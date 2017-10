als "Durchbruch" feierten die Jamaika-Sondierer ihre erste Vereinbarung zu Finanzen und Steuern, doch das war wohl mehr Wunsch als Wirklichkeit. Erst verbreiteten sie über Twitter ihr sogenanntes Konsenspapier. Dann machten sie klar, dass die Passagen höchst unterschiedlich zu interpretieren sind. Während FDP-Vize Wolfgang Kubicki vom vollständigen Abbau des Solidaritätszuschlages in den nächsten vier Jahren sprach, sagte der grüne Chef-Verhandler Jürgen Trittin, er sei "pessimistisch", dass dies gelingen könne.

Heute steht bei den Gesprächen die nächste Runde an, doch ein böser Verdacht steht nun im Raum: Die Jamaika-Verhandler wollen keine gemeinsame Regierung organisieren, sondern den nächsten Wahlkampf.

Draghis Droge

Alle reden vom Ende der Niedrigzinspolitik; doch wenn Mario Draghi heute die entsprechende Entscheidung seines Zentralbankrats erläutert, wird er wohl keinen schnellen Ausstieg verkünden, sondern bestenfalls einen langen Abschied. Zu sehr haben sich Wirtschaft und Politik in den vergangenen Jahren an das süße Gift des billigen Geldes gewöhnt. Mediziner, die mit Suchtpatienten zu tun haben, kennen den Zusammenhang: Wer die Droge absetzt, muss mit Entzugserscheinungen rechnen.

Seit Monaten lähmt der Verdacht des Insiderhandels gegen Deutsche-Börse-Chef Carsten Kengeter das Unternehmen. Heute stellt der Dax-Konzern seine jüngsten Bilanzzahlen vor; doch Unternehmensinsider streuen, dass die Geschäfte der Firma viel schlechter laufen als die offiziellen Daten ausweisen. Wie heißt die alte Fußballer-Weisheit? "Hast Du Scheiße am Fuß, hast Du Scheiße am Fuß."

Schnitzeljagd in Celle

Heute beginnt in Celle der Prozess gegen vier Häftlinge des örtlichen Gefängnisses, denen ein Kriminalstück der besonderen Art gelungen ist. Die Männer sollen knapp 46 Kilogramm Schweinefleisch aus der Knastküche entwendet und zu Schnitzel und Würstchen verarbeitet haben. Anschließend wurde die Beute in Gefrierfächern konserviert, möglicherweise hatte ihnen dabei ein Wärter geholfen. Früher führte das Hochsicherheitsgefängnis den Slogan: "Abhauen können Sie woanders." Ab sofort darf hinzugefügt werden: "Und außerdem gibt's Schnitzel."

Verlierer des Tages...

... sind der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy und sein katalanischer Kollege Carles Puigdemont. Der eine pocht stur auf die Regeln des Nationalstaates. Der andere sieht sich als Vollstrecker des Volkswillens, den er in einem höchst fragwürdigen Referendum ermittelt haben will. Wenn heute das Regionalparlament in Barcelona tagt, sollten Katalanen wie Spanier bedenken: Nationalismus und Populismus sind schlimme Verirrungen; doch am schlimmsten ist es, wenn beides aufeinandertrifft.

Ich wünsche ihnen einen friedlichen Tag.

Herzlich,

Ihr Michael Sauga