Die Lage am Dienstag Liebe Leserin, lieber Leser,

Jürgen Trittin leidet unter einem Trauma. Vor drei Jahren hätte der Spitzenpolitiker die Grünen in eine Regierung mit der Union Angela Merkels führen können. Aber Trittin wollte nicht, weil er seine Partei lieber in einem breiten Linksbündnis ("Breilibü") mit der SPD und der Linken sieht. Heute treffen sich Funktionäre der drei Parteien in Berlin, um die Chancen für eine entsprechende Allianz nach der nächsten Bundestagswahl auszuloten.

Ein Termin im Sinne Trittins, sollte man meinen. Doch was macht der altgediente Parteistratege? Er gibt ein Interview, in dem er sich erst vom Breilibü-Projekt verabschiedet ("im Moment keine Mehrheit") und dann Schwarz-Grün schlechtredet ("man bekommt die CDU nicht ohne Seehofer"). Will Jürgen Trittin die Grünen etwa zur ewigen Oppositionspartei machen, so fragen nun seine Parteifreunde. Psychologen haben eine andere Erklärung: Trittin will sein Trauma nicht verarbeiten, er will es konservieren.

DPA

Die Kunst der freien Rede

Ein Jahr vor dem Ende der Legislaturperiode haben zahlreiche prominente Abgeordnete erklärt, dass sie dem nächsten Bundestag nicht mehr angehören werden. Peer Steinbrück zum Beispiel, Wolfgang Bosbach, Gerda Hasselfeld. Nun hat auch Bundestagspräsident Norbert Lammert seinen Abschied erklärt, den viele für einen der besten Redner im Parlament halten, nicht zuletzt er selbst. Und damit er auch künftig noch ausreichend zu Wort kommt, hat Lammert schon vor Jahren eine Stiftung gegründet, bei deren Veranstaltungen zur Kunst des öffentlichen Auftritts vor allem einer die Reden hält: Lammert.

DPA

Der Handel und die Krähen

Im Ringen um den Ceta-Handelsvertrag mit Kanada hat SPD-Chef Sigmar Gabriel viele Hürden überwunden. Auf einem SPD-Konvent Anfang des Monats hat er die eigene Partei auf seine Seite gezogen. Vergangene Woche gab das Bundesverfassungsgericht grünes Licht. Sogar die lange Zeit störrische Regierung in Wien hat vor Kurzem ihren Widerstand gegen Ceta aufgegeben. Nun ist es die winzige Region der Wallonie, die sich mit ihren gut 3,5 Millionen Einwohnern dem Vertrag entgegenstemmt. Heute wollen die EU-Handelsminister den Deal absegnen, doch noch weiß niemand, ob die französisch sprechenden Belgier das Abkommen nicht am Ende zu Fall bringen werden. Wie heißt noch das flämische Sprichwort? "Kleine Krähen haben die größten Schnäbel."

Putins Freunde

Das deutsch-russische Pipelineprojekt Nordstream 2 hat einflussreiche Fürsprecher. Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder wirbt für das Vorhaben, weil er im Dienst des Eigentümers Gazprom steht. Amtsnachfolgerin Angela Merkel hofft auf wirtschaftliche Vorteile fürs heimatliche Mecklenburg-Vorpommern. Heute werden die ersten Rohre an den Ostseestrand geliefert; doch in Wahrheit war das Vorhaben wahrscheinlich noch nie so gefährdet wie zurzeit. Weil Kreml-Herrscher Wladimir Putin gegen die westlichen Verbündeten in Syrien bomben lässt, fordern erste Unions-Politiker im jüngsten SPIEGEL, das Projekt zu kippen. Merke: Die besten Lobbyisten nützen nichts, wenn das politische Interesse dagegensteht.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

REUTERS

Verlierer des Tages...

... ist Recep Tayyip Erdogan. Nach dem gescheiterten Militärputsch entließ der türkische Präsident Hunderte Rektoren, Professoren und Dozenten, weil er sie für Regierungskritiker hielt. Seither fallen an den Universitäten reihenweise Vorlesungen aus, viele Hochschullehrer schieben Dienst nach Vorschrift. Trotzdem eröffnet der Staatschef heute in seinem Präsidentenpalast in Ankara das sogenannte akademische Jahr - und die eingeladenen Institutsleiter fragen sich, ob Erdogan sich möglicherweise selbst als Ersatz-Dozent zur Verfügung stellt. Schließlich besitzt der Staatschef die Ehrendoktorwürden der Universitäten in Algier, Kampala und Sarajewo.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag.

Ihr Michael Sauga