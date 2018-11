obwohl alle über den Kampf der beiden Männer Friedrich Merz und Jens Spahn reden (und Annegret Kramp-Karrenbauer noch immer nirgends zu sehen ist), ist Deutschland tatsächlich nicht führungslos, die Kanzlerin ist wirklich noch im Amt, und heute ist sie in Polen zu Regierungskonsultationen. Sie trifft den Premierminister Mateusz Morawiecki. Kurz vor Merkels Besuch hat der etwas gemacht, was bei seiner Wählerschaft immer gut ankommt: Deutschenbashing.

Morawiecki kritisierte polnische Medien, die sich im Besitz deutscher Verlagshäuser befinden - zum Beispiel das Wochenmagazin "Newsweek Polska", die große Tageszeitung "Fakt" und das Newsportal "Onet" - weil sie "interne Angelegenheiten Polens" beeinflussten und "die derzeitige Regierung angreifen" würden. Was unabhängige Medien in einer Demokratie halt so machen. Morawiecki fordert, sie müssten wieder "polnischer" werden, ärgert sich aber wohl vor allem darüber, dass er deren Führungskräfte nicht austauschen kann - anders als beim staatlichen Fernsehen, wo die Regierung das schon getan hat.

Das könnte nicht das einzige schwierige Gesprächsthema zwischen Merkel und Morawiecki werden, aber auch zwischen den mitreisenden Ministern und ihren Gegenparts: Die EU hat ein Vertragsverletzungsverfahren und eine Klage gegen die Regierung in Warschau laufen, weil diese die politische Unabhängigkeit der Gerichte einschränkt. Und Polen will von Deutschland neuerdings Hunderte Milliarden Euro Reparationszahlungen für die von Deutschen verübten Kriegsschäden einfordern. Beste Voraussetzungen also.

Spahn gibt den Lindner

Während sich viele schon fragen, ob Friedrich Merz mit seinem bisher schwammigen konservativen Programm wirklich der Heilsbringer oder eher der Martin Schulz der CDU wird (Riesenhype, Riesenenttäuschung) und während Jens Spahn vor allem über Migration reden will, hält Annegret Kramp-Karrenbauer bisher geradezu verdächtig still. Das alte Merkel-Rezept? Die Männer Lärm machen lassen und nachher still abräumen?

Manchmal ist weniger mehr: Gestern merkte ich an dieser Stelle an, dass Jens Spahn mit seinem trockenen "FAZ"-Aufsatz ein wenig alt wirkte neben dem schicken Bundespressekonferenz-Auftritt seines Kontrahenten Merz. Doch nun hat Spahn nachgelegt: mit einem superjugendlichen Video, das er auf Social-Media-Kanälen verbreitete.

Unerhört schnelle Schnitte, halb abgeschnittene Profilansichten, das ganze unterlegt mit nervigen Beats, es fehlten eigentlich nur Drohnenaufnahmen. Das Ganze wirkte, als hätte Spahn die Lindner-Werbekampagne gesehen und auch so was Cooles gewollt, nur wurde es dann nicht ganz so cool, weil Spahn Spahn ist und nicht Lindner. Oder wie die Kolumnistin Sophie Passmann auf Twitter schrieb: "Wenn der Lehrer sagt, dass ein mündliches Kurzreferat reicht, und du trotzdem einstündige Powerpoint und Handout vorbereitest." Autsch. Wer hätte gedacht, dass der Kampf um Merkels Nachfolge so lustig werden würde.

100 Jahre Ende des Ersten Weltkriegs

Am Sonntag treffen sich die Präsidenten Frankreichs und Deutschlands, Emmanuel Macron und Frank-Walter Steinmeier, in Straßburg. Sie werden in der Kathedrale ein deutsch-französisches Konzert besuchen und des Endes des Ersten Weltkriegs am 11.11.1918 gedenken. Gespielt werden Debussy und Beethoven. Macron wird sich danach auf eine fünftägige Tour begeben, dabei unter anderem auch Theresa May in Nordfrankreich und am Ende Angela Merkel treffen.

Der erste Weltkrieg, "la Grande Guerre", ist in der französischen kollektiven Erinnerung wegen der vielen Toten bis heute viel präsenter als der zweite Weltkrieg. Bis heute erinnern in vielen französischen Städten und Dörfern regelmäßig erneuerte Blumenbouquets und Gedenktafeln an die Gefallenen. In einem Interview mit der Zeitung "Ouest-France" sagte Macron: Europa sei heute gespalten durch Ängste, die Rückkehr des Nationalismus' und die Folgen der Wirtschaftskrise. Er sei "betroffen von den Ähnlichkeiten zwischen der Zeit, in der wir leben, und der zwischen den beiden Weltkriegen". Die Menschen sollten einen "klaren Kopf bewahren und wissen, wie sie zurückschlagen können", denn der Nationalismus sei "Lepra" für Europa.

Trotz dieser dringlichen Worte hat Macron in Europa bisher weniger erreicht, als er wollte - es bleibt zu hoffen, dass Macron und Merkel vor ihrem Abgang tatsächlich noch eine Reform der EU in Gang setzen können.

Bolsonaro will scharf auf Gangs schießen lassen

General Augusto Heleno, Brasiliens neuer Verteidigungsminister unter dem rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro, will Scharfschützen gegen Kriminelle einsetzen - und damit den Krieg in die Städte tragen. Das Prinzip, die Armee gegen Drogenkartelle und Gangs kämpfen zu lassen, ist in Mexiko schon dramatisch schief gegangen, doch Bolsonaro scheint ein noch brutaleres Vorbild zu haben. Der Plan erinnert auch an den philippinischen Präsidenten Duterte, der Drogendealer umbringen lässt. Für Brasilien lässt das wenig Gutes ahnen. Allerdings haben viele reichere Bürger Bolsonaro genau deshalb gewählt - weil sie sich ein härteres Vorgehen wünschen.

Von der US-Regierung kommen bisher nur freundliche Worte, in Washington scheint man Bolsonaro fälschlicherweise für eine Art Trump zu halten. John Bolton, der nationale Sicherheitsberater Trumps, nannte den brasilianischen Präsidenten einen "gleichgesinnten Partner", dessen Wahl als "positives Zeichen" gesehen werden sollte. Außerdem nannte er Venezuela, Kuba und Nicaragua die "Troika der Tyrannei", was an den guten alten Begriff "Achse des Bösen" erinnert. Manche Dinge ändern sich nie.

Verlierer des Tages...

... könnte der US-Botschafter in Berlin sein: Richard Grenell. Er ist wegen seiner unverblümten Art ein Lieblingsdiplomat von Donald Trump (und nebenbei auch ein persönlicher Freund von Jens Spahn). Doch Grenell wird nun offenbar, anders als erhofft, doch nicht neuer Uno-Botschafter der USA. Zwar war Grenell in der engeren Auswahl, doch nun soll ihm nach einem Bericht von CNN die bisherige Sprecherin des US-Außenministeriums, Heather Nauert, vorgezogen werden. Nauert war vor ihrer Berufung zur Sprecherin eine Fox-News-Journalistin und hat keine diplomatische Ausbildung - aber sie wirkt gut im Fernsehen, was im Trump-Zeitalter für Männer und Frauen eine entscheidende Jobvoraussetzung ist. Wenn Grenell in Berlin bleibt, wird das nicht alle Regierungsmitglieder freuen, doch einen Vorteil hat der unbequeme Botschafter: Er hat einen engen Draht zu Trump.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag und einen guten Start ins Wochenende!

