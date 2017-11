zu den ungeschriebenen Gesetzen aller Koalitionsgespräche gehört, dass die Beteiligten so tun müssen, als ginge es ihnen allein um die Sache. Dabei ist jedem im Raum klar: Wenn die Verteilung der Ministerposten ansteht, muss man aufpassen, dass noch ein Stuhl übrig ist, sobald die Musik aufhört zu spielen.

Das wird sich wohl auch Cem Özdemir denken, wenn die Möchtegern-Jamaika-Koalitionäre heute über die Themen Außen- und Verteidigungspolitik sprechen. Özdemir schielt ganz offenkundig nach dem Außenamt, hält sich aber wohl die Option Wirtschaftsminister offen. Geeignet für das Außenamt wäre sicherlich auch Jürgen Trittin. Warum eigentlich nicht? Der Mann kennt sich wirklich aus. Allerdings hält er sich bedeckt. Fraktionschef ist ja sonst auch ein schöner Job. Oder doch wieder Umweltminister?

Inhaltlich geht es heute bei den Sondierungen übrigens unter anderem um die mögliche Aufrüstung der Bundeswehr. Man darf gespannt sein, ob die vier Parteien da zueinander finden.

Stunde der Wahrheit für Puigdemont

REUTERS

Der entmachtete katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont muss sich heute vor dem Staatsgericht in Madrid verantworten. Rebellion, Auflehnung gegen die Staatsgewalt und Missbrauch öffentlicher Gelder - so lauten die Hauptanklagepunkte gegen ihn und seine Mitstreiter. Der abgesetzte Regionalchef, der sich in Belgien aufhält, will vorerst allerdings nicht nach Spanien zurückkehren, um sich dem Gericht zu stellen. Stattdessen hat sein Anwalt vorgeschlagen, die Justiz solle Puigdemont doch lieber in Belgien befragen. Heute werden wir wohl erfahren, was das Gericht von diesem Vorschlag hält. Nicht allzu viel, ist anzunehmen.

100 Jahre Balfour-Erklärung

REUTERS

Für den Staat Israel und die Palästinenser ist dies ein wichtiger Tag: Heute vor 100 Jahren hat der britische Außenminister Arthur Balfour in einem Schreiben an die Führung der zionistischen Weltorganisation zugesichert, die Schaffung einer "nationalen Heimstätte" für die Juden in Palästina zu unterstützen. Der Brief gilt rückblickend als wichtige Etappe auf dem Weg zur Gründung Israels 1948. Premierminister Benjamin Netanyahu will das Jubiläum deshalb heute in London gemeinsam mit seiner britischen Amtskollegin Theresa May begehen. Die Palästinenser sehen in der Balfour-Erklärung einen Grund für ihre Flucht und Vertreibung, in den Palästinensergebieten werden deshalb Proteste erwartet.

Großes Finale bei Trumps "Fed"-Casting

US Federal Reserve/Britt Leckman/AP

US-Präsident Donald Trump will heute seinen Kandidaten für den Chefposten bei der amerikanischen Notenbank (kurz "Fed" genannt) bekannt geben. Die Suche gestaltete Trump wie eine Castingshow im Kabelfernsehen, neulich ließ er Senatoren per Handzeichen abstimmen, wer ihnen am besten gefallen würde. Bei Trump weiß man bekanntlich nie vorher genau, was kommt. Angeblich steht fest, dass er den 64 Jahre alten Republikaner Jerome Powell nominieren will. Powell wäre eine unspektakuläre Wahl, weil er wohl die Geldpolitik der bisherigen Chefin Janet Yellen fortsetzen würde. Das heißt, die Zinsen in den USA dürften weiter steigen, aber nur behutsam, damit die Konjunktur nicht stockt.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Gewinner des Tages...

AFP

... ist der Gouverneur von New York, Andrew Cuomo. Während US-Präsident Donald Trump den grausamen Anschlag in Manhattan dazu nutzte, die vermeintlich schlechten Einwanderungsgesetze und die angeblich lasche Justiz zu geißeln ("ein Witz"), gab sich Cuomo staatsmännisch. Ein solches Attentat sei Anlass zusammenzustehen, nicht weiter zu spalten, mahnte er. Die Tweets des Präsidenten seien "nicht hilfreich". Übrigens: Cuomo, 59, gilt als möglicher Hoffnungsträger der Demokraten für die Präsidentschaftswahl 2020.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag,

Ihr Roland Nelles