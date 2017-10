wenn es um das Tempo ihrer Sondierungsgespräche für eine mögliche Koalition geht, sind Union, FDP und Grüne offenbar entschlossen, sich an der legendären Lässigkeit der Ferieninsel Jamaika zu orientieren. Erst mussten die Parteiführer unbedingt die Landtagswahl in Niedersachsen abwarten, bevor sie mit dem Sondieren begannen. Dann stellten sie derart große Delegationen zusammen, dass ihre Gespräche aussehen wie kleine Parteitage. Und nun vertändeln sie die ersten Gesprächstermine, indem sie sich, wie zu hören ist, gegenseitig die Wahlprogramme vorlesen.

Zu hoffen ist, dass sich bei den heutigen Fraktionssitzungen der Jamaika-Parteien der eine oder andere Hinterbänkler findet, der seine tiefenentspannten Spitzenkräfte mit einer naheliegenden Prognose konfrontiert: Wenn es in diesem Stil weitergeht, hat die Republik noch zum nächsten Osterfest keine Regierung.

Merkels Mehrheit

Viele Beobachter mochten es kaum glauben, als sie die Kanzlerin in der Wahlnacht sagen hörten, die Union habe "ihre strategischen Wahlziele" erreicht. Wie bitte, das schlechteste Unions-Ergebnis seit 1949 - in Wahrheit ein Sieg? Was klingt wie ein Witz ist in Wahrheit Angela Merkels tiefe Überzeugung, wie mein Kollege René Pfister in einer Analyse des Unions-Ergebnisses zeigt, die Sie heute auf SPIEGEL Plus nachlesen können. Das Erstarken der AfD ist danach nicht nur einkalkuliert, es ist Bestandteil von Merkels Strategie.

Schlechtes Klima bei der Bahn

Die große Koalition ist nur noch geschäftsführend im Amt, aber das verstehen die Spitzen von Union und SPD offenbar als Aufforderung, die Geschäfte eines der wichtigsten deutschen Staatskonzerne zu durchkreuzen: der Bahn. Weil SPD und Union im Aufsichtsrat völlig zerstritten sind, scheiterten die Bahnbosse in den vergangenen Wochen zum wiederholten Mal bei dem Versuch, mehrere Vorstandsposten zu besetzen. Heute will Konzernchef Richard Lutz die neue Klima-Strategie des Konzerns vorstellen, doch wird er dabei an einer Erkenntnis kaum vorbeikommen: Für die Bahn ist nicht die Erderwärmung das Problem, sondern das Parteibuch.

Suppenhaft in Berlin

Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten; es sei denn, es geht ums Essen. Nachdem der "Tagesspiegel" kürzlich eine vernichtende Restaurant-Kritik über den Berliner Vegan-Koch Attila Hildmann gedruckt hatte ("in Öl gebadeter Tofu", "labbrige Brötchen", "verschwitzte Mitarbeiter"), verhängte der Gastronom zunächst ein Hausverbot für alle Schreiber des Blattes. Inzwischen hat Hildmann sein Sanktionsregime allerdings gelockert. Ab sofort sind alle Journalisten zum Testessen eingeladen (am kommenden Mittwoch, Anmeldung unter snackbar@attilahildmann.de) Offenbar war der Koch beeindruckt, wie "Tagesspiegel"-Chefredakteur Lorenz Maroldt den kollektiven Restaurant-Bann zwischenzeitlich genannt hatte: "Suppenhaft".

Gewinner des Tages...

... ist Silvio Berlusconi. Die Regierungsbilanz des ehemaligen Ministerpräsidenten Italiens ist mit "durchwachsen" zwar noch freundlich beschrieben. Aber dafür darf sich der Bunga-Bunga-Regent rühmen, einem aktuell besonders erfolgreichen Politiker-Typus zum Durchbruch verholfen zu haben: dem Milliardär-Populist. Nach Donald Trump in den USA gehört nun auch der tschechische Unternehmer Andrej Babis in die Reihe jener Wahlsieger, die sich wie einst Berlusconi darauf verstehen, Regierungsämter und geschäftliche Interessen geschickt zu verbinden und sich als Vollstrecker des Volkswillens zu inszenieren. Fazit: Es gibt Siege, die man nicht wirklich feiern mag.

