SPIEGEL-Artikel heißen nicht SPIEGEL-Artikel. Sie heißen, jedenfalls in der Sprache unserer Redaktion, "Geschichten". Wir wollen Geschichten schreiben, wollen erzählen. Natürlich gibt es auch SPIEGEL-Texte, die nüchtern sind und analytisch. Das muss so sein. Ein Heft muss eine "gute Mischung" haben, so nennen wir das. Aber zu einer guten Mischung gehören eben auch die "Stories", wie sie im SPIEGEL-Statut genannt werden. Das SPIEGEL-Statut wurde 1949 von der Redaktion aufgesetzt. Darin heißt es: In einer Story müsse "der Bericht über ein aktuelles Geschehen in Aktion (Handlung) umgesetzt werden. Der Leser soll dadurch den Eindruck gewinnen, dass er selbst bei dem Geschehen dabei ist". Geschichten also, in jedem SPIEGEL seit 1949.

In der aktuellen Ausgabe, die wir für Ihre Lektürestunden an Weihnachten gemacht haben, finden Sie natürlich auch große Geschichten. Das ganze Weihnachtsfest basiert ja auf einer Story. Ein abstrakter Gedanke (Gottes Sohn wird geboren) wird in dieser Story in Handlung umgesetzt: Die Zeiten sind politisch angespannt, Kaiser Augustus beschließt eine erste Volkszählung, eine Minderjährige muss gemeinsam mit einem Mann, der nicht der Vater ihres Kindes ist, eine Herberge in einem Ort suchen, in dem sie nicht wohnt. Ein machtpolitischer Konflikt, ein menschlicher und ein gesellschaftspolitischer noch dazu: arm und reich, Herberge und Könige.

Unsere Titelstory "Jesus, der Muslim - Jesus, Gottes Sohn" erzählt die Weihnachtsgeschichte weiter. Was wurde in zweitausend Jahren aus dem Christentum, was aus dem Islam, aus den beiden Weltreligionen also, die so viel verbindet und so viel trennt? Warum haben sich Politik und Religion immer vermischt? Wie ist es heute?

Die 19. Sure des Koran erzählt übrigens auch die Geschichte von Maria. "Wie soll ich einen Knaben bekommen, da mich noch kein Mann berührt hat?", fragt sie dort ratlos einen Engel.

Für die Titelgeschichte haben wir ein Cover gemacht, das sich drehen lässt: Einmal sieht man den christlichen Jesus oben, einmal seine muslimische Entsprechung "Issa". Was wir damit zeigen wollen? Dass die Religionen gleichberechtigt sind, aber trotzdem immer alles kippt. Das Titelbild hatte während der Entstehung einen Arbeitstitel, den ich Ihnen verraten möchte: "Drehsus".

Zwei von vielen guten SPIEGEL-Geschichten der neuen Ausgabe möchte ich hier empfehlen.

Christoph Scheuermann / DER SPIEGEL Scheuermann (l.), Cousin in Venezuela

Die eine handelt auch von einem Familienkonflikt, ausgelöst durch Politik und Verbrechen. In der Familie meines Kollegen Christoph Scheuermann gab es jemanden, über den kaum je gesprochen wurde. Es war der Großcousin meines Kollegen. Er war in linksradikale Kreise geraten, hatte ein Attentat verübt, seit 1995 ist er auf der Flucht vor deutschen Behörden. Seine Verwandten wurden abgehört, fühlten sich schuldig, ohne es zu sein, vermissten und hassten den Verbrecher in ihrer Familie. Wie geht es dem Verbrecher damit? Christoph Scheuermann hat ihn in den Bergen Venezuelas gefunden und erzählt dessen traurige, fantastische Story.

Die andere Geschichte handelt ebenfalls von einer Art Familie, den Scorpions, eine der wenigen seit Jahrzehnten international bekannten deutschen Bands. Kaum zu glauben, aber auch hier geht es um Politik. 1989 haben die Scorpions ihren größten Hit geschrieben: "Wind of Change". Es war die Zeit des Mauerfalls, durch das Ende des Kalten Krieges schien sich die Welt in einen besseren Ort zu verwandeln, und so hatte "Wind of Change" überall auf der Welt Erfolg. Doch während die Scorpions mit diesem Lied bis heute touren, haben die Bandmitglieder die größten Schwierigkeiten, sich selber zu verändern. Sie wohnen immer noch in der Nähe von Hannover, ihr ganzes Leben ist ein Immer-noch. Und zu einem besseren Ort ist die Welt durch ihr Lied auch nicht geworden. Mein Kollege Marc Hujer erzählt den menschlichen und politischen Konflikt, in dem er die Scorpions auf ihrer "Crazy World-Tour" begleitet, in die USA, nach Russland und in die Ukraine.

Armin Smailovic / DER SPIEGEL Scorpions mit Hujer (3.v.l.)

Weitere Stories im neuen Heft:

sind definitiv Sie, liebe Leserin, lieber Leser. Sie halten zu uns, Sie kritisieren uns in Leserbriefen, wofür wir dankbar sind. Sie fiebern mit, Sie helfen. Ein Beispiel für Ihre Hilfe: Vor zwei Jahren, als alle sich plötzlich aufmachten aus den Kriegsländern zu uns, traf meine Kollegin Susanne Koelbl in Iran und Afghanistan auf viele Menschen, die es gar nicht bis nach Europa schafften. Damals schrieb sie die Geschichte einer armen Witwe aus Herat, die sich nach dem Tod ihres Mannes mit drei kleinen Kindern zu Fuß über Iran zu ihrer Tochter nach Deutschland aufmachte (die Geschichte können Sie hier nachlesen). Die Witwe wurde nachts am Grenzübergang zur Türkei erschossen und auf einen Laster geworfen. Die Kinder - 3, 6 und 14 Jahre alt- kamen ins Gefängnis in Iran.

Susanne Koelbl traf diese drei Kinder bei der Beerdigung der Mutter, als sie nach Herat, Afghanistan zurückgekehrt waren, wo eine Zukunft als Straßenkinder und Arbeitssklaven auf sie wartete.

Gleich mehrere SPIEGEL-Leser meldeten sich nach der Veröffentlichung dieser Geschichte und holten die Kinder mit vereinten Kräften nach Deutschland.

Über dieses Happy End haben wir im SPIEGEL bisher noch gar nicht berichtet. Wir werden das nachholen.

Ihnen herzlichen Dank für Ihre oben erwähnte Hilfe und für alles.

Mit besten Wünschen für das Weihnachtsfest,

Ihre

Susanne Beyer