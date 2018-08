heute wird es ernst für Julia Klöckner. Die Bundeslandwirtschaftsministerin hat ja bekanntlich versprochen, die Bauern wegen der Dürre nicht im Regen stehen zu lassen. Sie wollte dann aber doch erst einmal abwarten, wie schlecht die Ernte dieses Jahr wirklich ausfällt. Gestern Abend sollte nun der Bauernverband seine Zahlen zur Ernte in Klöckners Ministerium vorlegen, die Nacht über wollte Klöckner rechnen, damit sie heute im Kabinett und dann der Öffentlichkeit ihre Pläne vorstellen kann, ob und wie den Bauern geholfen wird. Bisher schien es, als wolle Klöckner versuchen, sich zumindest ein wenig aus dem Klammergriff der Agrarlobby zu lösen. Ihre Partei lässt ihr da aber wenig Raum.

Der Bauernverband hatte ja vorsichtshalber schon mal eine Milliarde (1.000.000.000) Euro Unterstützung wegen der zu erwartenden Ernteausfälle angeregt. Das schien sehr viel, wird den Bauern aber möglicherweise gar nicht reichen. Mir kommen da eine Menge Fragen: Kontrolliert eigentlich jemand, wie Bauern ihre Ernteausfälle berechnen? Und wie genau errechnet man Ernteausfälle, wenn die Preise doch steigen, je geringer die Ernte ausfällt?

Angola in Berlin

AFP

"Das Wohl Afrikas liegt im deutschen Interesse" - das war eine der Lehren, die Kanzlerin Angela Merkel aus der Flüchtlingskrise gezogen hat. Nur wenn sich Afrika so entwickelt, dass die Afrikaner dort bleiben wollen, kann Europa die Flüchtlingsfrage lösen. Seitdem ist Merkel immer wieder nach Afrika gereist, in Berlin geben sich afrikanische Staats- und Regierungschefs die Klinke in die Hand. Heute ist Angolas Präsident Joao Lourenco im Kanzleramt zu Gast. In seinem Land sind zwei Drittel der Einwohner jünger als 25 Jahre, die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 44 Prozent.

Wer der Kanzlerin vorwirft, sie betreibe ihre Afrika-Politik nur aus deutschem Eigeninteresse, macht einen Fehler. Ich bin überzeugt: Eigeninteresse ist ein besseres Motiv für Politik als Barmherzigkeit. Allerdings dürfen Deutschland und Europa nicht nur kurzfristig darauf abzielen, dass Fluchtrouten dichtgemacht werden. Sie brauchen eine langfristige Strategie, um Afrika zu entwickeln. Mein Kollege Bartholomäus Grill hat im aktuellen SPIEGEL aufgeschrieben, welche Politik Afrika wirklich nützen wird: Die Europäer sollten, schreibt er, weder Schulmeister noch barmherziger Samariter sein.

Alles digital

In Berlin digitalt es heftig. Es gibt eine Staatsministerin für Digitales, die CSU-Politikerin Dorothee Bär, einen Minister, zu dessen Aufgaben die digitale Infrastruktur zählt, und einen Chefkoordinator für Digitales, Kanzleramtsminister Helge Braun, CDU. Außerdem hat vermutlich jedes Ministerium eine eigene Digitalabteilung. Ab heute berät dann auch noch ein Digitalrat aus zehn Experten die Bundesregierung.

Keiner soll sagen, die Regierung würde die digitale Revolution unterschätzen.

Gewinner des Tages

DPA

Politik ist eine Profession, die symbolisches Handeln braucht, auch wenn wir das in Zeiten des Merkel'schen Superpragmatismus schon fast vergessen haben. Die großen Gesten der Politik bleiben über Jahrzehnte in Erinnerung: der Kniefall von Warschau, das Händchenhalten in Verdun. Selbst weniger weltpolitische Gesten können zum Symbol für eine ganze Karriere werden. So ist es bei Klaus Töpfer. Wenn man bei Google seinen Namen eingibt, schlägt die Suchmaschine sofort zwei weitere Worte vor. Sie ahnen, welche: Rhein Schwimmen. Er wird auf ewig der Minister bleiben, der durch den Rhein schwamm. Töpfer ist vor ein paar Wochen 80 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass findet heute Abend ein "Berliner Gespräch" mit Bundeskanzlerin Merkel statt. Das Thema, durchaus passend: "Das Anthropozän - unsere Verantwortung für Natur und Schöpfung."

DIE LAGE - der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier: Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen. Alle Newsletter

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.

Herzlich,

Ihre Christiane Hoffmann