Bundespräsident Joachim Gauck wird heute mit einem großen Zapfenstreich aus dem Amt verabschiedet. Das halbe Kabinett wird da sein, nur nicht Angela Merkel. Das ist - natürlich - dem Umstand geschuldet, dass die Kanzlern ihre Reise in die USA verschieben musste und erst heute Donald Trump im Weißen Haus besucht.

Merkels Abwesenheit ist aber auch eine treffende Pointe: Zweimal versuchte sie, Gauck als Präsidenten zu verhindern, ohne Erfolg. Gauck wiederum blickte äußerst kritisch auf Merkel Flüchtlingspolitik, was er öffentlich allerdings nur sehr dosiert artikulierte. Der Pfarrer im Schloss Bellevue und die Pfarrerstochter im Kanzleramt waren sich nie grün. Nun gehen sie getrennte Wege.

DPA

Rot-roter Frieden

Oder: Vielleicht auch wieder nicht. An diesem Wochenende wird Martin Schulz zum neuen SPD-Chef gewählt. Schulz hat, wie meine Kollegen im neuen SPIEGEL zeigen, immer einen guten Draht zu Oskar Lafontaine gehalten, den viele Genossen immer noch für den Leibhaftigen halten. Allerdings wird das Projekt Kanzlerschaft nur klappen, wenn die Sozialdemokraten zu einem Pakt mit Lafontaines Linkspartei bereit sind. Schulz jedenfalls hat sich zuletzt sehr freundlich über Lafontaine geäußert. Beide mag politisch vieles trennen, eines haben sie gemeinsam: Im Herbst würden sie gerne dem Zapfenstreich für Merkel lauschen.

DPA

Schaut auf diese Stadt!

Kleines Ratespiel: Wo befinden Sie sich, wenn sich Parteifreunde Schmutzkampagnen vorwerfen und "miese Intrigen"? Wenn Abstimmungszettel gefälscht werden und sich Konkurrenten mit Verleumdungsklagen überziehen? Wer auf Albanien oder Sizilien tippt, sitzt einem Klischee auf. Der Preis für die bisher hässlichste Schlammschlacht des Jahres geht eindeutig an den CDU-Kreisverband Steglitz-Zehlendorf mit seinen beiden Bundestags-Bewerbern Karl-Georg Wellmann und Thomas Heilmann. Die Herren liefern gerade den Beweis dafür, dass die Steigerung von Todfeind eben doch Parteifreund heißt. "Die Verantwortlichen sollten sich schämen", klagt die verzweifelte Berliner CDU-Chefin Monika Grütters. Aber Scham fühlt nur, wer auch Anstand kennt.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Verlierer des Tages...

... ist der VW-Manager Oliver S. Alle Bemühungen fruchteten nichts, auch nicht das Angebot, eine Kaution in Höhe von 1,6 Millionen Dollar zu zahlen. S., dem die US-Justiz eine Verwicklung in die Abgasaffäre vorwirft, muss bis zum Beginn seines Prozesses in Haft bleiben, der erst im Jahr 2018 in Detroit beginnt. Wird er schuldig gesprochen, droht ihm eine Strafe biblischen Ausmaßes: 169 Jahre Gefängnis. Der ehemalige VW-Chef Martin Winterkorn, unter dessen Ägide die Betrügereien begannen, sitzt übrigens nicht in Haft. Er bekommt von VW ein sogenanntes Ruhegeld in Höhe von 3100 Euro - pro Tag.

Ein schönen Tag wünscht,

René Pfister