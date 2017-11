wenn Sie genervt sind vom ewigen Dobrindt und auch Kubicki nicht mehr jeden Abend in der "Tagesschau" sehen wollen, hier die gute Nachricht: Heute sollen die Sondierungen für Jamaika in die letzte Runde gehen. Ist ein Scheitern möglich? Nicht, wenn die Verhandler alle Sinne beisammen haben. Wer sollte von einem Crash profitieren? Schon der Weg zu Neuwahlen wäre quälend. Es bräuchte einen Kandidaten, der bereit ist, sich ohne Mehrheit durch zwei Wahlgänge zu schleppen. Findet dann im dritten Wahlgang ein Bewerber die relative Mehrheit, kann ihn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Kanzler ernennen - oder den Bundestag auflösen.

Schon die Komplexität der Prozedur macht deutlich, wie schädlich sie für fast alle Beteiligten wäre. Die AfD würde die "Altparteien" mit Häme überschütten, weil sie unfähig sind, sich zusammenzuraufen. Union, Grüne und FDP wiederum würden sich gegenseitig die Schuld für das Scheitern der Regierungsbildung zuschieben - was sie beim Wähler nicht unbedingt beliebter machen wird. So gesehen hat das schrecklichste aller Merkel-Wörter heute seine Berechtigung: alternativlos.

Die Welt wartet auf Berlin

DPA

Zumal es eine Welt jenseits der Parlamentarischen Gesellschaft gibt, auch wenn das in Berlin derzeit kaum jemand glauben mag: In Simbabwe putscht das Militär, im Libanon droht das fragile Gleichgewicht zwischen Schiiten, Sunniten und Christen ins Rutschen zu geraten. Im schlimmsten Fall könnte das Land zum Schauplatz eines Stellvertreterkriegs werden - ganz nach dem Vorbild des Nachbars Syrien. Und Brüssel wartet auf eine Antwort der Bundesregierung auf die Reformvorschläge des französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

Heute Nacht sollten auch jene Parteien, die die vergangenen Jahre in der Opposition verbracht haben, zur Kenntnis nehmen: Die Möglichkeit einer Insel für Deutschland entfällt.

Die Sehnsucht des Westens

AFP

Es gehört - trotz aller Rückschläge - immer noch zum hartnäckigen Glauben des Westens, dass sich über kurz oder lang Menschenrechte und Demokratie durchsetzen werden. Selten wurde ein Buch so brutal von der Wirklichkeit widerlegt wie Francis Fukuyamas "Ende der Geschichte". Und doch wissen die Gegner der freien Gesellschaft immer wieder mit den Sehnsüchten des Westens zu spielen.

Recep Tayyip Erdogan präsentierte sich eine Weile auch deshalb als Reformer, weil er so mit dem Applaus der EU die laizistische Spitze des türkischen Militärs entmachten konnte. Dmitrij Medwedew stand als Präsident für ein offeneres Russland. Dann aber entpuppte er sich als Marionette und Platzhalter Wladimir Putins. Der neueste Liebling des Westens ist der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman, der sich mit Hilfe teurer PR-Firmen als junger, ambitionierter Reformer des Königreichs inszeniert. Nun aber bekommt das Bild nach und nach Risse. Der Kronprinz lässt seine Gegner mit den Methoden des Polizeistaates zur Seite schaffen und heizt, was noch schlimmer ist, die Stimmung gegen den Erzfeind Iran an. Er wirkt im Moment wie ein Mann, der in einem Benzinlager mit Streichhölzern spielt.

Verlierer des Tages...

REUTERS

... ist Donald Trump. Bei einer Ausschusssitzung des US-Senats bezweifelten mehrere Senatoren, ob der Präsident überhaupt noch zurechnungsfähig und in der Lage ist, das amerikanische Atomwaffenarsenal zu befehligen. "Wenn der Befehl einmal gegeben und bestätigt ist, gibt es keinen Weg, ihn zu widerrufen", warnte der republikanische Senator Bob Corker. Da hat der Mann sicher recht. Allerdings hat im Falle Trump der amerikanische Wähler den Erstschlag ausgeführt.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL-Plus-Empfehlungen für heute

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Donnerstag.

Ihr René Pfister