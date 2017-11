manchmal ist ganz Deutschland mehr oder weniger Bayern. Im Spätsommer war ich in Australien und wurde vom Fernsehen zur kommenden Wahl in Deutschland befragt. Die Moderatorin leitete ihre erste Frage so ein: Ende September wählen die Bayern den Bundestag. Ich habe kurz überlegt, sie zu korrigieren, ließ das dann aber.

Irgendwie hatte die Frau ja auch recht, wie sich jetzt wieder zeigt. Bei Gesprächen über Koalitionen oder Regierungsprogramme plustern sich die Politiker der CSU immer kräftig auf. Sie wollen besonders viel für ihr Bundesland herausholen und können das besser als andere, weil die CDU einst darauf verzichtet hat, sich auch in Bayern auszubreiten. Deshalb sitzt die CSU nun an allen Tischen, kann Skurrilitäten in die Programme drücken, und selbst ein Leichtgewicht wie Alexander Dobrindt findet Gehör, weil die CSU in ihrer Verzweiflung Jamaika platzen lassen könnte.

Auch heute gibt es Sondierungsgespräche.

Das deutsche Datum

Hier kommt eine kleine Handreichung für den Fall, dass Sie heute in ein Gespräch über das Datum verwickelt werden. Der 9. November ist aus vier Gründen der große deutsche Tag:

Am 9. November 1918 musste Kaiser Wilhelm II. abdanken, und die Republik wurde ausgerufen.

Am 9. November 1923 scheiterte in München ein Putschversuch von Adolf Hitler und Erich Ludendorff, nach einem Marsch zur Feldherrnhalle.

Am 9. November 1938 war die sogenannte Reichspogromnacht, mit schweren Attacken auf Juden und deren Besitz.

Am 9. November 1989 fiel die Mauer, die Revolution in der DDR hatte eines ihrer großen Ziele erreicht.

Grauen und Glanz der deutschen Geschichte kommen an diesem Tag zusammen. Leider wird fast immer ein anderes Ereignis vergessen. Am 9. November 1848 wurde Robert Blum erschossen. Blum, Kölner, Theatermensch, Publizist, war ein Mann der ersten deutschen Revolution, saß im Paulskirchenparlament in Frankfurt, kämpfte auf den Barrikaden in Wien und wurde hingerichtet, als die Restauration begann. Wäre schön, wenn Sie Blum bei Ihrem 9.-November-Gespräch erwähnen könnten.

Das Ende der Dichotomie

Manchmal passieren die ganz großen Dinge, ohne dass man es so richtig merkt. Gestern hat das Bundesverfassungsgericht ein Urteil gefällt, das dem dritten Geschlecht ein eigenes Recht einräumt. Das ist für Deutschland der offizielle Beginn des Endes für die klassische Dichotomie von Mann und Frau, die ein paar hunderttausend Jahre gegolten hat. Auch in anderen Staaten wird an einem neuen Recht in Geschlechterfragen gearbeitet. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, und nichts spricht dagegen.

Die Welt war schon immer komplexer als die Regeln, die für sie gelten. Regeln sind naturgemäß auch Vereinfachungen, und Fortschritt heißt, dass man die Regeln der wachsenden Komplexität des Lebens anpasst. Und die wachsende Komplexität kommt aus den neuen Freiheiten im Denken und Handeln. Dem Bundesverfassungsgericht ist für dieses Urteil zu danken.

Gewinner des Tages

Vor zwei Tagen wurde hier das neue Trikot der deutschen Nationalmannschaft zum Verlierer des Tages gekürt. Heute geht es um das neue Trikot der Spanier. Das ist umstritten, da es einen lilafarbenen Streifen zeigt. Von 1931 bis 1939 gab es in Spanien eine Republik, einen Staat ohne König, und diese Republik hatte eine rot-gelb-lila Fahne. Sie sah sich bald durch einen Militärputsch herausgefordert, angeführt von General Franco, der obsiegte und in Spanien eine Diktatur mit faschistischen Zügen etablierte. Heute ist Spanien eine parlamentarische Monarchie.

Monarchisten sind empört, weil sie vermuten, Hersteller Adidas oder der Fußballverband hätten den Spaniern ein republikanisches Trikot unterjubeln wollen. Zu allem Überfluss war Barcelona das Zentrum der Republik, zuletzt auch Regierungssitz. Die katalanische Unabhängigkeitsbewegung hat eine Wurzel auch im Kampf der Republik gegen Franco.

Zwar hat sich die spanische Monarchie Verdienste um die Demokratie erworben, aber so ein subversiver Hinweis, dass die zeitgemäße Staatsform die Republik und nicht die Monarchie ist, gefällt mir ganz gut. Deshalb ist das spanische Trikot mein Gewinner des Tages (was ich hoffentlich nicht schreiben muss, wenn bei der WM im kommenden Jahr Spanien gegen Deutschland gewonnen haben sollte).

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag.

Ihr Dirk Kurbjuweit