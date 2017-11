kann aus Jamaika noch etwas werden? Heute verhandelten Union, Grüne und FDP bis kurz nach vier Uhr morgens, und das Ergebnis, nach 15 Stunden, hieß: Vertagung. Man weiß nicht, was ernüchternder ist: Die quälend langen Gespräche oder der Kleingeist, mit dem die großen Probleme des Landes in winzige Verhandlungshäppchen geteilt wurden.

Eine neue Einwanderungspolitik? Kommt gar nicht in Frage, solange man über den Familiennachzug streiten kann. Eine große Steuerreform? Bitte nicht, lieber eine Abschaffung des Soli, und zwar in kleinen Stufen. Eine Wende in der Klimapolitik? Auf keinen Fall, ist es doch zu schön, um die Abschaltung einiger Kohlekraftwerke zu feilschen.

Pragmatismus kann eine Tugend sein. Aber wenn die Politik beginnt, statt der Idee immer nur das Detail zu sehen, wenn es nur darum geht, am Ende sagen zu können, wer einen Erfolg davongetragen hat, beginnt die Ödnis. Jamaika, das ist im Moment kein Projekt, nicht einmal ein Experiment, sondern nur eine Zwangsgemeinschaft, zusammengehalten von der Angst vor dem Wähler.

Lob der Provinz

DPA

Hannover also, die Stadt von Maschmeyer und Wulff, immer gerne bespöttelt, hat Berlin nun eine Nase gedreht. Während die Verhandler in der Hauptstadt heute ab 12 Uhr wieder vor sich hinwerkeln, steht in Niedersachsen schon die Koalition aus SPD und Union, und zwar nach 14 Tagen. Wahre Staatskunst, so möchte man meinen, wächst in Deutschland eben doch in der Provinz, wo kein Dobrindt auf die Bühne springt, sobald mal etwas vorangeht, und wo man nicht meint, den Bürgern schon die Lust an einer neuen Regierung nehmen zu müssen, bevor sie überhaupt gebildet ist.

Macron besetzt die Weltbühne

AFP

Während Angela Merkel noch in den Mühen der Jamaika-Verhandlungen steckt, macht sich Emmanuel Macron daran, die Bühne der Weltpolitik zu besetzen. Macron hat schon Wladimir Putin und Donald Trump in Paris empfangen. Und im Moment scheint er der einzige zu sein, der wenigstens den Versuch unternimmt, die glimmende Zündschnur am Pulverfass Nahost auszutreten.

Vor ein paar Tagen besuchte er den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Nun hat der französische Präsident Saad Hariri nach Frankreich eingeladen, jenen Mann, der Anfang November eine Reise nach Saudi Arabien unternahm, dort völlig überraschend seinen Rücktritt als libanesischer Premierminister erklärte und seither wohl eher unfreiwilliger Gast des saudischen Königshauses ist.

Gewinner des Tages...

DPA

... ist Manfred Weber. Der Chef der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament gehörte bisher zu den stilleren Politikern der CSU. Im Gegensatz zu seinem Rivalen Markus Söder ist Weber eher selten den Versuchungen des Populismus erlegen. Er hat Brüssel nie als Chiffre für bürokratischen Irrsinn benutzt, und in der Flüchtlingskrise hat er früh darauf gedrängt, eine Verständigung mit der CDU und Angela Merkel zu finden. Wenn man so will, ist Weber eine Art Anti-Söder, was nicht schlecht sein muss für eine Partei, deren Krise auch darauf zurückzuführen ist, dass Lautstärke und Durchsetzungskraft zuletzt nicht mehr in einem gesunden Verhältnis standen.

Mein Kollege Peter Müller hat Weber in den vergangenen Tagen begleitet, und er lernte einen Mann kennen, der sich durchaus vorstellen kann, im Fall der Fälle den CSU-Vorsitz zu übernehmen. Was jetzt noch fehlt, ist eine Eigenschaft, die Söder im Übermaß besitzt: den Willen zur Macht.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL-Plus-Empfehlungen für heute

Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag und einen angenehmen Start ins Wochenende.

Ihr René Pfister