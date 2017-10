Lindner? Altmaier? Oder vielleicht doch Trittin? Wer in den vergangenen Tagen die Zeitungen studierte, konnte den Eindruck gewinnen, als wollten alle Jamaika-Parteien unbedingt den Finanzminister stellen.

Gestern diskutierten die Vertreter von Union, FDP und Grünen erstmals, wie viel Geld in der Kasse ist und wofür es eingesetzt werden soll - und siehe da: die Diskrepanz ist gewaltig. Einem Überschuss von 30 Milliarden Euro stehen Ausgabenwünsche von rund hundert Milliarden Euro gegenüber. Gut möglich also, dass die Begeisterung für das Amt nun deutlich abnimmt.

Der Diplomaten-Trick

Seit einem halben Jahr amtiert Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident, doch außer ein paar einfühlsamen Sätzen zum Thema "Heimat" gibt es wenig, womit sich das Staatsoberhaupt seinen Bürgern in dieser Zeit eingeprägt hat. Heute reist der frühere Außenminister nach Moskau. Möglicherweise hofft er auf jenen PR-Effekt, den er und seine Ressortkollegen sich schon seit Langem zunutze machen: Vor fremder Kulisse wirken inhaltsarme Sätze oft doppelt so gehaltvoll.

Luthers Lamento

Was hat die evangelische Kirche nicht alles versucht, um das 500-jährige Jubiläum der Reformation zu feiern: Eine "Weltausstellung" wurde eröffnet, das Pop-Oratorium "Luther" auf Tournee geschickt, Barack Obama zum Kirchentag eingeladen. Heute zieht der sachsen-anhaltinische Ministerpräsident Reiner Haseloff Bilanz. Legt er die nackten Zahlen zugrunde, wird er wohl kaum von einem Erfolg sprechen können. Der Anteil der evangelischen Christen an der Bevölkerung schrumpft. Und was die Bischöfe noch trauriger stimmen wird: Er schrumpft schneller als bei der katholischen Konkurrenz. Nun lautet der Verdacht: Ist da vielleicht eine Gegenreformation am Werk?

Spinnt Trump?

Die Frage, ob der amtierende Präsident der Vereinigten Staaten alle Tassen im Schrank hat, haben sich schon viele gestellt. Eine Antwort gibt nun mein Kollege Johann Grolle in einer Geschichte über die Ferndiagnosen namhafter US-Mediziner, die Sie heute auf SPIEGEL Plus lesen können. Danach lautet die Frage nicht, ob Donald Trump eine psychische Störung hat, sondern welche. Der mächtigste Mann der Welt, so urteilt etwa der US-Mediziner James Gilligan, sei "auf beispiellose und abnorme Weise gefährlich".

Gewinner des Tages...

... ist Carlos Tavares. Der portugiesische Chef des französischen Autokonzerns PSA (Peugeot, Citroen) räumt derzeit gründlich mit der Legende auf, Südeuropäer könnten nicht sparen. Leidtragende sind die Beschäftigten der deutschen Traditionsmarke Opel, denen Tavares nach der Übernahme vom März ein Kürzungsprogramm aufgezwungen hat, das nicht einmal vor den Wasserspendern in der Rüsselsheimer Firmenzentrale Halt macht. Während der Konzern heute seine jüngsten Zahlen vorstellt, revidieren viele Beschäftigte ihr Bild des Voreigentümers General Motors. Früher war der US-Konzern das Feindbild, so beschreibt das manager magazin die Stimmung, heute sagen manche: "Es war nicht alles schlecht."

