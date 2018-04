Angela Merkel hatte es sich ja wirklich überlegt, ob sie noch einmal als Bundeskanzlerin antreten soll. Und dann gewann Trump die US-Wahlen. Und dann kam Obama zu Besuch und ermunterte sie. Und dann hat sich die "New York Times" zu dem Satz hingerissen, die deutsche Bundeskanzlerin sei doch die letzte Verteidigerin des liberalen Westens. Und schließlich hat sie sich eben doch zur Wahl gestellt und gewonnen. Aber die Anführerin der freien Welt ist Angela Merkel zurzeit nicht. Im Gegenteil. Sie spielt außenpolitisch kaum eine Rolle. Warum? Liegt es an der langwierigen Regierungsbildung? Diese Erklärung greift zu kurz. Es spricht manches dafür, dass sie mit ihrem Regierungsstil, der immer abwägend, detailversessen, pragmatisch gewesen ist, in der Ära Trump, im Zeitalter also von Feuer und Zorn, nicht mehr durchdringt.

Gregor Fischer / DPA

In jenen hellen Septembertagen des Jahres 2005, als Merkel sich anschickte, die Regierungsgeschäfte zu übernehmen, war die Welt vollkommen anders als heute. Das Smartphone - Symbol für die Globalisierung - hat inzwischen das Leben der meisten Menschen erreicht und spürbar verändert. Globalisierung und Digitalisierung haben einen Epochenbruch bewirkt. Wie alle Epochenbrüche löst auch dieser Gefühle aus: neben dem Glück durch neue Chancen ist da auch Angst, Verstörung und daraus folgend Hass. Die besonnene Angela Merkel kann mit dem Gefühlsrausch kaum umgehen.

Ein Ergebnis des globalen Gefühlsrausches war die Wahl Donald Trumps zum Präsidenten der USA. Ein anderes Ergebnis war die Wahl Emmanuel Macrons zum Präsidenten von Frankreich. Anders als Trump, der seine Impulse nicht kontrollieren kann, ist Macron im besten Sinne Verstands- und Gefühlsmensch zugleich. In nur einem Jahr hat er es geschafft, die geistige und emotionale Führung Europas an sich zu reißen. Bei aller Kritik, die im Einzelnen an ihm zu üben wäre, ist es richtig, dass er die große Lücke im Herzen Europas gefüllt hat. Denn es geht um viel, um alles, um Freiheit, um Demokratie.

"Wer rettet den Westen?" lautet die Titelzeile des neuen SPIEGEL. Auf dem Cover sind zu sehen: eine ratlose Merkel, ein entschlossener Macron. Im Hintergrund die Bedrohung: Trump, der aus Feuer und Zorn besteht.

"Trump regiert wie ein Mafia-Boss"

"Feuer und Zorn" hieß ja das erste Enthüllungsbuchs über Trump in diesem Jahr. Vor wenigen Tagen ist bereits das zweite große Enthüllungsbuch erschienen, diesmal schrieb es James Comey, der von Trump gefeuerte Ex-FBI-Chef. Anders als Michael Wolff, Journalist und Autor von "Feuer und Zorn", hatte Comey für sein Werk "A Higher Loyalty" einen langfristigen exklusiven Zugang zum amerikanischen Präsidenten. Er schildert alles aus nächster Nähe.

Im Video: James Comey - Der Rächer

Dem SPIEGEL hat Comey als einzigem deutschsprachigen Medium ein Interview gegeben. Wir haben es zu unserer Titelgeschichte gestellt. Comey ist vor seiner Zeit beim FBI lange Zeit Staatsanwalt in New York gewesen und damit auch Ankläger der Mafia. Über Trump sagt er: "Er regiert wie in Mafia-Boss. Die meisten ethisch verantwortlichen Anführer haben externe Referenzpunkte, an denen sie sich bei Entscheidungen orientieren - sei es Philosophie, Religion, Logik, Tradition, Geschichte. Aber bei den Mafiachefs, mit denen ich über die Jahre zu tun hatte, geht es immer nur um den Boss. Was kannst du für mich tun, wie dienst du mir?"

"Facebook ist gefährlicher als Trump"

In zwei weiteren SPIEGEL-Gesprächen in der neuen Ausgabe ist ebenfalls von Trump die Rede. Horst Seehofer hatte ihn vergangenes Jahr noch gelobt. Das tut er jetzt nicht mehr. Im SPIEGEL sagt er: "Was da in den letzten Monaten abgeliefert wurde, würde mich nicht veranlassen, meine Äußerungen zu wiederholen".

Dominik Butzmann / DER SPIEGEL

Im SPIEGEL-Gespräch mit dem Philosophen Richard David Precht geht es um das digitale Zeitalter und nur am Rande um Trump. Precht hält "langfristig gesehen" Facebook für gefährlicher als Trump. "Die Trumps kommen und gehen. Die Gefahr, dass Facebook bleibt, ist groß". Das Silicon Valley stehe in einer "totalitären Tradition". Das Menschenbild sei viel näher am Stalinismus als an den freiheitlichen Demokratien.

Im Video: Richard David Precht - Bürgerphilosoph und Klischeefackelträger

Video Andreas Teichmann / Laif

Gerade und ungerade Fragen

Guter Journalismus basiert auf den richtigen Fragen. Jeder Artikel sollte eine gute Antwort auf die richtige Frage sein. Richtige Fragen können gerade und ungerade sein. Was ich mit "ungeraden Fragen" meine, sage ich gleich.

Etliche spannende Geschichten im neuen Heft sind entstanden, als meine Kollegen sich die richtigen geraden Fragen gestellt und dann recherchiert haben.

Zum Beispiel:

Welche Steueroasen hat der Star-Fußballer Cristiano Ronaldo noch genutzt?

Was ist dran an den Vorwürfen, die ehrenwerte deutsche Firma Bosch sei womöglich deutlich tiefer in die Abgasaffäre verstrickt als bisher bekannt?

Welche Vorgeschichte hat das tödliche Nervengift Nowitschok?

Wie kam es zu der Entführung eines vietnamesischen Geschäftsmannes aus Berlin?

Der "Bild"-Chef Julian Reichelt wirkt wie ein zweiter Diekmann - aber stimmt das? Was ist der eigentlich für ein Typ?

Warum ist Chris Dercon als Berliner Volksbühnenchef nach so kurzer Zeit entlassen worden? Was hat das mit seinem Vorgänger Castorf zu tun?

Ein Beispiel für eine ungerade (und gleichwohl richtige) Fragestellung soll die Reportage meiner Kollegin Barbara Hardinghaus sein. Seit der Flüchtlingskrise stellen sich viele Leute die Frage, ob und wenn ja in welcher Weise einzelne oder mehrere Flüchtlinge Deutschland ausnutzten. Hardinghaus hat die Frage umgedreht und zu einer ungeraden gemacht: Ob es nicht einzelne oder mehrere Deutsche gäbe, die ihrerseits Flüchtlinge ausnutzten? Antwort: Die gibt es. Hardinghaus erzählt die beklemmende Geschichte eines Flüchtlings, dessen Elend von älteren deutschen Freiern im Berliner Tierpark auf widerliche Weise ausgenutzt wird. Es sind übrigens viele deutsche Freier.

Gewinnerin des Wochenendes...

...wird Andrea Nahles sein. Alles spricht dafür, dass sie morgen auf dem Parteitag in Wiesbaden zur SPD-Chefin gewählt werden wird. Mein Kollege Veit Medick hat in der neuen Ausgabe ein großes Porträt über sie geschrieben, für das er auch Ex-SPD-Chef Franz Müntefering getroffen hat, der durchaus nicht nur die besten Erfahrungen mit Nahles gemacht hat. Er aber sagt jetzt: "Ich finde es gut, dass sie das jetzt macht. Da ist viel mehr Solidität drin, als man denkt, wenn sie so losbollert."

Im Video: Andrea Nahles - "Mrs. Abi 1989"

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Ihnen eine anregende Lektüre und ein schönes Wochenende,

Ihre

Susanne Beyer