue Geschichte hat schon vorher begonnen", sagte mir der Kollege Weidermann gestern, "und zwar als Roman. Es geht um Flüchtlinge, Terroranschläge, vor allem um die Kraft und Gewalt einer Religion und den Hass der Machthaber auf ein Buch und einen Autor - das ist ja immer auch ein Zeichen von Gegenmacht. Literatur als Bedrohung."

AP Salman Rushdie

Ist es wirklich verblüffend, ist es nicht naheliegend? Die großen Autoren, die großen Werke, sie reflektieren die großen Wendemarken unserer Zeit. Die "Korrekturen", "Elementarteilchen", "Zähne zeigen", der "Circle": Weidermanns Reise führt von der erkämpften großen Freiheit von 1989 zu Gesellschaften, die den Wert der Freiheit nicht erkennen oder eben diese Freiheit sogar als Last empfinden.

Ist der neue SPIEGEL-Kanon gerecht? Nein. Dass Houellebecq gleich dreimal auftaucht, ist aus meiner leider ganz und gar subjektiven Sicht ein schwerer Fehler. Und dass David Mitchells "Wolkenatlas" und Jhumpa Lahiris "Tiefland" fehlen, ist mindestens ein Skandal.

Hier berichtet Volker Weidermann über unseren Kanon:

Video DER SPIEGEL

Außerdem reist Navid Kermani für uns nach Litauen über Weißrussland nach Kiew. Rafael Nadal erzählt, was es braucht, um die Nummer 1 der Tennis-Welt zu werden. Wir enthüllen die Folgen von Frauke Petrys Tricksereien bei der sächsischen Landtagswahl, den Stand der rot-rot-grünen Planspiele in Berlin, das Ringen um verschärfte Sanktionen gegen Putins Russland und manches mehr. Satya Nadella, Microsoft-Chef, erklärt im SPIEGEL-Gespräch, wie gemischte Realität und künstliche Intelligenz die Welt verändern solle - und welche Verantwortung Konzerne wie eben Microsoft für all jene Menschen haben, denen die Globalisierung viel zu rasant verläuft, die nicht mehr verstehen, was da passiert. Und meine Kollegin Vivian Pasquet beschreibt den Neurochirurgen Sergio Canavero, der die Menschheit der Unsterblichkeit näher bringen und Köpfe transplantieren will. Kollegin Pasquet erzählt:

Video DER SPIEGEL

Die Nachrichten dieser Nacht:

Gewinnerin des Morgens...

DPA Carolin Emcke

... ist Carolin Emcke. Ja, ich weiß, es ist es zu früh. Die Berliner Publizistin wird erst am übernächsten Sonntag in Frankfurt mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Aber erstens bin ich gerührt: Wir hatten beim SPIEGEL denselben großartigen Ausbilder, den viel zu früh gestorbenen Ressortleiter Heiner Schimmöller; und wir waren, lange her, während des Kosovo-Krieges gemeinsam im Einsatz. Und zweitens, sehr viel wichtiger, spricht Emcke bereits in diesem SPIEGEL über Vielfalt, Toleranz und Hass. Hass, sagt sie, "ist nicht einfach da. Er wird geformt. Er braucht Vorlagen, Raster der Wahrnehmung, in denen der Hass sich seine Opfer zurechtlegt".

Ihnen wünsche ich eine anregende SPIEGEL-Lektüre und ein schönes Wochenende

Ihr

Klaus Brinkbäumer

Klaus Brinkbäumer auf Facebook